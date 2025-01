Κανονικά το Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Παρά τις έντονες ανησυχίες εξαιτίας της βαριάς κακοκαιρίας των προηγούμενων ωρών στο Λίβερπουλ, το ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής ανάμεσα στους «ρεντς» και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα διεξαχθεί κανονικά.

Μετά από δύο συνεδριάσεις ασφαλείας και ενώ η Λίβερπουλ είχε ενημερώσει νωρίτερα πως έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, το πράσινο φως τελικά δόθηκε από τους υπεύθυνους και το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο σπουδαίες ομάδες του Νησιού θα γίνει κανονικά.

«Το σημερινό παιχνίδι κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα γίνει κανονικά. Δύο συνεδριάσεις ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν σήμερα, με σκοπό να αξιολογηθούν οι καιρικές συνθήκες, αλλά και οι συνθήκες ταξιδιού.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν να κάνουμε αυτό το παιχνίδι σήμερα. Εάν ταξιδεύετε στο Άνφιλντ, τότε παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ανυπομονούμε να σας δούμε εκεί».

Today’s fixture against Manchester United will go ahead as planned. Two safety meetings were held earlier to assess the weather and travel conditions.

We thank everyone involved in helping us to get this game on today. If you’re travelling to Anfield then please take extra…

— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2025