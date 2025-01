Baby boom… σε πυροσβεστικό τμήμα της Αριζόνα

Δεκαοχτώ πυροσβέστες από το πυροσβεστικό τμήμα Chandler στην Αριζόνα υποδέχτηκαν 19 μωρά μέσα στο 2024.

Το μοναδικό γεγονός γιορτάστηκε με μια ειδική φωτογράφιση τόσο για τους πυροσβέστες – μπαμπάδες, όσο και για τα μέλη των οικογενειών τους.

Μιλώντας στο «Good Morning America», ο Jack Bernard, μηχανικός στο τμήμα, και πατέρας της μικρής Jersey June, μοιράστηκε ότι η ιδέα για τη φωτογράφιση προήλθε από την αρραβωνιαστικιά του, Lexi Friedman.

This could be a pro-family ad.

The Chandler Fire Department welcomed 19 new members in 2024.

Don’t forget.

Firefighters leave their own families to protect others, knowing they might not come home.

Pray for them.

Especially those battling the California fires. 🙏 pic.twitter.com/bka53amj6V

— Anna Lulis (@annamlulis) January 9, 2025