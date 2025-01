Λίβερπουλ: «Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να γίνει το ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο αγώνας της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League αναμένεται να διεξαχθεί όπως είναι προγραμματισμένος (5/1) παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τις χιονοπτώσεις, ανακοίνωσαν και οι δύο ομάδες.

Το μετεωρολογικό γραφείο της Βρετανίας εξέδωσε την Παρασκευή μια πορτοκαλί προειδοποίηση, τη δεύτερη πιο σοβαρή μετά το κόκκινο, για χιόνι και πάγο σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του Άρνε Σλοτ, το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψιν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν την δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ σημειώνεται πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση ασφαλείας για την αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών και των συνθηκών μετακίνησης ενόψει του σημερινού αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ.

Σε αυτό το στάδιο, ο αγώνας προγραμματίζεται να διεξαχθεί κανονικά και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να γίνει το παιχνίδι.

Μια νέα συνάντηση ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί ξανά το μεσημέρι για να αξιολογηθούν οι τελευταίες συνθήκες.

Θα ενημερώσουμε τους φιλάθλους το συντομότερο δυνατό. Προσέξτε ιδιαίτερα εκεί έξω, Reds».

