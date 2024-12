Σφαγή με άλλους τουλάχιστον 58 νεκρούς από το Ισραήλ (φρικιαστικές εικόνες)

Η πολιτική προστασία της Λωρίδας της Γάζας έκανε γνωστό ότι σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών στον θύλακο χθες Πέμπτη στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 58 ανθρώπους, ανάμεσά τους τουλάχιστον 12 αστυνομικούς στους οποίους είχε ανατεθεί η φύλαξη φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη μικρή παραθαλάσσια παλαιστινιακή περιοχή, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική έπειτα από 14 και πλέον μήνες πολέμου (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, νεκρό αγόρι απεγκλωβίζεται από τα συντρίμμια κατοικίας που βομβάρδισε το Ισραήλ στην πόλη της Γάζας).

Οι πρώτοι από τους βομβαρδισμούς αυτούς έγιναν λίγες ώρες μετά την ψήφιση έκκλησης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να κηρυχθεί άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας — έκκληση με κατά κύριο λόγο συμβολική αξία, που απορρίφθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ αλλά χαρακτηρίστηκε «κρίσιμη» από την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, την UNRWA.

Μετά τα μεσάνυχτα χθες, επτά αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στη Ράφα κι άλλοι πέντε σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις, δυο κοντινές πόλεις στο νότιο τμήμα του θυλάκου, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

«Φορτηγά που μετέφεραν αλεύρι βρίσκονταν καθ’ οδόν προς αποθήκες της UNRWA», εξήγησε.

Look at what Israel is still doing in north Gaza with barely any media coverage and zero condemnation from Western leaders.

This is not war, it’s annihilation.

pic.twitter.com/256H1uXvdz

— Assal Rad (@AssalRad) December 11, 2024