Ολυμπιακός: Χριστουγεννιάτικα «διλήμματα» για Μασούρα, Ρέτσο και Τζολάκη (vid)

Σε γιορτινό κλίμα ο Ολυμπιακός, με τους παίκτες να είναι σε διακοπές και τα social media των Πειραιωτών δεν θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο αυτές τις μέρες.

Συγκεκριμένα, σήμερα (24/12) Παραμονή Χριστουγέννων, δημοσιεύτηκε ένα βίντεο με το γνωστό trend «this or that» με τους Γιώργο Μασούρα, Παναγιώτη Ρέτσο και Κωνσταντή Τζολάκη να απαντούν σε… δύσκολα διλλήματα.

Ρεβεγιόν Χριστουγέννων η Πρωτοχρονιάς; Αλλαγή χρόνο στο σπίτι ή έξω; Πού συμφωνούν και πού διαφωνούν οι τρεις Έλληνες διεθνείς αθλητές; Οι «ερυθρόλευκοι» ποδοσφαιριστές απαντούν…

🔴⚪🎄 This or That 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗰𝗼𝘀’ Christmas edition

𝙈𝙖𝙨𝙤𝙪𝙧𝙖𝙨 / 𝙍𝙚𝙩𝙨𝙤𝙨 / 𝙏𝙯𝙤𝙡𝙖𝙠𝙞𝙨

⬅🤔➡ pic.twitter.com/hIi7WkQTwS

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 24, 2024