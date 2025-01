Άρμι Χάμερ: Δεν είναι κανίβαλος, είναι kinky & ξέρει ότι το Χόλιγουντ δε λησμονεί

Ο αμφιλεγόμενος και ατιμασμένος πρών σταρ του Χόλιγουντ, Άρμι Χάμερ, που έγινε γνωστός με το Call Me By Your Name μαζί με τον Τιμοτέ Σαλαμέ πριν εξοστρακιστεί από το Χόλιγουντ μετά το σοκαριστικό σκάνδαλο και καταγγελίες για βιασμό εναντίον του, ήταν o πρώτος καλεσμένος του 2025 στο podcast Your Mom’s House των κωμικών Κριστίνα Παζίτσκι και Τομ Σεγκούρα.

Ο Άρμι Χάμερ, που τώρα προσπαθεί να κάνει ξανά εκκίνηση στη ζωή του, μίλησε για όλα. Για τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον του που μετά από έρευνα της αστυνομίας του Λος Άντζελες δεν επιβεβαιώθηκαν και τελικά δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και για τις γυναίκες που ισχυρίστηκαν ότι μοιράστηκε μαζί τους βίαιες, κανιβαλιστικές φαντασιώσεις.

Ο έκπτωτος Άρμι Χάμερ εκδιώχθηκε από το Χόλιγουντ, χώρισε από τη γυναίκα του Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς, 42, μετά το σκάνδαλο που ήταν πολύ μεγάλο για να το προσπεράσει και σήμερα ζει σε μια γκαρσονιέρα, μιλώντας για τους μηχανισμούς που ο ίδιος θεωρεί ότι ευθύνονται για την πτώση του.

Ο «κανίβαλος» και η πανδημία

Το σκάνδαλο για τον «κανίβαλο γόη του Χόλιγουντ» ξέσπασε μέσα στην πανδημία.

«Ο κόσμος φαινόταν να καταρρέει, και οι άνθρωποι ήταν βαθιά δυστυχισμένοι με τις ζωές τους. Και τότε εμφανίζεται αυτή η απίστευτη ιστορία για αυτό τον ηθοποιό που θέλει να δολοφονήσει και να φάει ανθρώπους. Και ξαφνικά, όλοι λένε, ‘Α, αυτό είναι πολύ πιο διασκεδαστικό, ας εστιάσουμε σε αυτό και ας μη με νοιάξει ότι δεν μπορώ να βγω από το σαλόνι μου» είπε ο Χάμερ, ο οποίος ξεκίνησε το δικό του podcast το 2024 μετά από μια περίοδο εργασία ως πωλητής χρονομεριστικών μισθώσεων στις Νήσους Κέιμαν.

«Και τότε οι ιστορίες οργίασαν, ξεκίνησα να βγαίνουν και να βγαίνουν και να βγαίνουν» συνέχισε, αναφερόμενος σε μια προηγούμενη ιστορία που είπε η Παζίτσκι για τον Σεγκούρα, τον σύζυγό της.

«Υπάρχει ένα απόσπασμα όπου μιλάτε και λες, ‘Ο Τομ μου είπε όταν αρχίσαμε να βγαίνουμε ήθελε να μου σπάσει το κεφάλι στα δύο και να κρατήσει τον εγκέφαλό μου ή κάτι τέτοιο.’ Και ο Τομ σου απαντά, ‘Όχι. Δεν είπα αυτό δεν είπα. Το μόνο που είπα είναι ότι σ’ αγαπώ τόσο πολύ, θέλω να σπάσω το κεφάλι σου πάνω στο κομοδίνο» είπε ο Χάμερ.

«Φαντάσου λοιπόν ότι εσείς χωρίζατε και η Κριστίνα δημοσιοποιούσε αυτό το απόσπασμα της συνομιλίας σας λέγοντα ‘Ο Τομ είπε ότι ήθελε να σπάσει το κεφάλι μου πάνω σε ένα κομοδίνο’ και το έλεγε με σοβαρό ύφος. Όλοι θα συμφωνούσαν ‘Προφανώς είναι επικίνδυνος’».

«Μου αρέσει το bondage»

Στη συνέχεια ο Χάμερ μίλησε ανοιχτά για τις σεξουαλικές του φαντασιώσεις. Ο Άρμι Χάμερ απολαμβάνει «να δένει μια πάρτενερ του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού». Είπε ότι εξάσκησε την πρακτική επάνω σε μια κούκλα που αγόρασε από ένα πολυκατάστημα.

«Μου αρέσει η ιδέα ότι είσαι εντελώς δική μου. Ναι. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, και το αγαπάς γιατί ξέρεις ότι είσαι δική μου» είπε ο Χάμερ.

«Και αυτή η φαντασίωση της κατοχής, για μένα είναι διασκεδαστική. Ειδικά αν είσαι, μεθυσμένος ή υπό την επήρεια ουσιών ή τριπάρεις μόνος σου στα βαθιά μεσάνυχτα και στέλνεις μηνύματα. Και ενώ το κάνεις, γελάς με τον εαυτό σου καθώς γράφεις : ‘Θα σου κόψω το δάχτυλο και θα το κρατήσω στην τσέπη μου για να έχω ένα κομμάτι σου παντού όπου πάω, χαχαχα’» είπε.

«Αν κάποιος έπαιρνε όλα όσα λέει ο οποιοσδήποτε στο κρεβάτι — ειδικά, αν οι άνθρωποι είχαν λίγο χρόνο να ασχοληθούν με το σεξ — και τα δημοσίευε, ακόμα κι αν ήταν εντελώς soft, και κάποιος τα διάβαζε εκτός πλαισίου, απομονωμένα, εκτός context, όλοι θα έλεγαν, ‘Είστε απλώς αηδιαστικοί’» πρόσθεσε ο Χάμερ.

«Ήμουν ο πιο μισητός στον κόσμο»

Σε ερώτηση αν ένιωθε ότι έχανε τα λογικά του όσο το σκάνδαλο εξελισσόταν, ο Χάμερ είπε:

«Νομίζω ότι ήμουν περισσότερο σε πλήρη πανικό, γιατί κοίτα, για να σοβαρευτούμε λίγο, υπήρχε αυτή η ‘μάσκα’ που όλοι νόμιζαν ότι ήμουν εγώ, που έγινε η ταυτότητα μου και το δίχτυ ασφαλείας μου. Και μετά αυτό καταρρέει και όλοι λένε, ‘Δεν μας αρέσει πια αυτός ο τύπος. Τον μισούμε’. Είναι πραγματικά σκληρό» είπε.

«Δηλαδή σκέψου, υπήρχαν άρθρα σε εφημερίδες όπως οι Punjabi Times για το πώς ήμουν κανίβαλος και όλα αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι τον Μάρτιο του 2021, ήμουν η μπέλτη πιο δημοφιλής αναζήτηση της μηχανής αναζήτησης Google στον κόσμο. Και όλα όσα έψαχναν και έγραφαν για μένα ήταν αρνητικά! Και απλά μένεις εκεί, απογυμνωμένος από οτιδήποτε, εκτεθειμένος με όλες τις προτιμήσεις ή τα kinks σου να σε κρίνουν όλοι. Είναι δύσκολο» κατέληξε.

«Τις χρησιμοποιούσα»

Ο Χάμερ παραδέχτηκε επίσης ότι χρησιμοποιούσε γυναίκες για να τροφοδοτήσει τον εγωισμό του.

«Οι άνθρωποι ήταν οι σακούλες μου, ήταν τα ναρκωτικά μου μέσα σε δέρμα. Δηλαδή, το να έχω ανθρώπους να θέλουν να κάνουν σεξ μαζί μου, να κάνω σεξ με ανθρώπους, να κάνω όλα αυτά τα πράγματα, μου έδινε μια αίσθηση δύναμης. Με επιβεβαίωνε» είπε.

«Αυτό που έκανα ήταν να μαζεύω αυτές τις κοπέλες και να τις πηγαίνω εκδρομές, road trip, ταξίδια, ό,τι να ‘ναι για ένα, ενάμιση μήνα. Μετά τους έλεγα ότι θα κάνουμε όλα αυτά τα φανταστικά πράγματα. Υπέροχο σεξ. Όλα θα είναι καταπληκτικά. Και στο τέλος, τους έλεγα ‘Καλή δουλειά. Πάμε για άλλα.’ Και μετά έφευγα και άφηνα αυτό το άτομο να νιώθει μετάωρο. Τύπου ‘Για περίμενε κάπου. Μόλις βρέθηκα μέσα σε όλο αυτό το παραμύθι, ένιωσα ότι είχα θέση μέσα σε αυτό και μετά με παρατάς;’» είπε.

Η σεξουαλική κακοποίηση από πάστορα στα 13 του

Ο Άρμι Χάμερ, έχει αποκαλύψει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από έναν πάστορα όταν ήταν 13 και έχει κάνει θεραπεία για το τραύμα του.

Μιλώντας στο podcast εξομολογήθηκε ότι έχει περάσει χρόνο αναλογιζόμενος τις πράξεις του.

«Υπάρχουν πτυχές της συμπεριφοράς μου που προέρχονταν από μια καθόλου υγιή στάση και συνθήκη. Και μετά είχε και εκείνα τα κομμάτια της συμπεριφοράς μου που ήταν απλώς εκδηλώσεις και επιθυμίες της δικής μου σεξουαλικότητας. Έπρεπε να τα εξετάσω όλα αυτά, έπρεπε να καταλάβω τι προέρχεται από που, ποιά συμπεριφορά μου ήταν αποτέλεσμα επιθυμίας και ποιά ήταν το τραύμα που είχα ζήσει» διευκρίνησε.

«Αυτό δεν είναι comeback»

Πατέρας δύο παιδιών με τα οποία πέρασε τις γιορτές μαζί, ο Άρμι Χάμερ γνωρίζει το τίμημα.

«Έχω πλήρη συνείδηση ότι κάποια στιγμή η κόρη και ο γιος μου θα βρεθούν σε ένα καναπέ και θα πουν, ‘Μισώ και τον μπαμπά μου.’ Αλλά γαμώτο, είμαι εδώ, προσπαθώ εδώ!».

Στο podcast ο Χάμερ παραδέχτηκε ότι ήθελε όλο αυτό να τελειώσει.

«Νομίζω ότι κάπου βαθιά μέσα μου, υποσυνείδητα, ήθελα να με πιάσουν» είπε. Όσο για το μέλλον; Δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος -πρόσφατα γύρισε μια ταινία, το Frontier Crucible, με τον Γουίλιαμ Χ. Μέισι- και μετράει προσεκτικά τα λόγια του:

«Δεν θα έλεγα ότι έχω επιστρέψει, [αλλά] δουλεύω».

Η πτώση του Άρμι Χάμερ, ένα χρονικό

Ο Άρμι Χάμερ κατηγορήθηκε από διάφορες γυναίκες το 2021 για σεξουαλική κακοποίηση και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Μετά το σκάνδαλο, απολύθηκε από το πρακτορείο του, WME, και από τις παραγωγές στις οποίες είχε υπογράψει να συμμετέχει.

Το ντοκιμαντέρ του Discovery+, House of Hammer, είχε προβάλει την πτώση του Χάμερ με αρκετές γυναίκες να τον κατηγορούν δημόσια μπροστά στην κάμερα.

Μετά την προβολή ο Άρμι Χάμερ σκέφτηκε να αυτοκτονήσει.

«Βγήκα στον ωκεανό και κολύμπησα όσο πιο μακριά μπορούσα. Ευχήθηκα είτε να πνιγώ, ή να χτυπήσω σε κάποια βάρκα ή να με κατασπαράξει καρχαρίας» είχε πει. «Μετά συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό στα παιδιά μου».

Η πιο σοβαρή καταγγελία εναντίον του ήταν αυτή της Efrosina Angelova, η οποία τον κατηγόρησε ότι τη βίασε, κάτι που οδήγησε στην διεξαγωγή έρευνας από την αστυνομία του Λος Άντζελες.

Η Angelova ανάρτησε στιγμιότυπα από συνομιλίες τους, μέσω μηνυμάτων στο Instagram. Οι συνομιλίες περιλάμβαναν συζητήσεις για φαντασιώσεις βιασμού, την επιθυμία του να προκαλεί πόνο στις συντρόφους του και μια στην οποία ο ηθοποιός φέρεται να είπε ότι ήταν «100% κανίβαλος».

Ο Χάμερ υποστήριξε ότι η Angelova ήταν συνένοχος στις σεξουαλικές φαντασιώσεις που διαδραματίστηκαν μεταξύ τους.

«Σχεδίασε όλες τις λεπτομέρειες, μέχρι εκεί που θα την έβλεπα στα Starbucks, πώς θα την ακολουθούσα σπίτι, πώς θα ήταν ανοιχτή και ξεκλείδωτη η εξώπορτά της και θα έμπαινα μέσα. Τα πάντα συζητήθηκαν εκ των προτέρων. Ποτέ δεν το έκανα αυτό σε κάποιος χωρίς να το γνωρίζει. Ποτέ» είπε απορρίπτοντας τις καταγγελίες εναντίον του για βιασμό.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τις καταγγελίες, το Φεβρουάριο του 2023, ο Χάμερ μίλησε για τις σχέσεις του με τις Courtney Vucekovich και Paige Lorenze, που επίσης τον κατηγόρησαν για σωματική κακοποίηση. Αρνήθηκε τις κατηγορίες αλλά παραδέχτηκε ότι ότι κακοποιούσε συναισθηματικά τις συντρόφους του.

Η σύζυγος του τον χώρισε λίγο πριν το σκάνδαλο ξεσπάσει, μετά από 10 χρόνια γάμου.