Επέστρεψε στη Σέλτικ ο Ζότα

Ο Ζότα επιστρέφει στη Σέλτικ, έπειτα από 1,5 χρόνο από την αποχώρηση του για την Αλ Ιτιχάντ.

Ο 25χρονος τα βρήκε σε όλα με τον σκωτσέζικο σύλλογο και από εδώ και στο εξής ετοιμάζεται να προσφέρει ξανά στο «Σέλτικ Παρκ» μαγεία και στιλ. Οι «καθολικοί» πρόσφεραν 10 εκατομμύρια στη Ρεν για να τον ξαναφέρουν στην Γκλασκώβη, με τον Ζότα να φοράει πάλι το «τριφύλλι» στο στήθος.

Ουσιαστικά ο Πορτογάλος πηγαίνει για τρίτη φορά στον συγκεκριμένο σύλλογο, εκεί όπου θα προσπαθήσει να θυμηθεί τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιούσε τη σεζόν 22/23. Το συμβόλαιο του θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιούνιο του 2030 και θα προσφέρει στον αριστερό εξτρέμ 8 εκατομμύρια ετησίως.

✨✍ #JotaAnnounced! #CelticFC is delighted to announce the signing of Jota from Stade Rennais FC – subject to international clearance ✍

Welcome home, Jota! 🇵🇹🍀#Jota2030 | CelticFC🍀

— Celtic Football Club (@CelticFC) January 27, 2025