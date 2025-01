Αλλά ο 35χρονος τους αγνόησε και συνέχισε να μαχαιρώνει ένα από τα θύματά του.

«Άφησέ το! Άφησέ το!» φώναξαν οι αστυνομικοί, προτού ένας από αυτούς πυροβολήσει δύο φορές, κάνοντας τον Έρικ να πέσει μπροστά.

«Αν δεν αφήσεις αυτό το μαχαίρι, θα σε πυροβολήσουμε ξανά!» είπε ο αστυνομικός με κομμένη την ανάσα, πριν προειδοποιήσει έναν άλλο αστυνομικό να μην πλησιάσει πολύ, επειδή το μαχαίρι ήταν «κρυμμένο στο άλλο χέρι».

Το βίντεο με τη δολοφονία – [Προσοχή σκληρές εικόνες]:

West Valley City PD get a call for help and upon showing up find a Son in the act of murdering his parents. This is one of the wilder bodycam’s I’ve ever seen released. Police aren’t paid enough and I can tell you right now most suffer from some form of PTSD. pic.twitter.com/c3PZzkpMn3

— Paul (@WomanDefiner) January 21, 2025