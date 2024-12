Οι Ρώσοι δημοσίευσαν βίντεο στο οποίο ανατινάζουν τον… νατοϊκό Άγιο Βασίλη

Ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο, όλο νόημα και γεμάτο μηνύματα για τα μέλη του ΝΑΤΟ, δημοσιεύθηκε στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτό βλέπουμε τον Άγιο Βασίλη να πετά με το έλκυθρό του πάνω από τη Μόσχα. Στον σάκο του, μεταξύ άλλων, διακρίνονται πύραυλοι με το σήμα του ΝΑΤΟ.

«Χο χο χο. Γειας σας, Ρώσοι. Αυτά είναι τα δώρα σας! Χαρούμενη νέα χρονιά!», φωνάζει ο Άγιος Βασίλης.

Το χαμόγελό του όμως κόβεται απότομα, καθώς βλέπει έναν ρωσικό πύραυλο να κατευθύνεται επάνω του, μέχρι που τον ανατινάζει.

Το πλάνο αλλάζει και βλέπουμε τον Άγιο Βασίλη της Ρωσίας -γνωστός ως Ντεντ Μαρόζ- να παρακολουθεί την επιχείρηση εξόντωσης του δυτικού Άγιου Βασίλη.

«Αυτό ήταν;», ρωτά τον άντρα που κάθεται δίπλα του. «Ναι, ο στόχος εξοντώθηκε», απαντά εκείνος.

«Ωραία, δεν χρειαζόμαστε τίποτα ξένο στον ουρανό μας», λέει ο Ντεντ Μαρόζ.

Το Ουκρανικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης κοινοποίησε το βίντεο, λέγοντας ότι η «παράνοια της Ρωσίας σχετικά με την «απειλή του ΝΑΤΟ» έχει φτάσει σε νέα επίπεδα».

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος Ίλια Πονομαρένκο υποστήριξε ότι το βίντεο δημοσιοποιήθηκε μετά τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines στο Καζακστάν την ανήμερα Χριστουγέννων – εν μέσω εικασιών ότι καταρρίφθηκε από τη ρωσική αεράμυνα.

Σύμφωνα με το Sky News το βίντεο εμφανίστηκε σε φιλορωσικά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και όχι από επίσημη πηγή.

Δείτε το βίντεο:

Russians have released a propaganda video in which Russian air defense shoots down Santa Claus over Moscow.

You couldn’t have picked a worse time to release this video on purpose. pic.twitter.com/cPd7xZkWmt

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 27, 2024