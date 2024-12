Ισραηλινός βομβαρδισμός σε προσφυγικό καταυλισμό στη Γάζα σκοτώνει τουλάχιστον 25 ανθρώπους

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου την κεντρική Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, δήλωσαν Παλαιστίνιοι γιατροί, λίγες ώρες αφότου ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τζο Μπάιντεν αναπτέρωσε τις ελπίδες για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Αξιωματούχοι δύο νοσοκομείων στη Λωρίδα της Γάζας, του νοσοκομείου αλ-Αουάντα στα βόρεια και του νοσοκομείου αλ-Άκσα στο κέντρο της Γάζας, ανέφεραν ότι παρέλαβαν συνολικά 25 σορούς από ισραηλινό πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στον αστικό προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ.

Παλαιστίνιοι γιατροί ανέφεραν επίσης ότι πάνω από 40 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν παιδιά, έλαβαν θεραπεία στα δύο νοσοκομεία. Το νοσοκομείο αλ-Άκσα δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε πολλά κοντινά σπίτια.

Δεν είναι η πρώτη επίθεση που λαμβάνει χώρα στο Νουσεϊράτ.

27 martyrs and more than 50 injured in Israeli bombing of houses in Nuseirat camp in central #GazaGenocide 12.12.24 pic.twitter.com/5TzXIAnaX3

Μία εβδομάδα νωρίτερα, το βράδυ της Παρασκευής 6 Δεκεμβρίου, ο στρατός του καθεστώτος στόχευσε με αεροπορικές επιδρομές ένα κτίριο κατοικιών, στον καταυλισμό στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Οι γιατροί δήλωσαν ότι τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 6 παιδιά και πέντε γυναίκες.

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης.

Multiple injuries among children were transported to the hospital following an Israeli airstrike that targeted a residential building in Nusseirat refugee camp in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/DIdkAbpLDS

— WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) December 6, 2024