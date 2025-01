Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι σε λίγη ώρα (15:00) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League και θέλει τη νίκη προκειμένου να παραμείνει πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα για το σημαντικό ματς των Πειραιωτών κόντρα στην ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία στο Περιστέρι, με τον έμπειρο προπονητή των Πειραιωτών να προχωράει σε αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό για τον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός επαναφέρει τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα θα ξεκινήσει τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν, Πιρόλα από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα.

Από εκεί και πέρα, το δίδυμο στα χαφ θα αποτελείται από τους Ντάνι Γκαρθία και Έσε. Μπροστά τους, στα άκρα της επίθεσης του Ολυμπιακού θα αγωνιστούν οι Ροντινέι, Βέλντε, με τον Μπάμπη Κωστούλα να κινείται στον γνωστό ρόλο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, που θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Πιρόλα, Έσε, Γκαρθία, Κωστούλας, Βέλντε, Ροντινέι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι Πασχαλάκης, Τσικίνιο, Κάρμο, Ορτέγκα, Ολιβέιρα, Στάμενιτς, Γιάρεμτσουκ, Μασούρας, Μουζακίτης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #ATROLY #slgr pic.twitter.com/DF1mDQTR57

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 19, 2025