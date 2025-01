Μία πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα χόκεϊ στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Οι φίλαθλοι των Hershey Bears, που γέμισαν το γήπεδο, πέταξαν χιλιάδες λούτρινα αρκουδάκια στο παγοδρόμιο για καλό σκοπό και σε ένδειξη αγάπης για τα παιδιά.

Πρόκειται για μία παράδοση που κρατάει από το 2001 και πλέον έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη. Η Bears αγωνίζεται στην American Hockey League, είναι μία από τις παλαιότερες ομάδες του αμερικανικού χόκεϊ και έχει σημειώσει πληθώρα διακρίσεων.

Κάθε χρόνο διοργανώνει αυτόν τον αγώνα, με στόχο να μαζευτούν όσο το δυνατόν περισσότερα λούτρινα αρκουδάκια για να μοιραστούν σε παιδιά. Μάλιστα, οι φίλαθλοι τα εκτοξεύουν στο αγωνιστικό χώρο μετά το πρώτο γκολ της ομάδας τους.

Φέτος πραγματοποιήθηκε ρεκόρ ρίψεων, με 102.343 αρκουδάκια, τα οποία θα δοθούν σε περισσότερους από 35 τοπικούς και περιφερειακούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς και σε νοσοκομεία Παίδων.

Στον περσινό αγώνα είχαν συγκεντρωθεί 74.599 αρκουδάκια, ενώ εδώ και 24 χρόνια έχουν δοθεί σε παιδιά από την ομάδα πάνω από 566.400 λούτρινα αρκουδάκια.

Για την ιστορία η γηπεδούχοι επικράτησαν με σκορ 5-1 των φιλοξενούμενων Providence Bruins, μπροστά σε 10.500 φιλάθλους.

Η ρίψη λούτρινων παιχνιδιών είναι κάτι που βλέπουμε όλο και πιο συχνά σε γήπεδα του κόσμου. Πρόσφατα, «έβρεξε» αρκουδάκια πριν την έναρξη του αγώνα Παρτιζάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague στο Βελιγράδι.

Επίσης, στην Κύπρο ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Ανόρθωσης και πριν την έναρξη του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου έπεσαν πολλά αρκουδάκια στον αγωνιστικό χώρο, με σκοπό να μοιραστούν σε παιδιά.

