Οι πιθανότητες για ματσάρες στους «16» του Champions League: Μπάρτσα – Ρεάλ και Μπάγερν – Λίβερπουλ

Σπουδαίες μονομαχίες ενδέχεται να δούμε στους «16» του Champions League, μιας και απομένει μία ακόμη αγωνιστική για το φινάλε της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και η κατάσταση δείχνει να έχει ξεκαθαρίσει κάπως.

Η τελευταία αγωνιστική διεξάγεται την επόμενη εβδομάδα (Τετάρτη, 29/1) και σε πρώτη φάση είναι γνωστές οι 19 από τις 24 ομάδες που συνεχίζουν στον θεσμό.

Σίγουρα στην οκτάδα βρίσκονται οι: Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Ιντερ ενώ διεκδικούν μία θέση οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Μίλαν, Αταλάντα, Λεβερκούζεν, Άστον Βίλα, Μονακό, Λιλ, Μπρεστ, Φέγενορντ, Ντόρτμουντ, Μπάγερν, Γιουβέντους, Ρεάλ Μαδρίτης.

Από εκεί και πέρα, αυτή που φαίνεται να έχει δύσκολη διαδρομή στους «16» είναι η Ρεάλ Μαδρίτης που, λαμβάνοντας υπόψη τη 17η θέση της, θα αντιμετώπιζε είτε την Μπάγερν είτε τη Σέλτικ στα νοκ-άουτ play-offs και τη Λίβερπουλ ή την Μπαρτσελόνα σε ένα «El Clasico» στη φάση των «16».

🚨 Potential Round of 16 ties according to Current Standings:

🇪🇸 Real Madrid vs 🇪🇸 Barcelona

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa vs 🇮🇹 Atalanta

🇫🇷 PSG vs 🇮🇹 AC Milan

🇫🇷 Lille vs 🇪🇸 Atlético Madrid

🇩🇪 Dortmund vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇳🇱 PSV vs 🇮🇹 Inter

🇵🇹 Sporting CP vs 🇩🇪 Leverkusen

🇩🇪 Bayern Munich… pic.twitter.com/sxLYXn06nq

