Μετά τη νίκη των Florida Gators με σκορ 87-71 επί των Maryland Terrapins στην φάση των 16 του NCAA την Πέμπτη, μια συνέντευξη ενός λεπτού φαίνεται ότι έκανε τον Bennett Anderson να ξεχωρίσει περισσότερο απ’ ό,τι με την εμφάνισή του στο παρκέ.

Μετά τη νίκη της ομάδας του Anderson, η αθλητική δημοσιογράφος Talia Baia βρέθηκε στα αποδυτήρια της ομάδας.

Εκεί μεταξύ άλλων, συνομίλησε και με τον Anderson, τον οποίο αφού αρχικά συνεχάρη για τη νίκη της ομάδας του, του απηύθυνε μια σειρά ερωτήσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Anderson μοιάζει το λιγότερο γοητευμένος με την Baia, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε τη viral συνέντευξη:

Caught up with Bennett “Buckets” Anderson after the game on what he looks forward to in the Elite 8!

“Hopefully these guys take care of business so I can play again, hopefully I can get another bucket” pic.twitter.com/bo31tHqabg

— Talia Baia (@talia_baia) March 28, 2025