Νέα ισραηλινή σφαγή Παλαιστινίων που φρουρούσαν φορτία με ανθρωπιστική βοήθεια

Τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε δυο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον ανθρώπων που φρουρούσαν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας χθες Πέμπτη, έκαναν γνωστό εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα (στη φωτογραφία του Reuters/Abd Elhkeem Khaled, επάνω, τραυματισμένο κορίτσι από ισραηλινή επιδρομή σε κατοικία στη Γάζα μεταφέρεται στο νοσοκομείο).

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν — αρκετοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση — στον πρώτο βομβαρδισμό και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας εξέφρασαν την ανησυχία πως ο απολογισμός των θυμάτων του, στη Ράφα, πάνω στα σύνορα του πολιορκημένου παλαιστινιακού θυλάκου με την Αίγυπτο, θ’ αυξηθεί.

13 people got killed on an air strike on security accompanying aid trucks in Rafah.

Στην κοντινή Χαν Γιούνις, δεύτερη ομάδα που φρουρούσε φορτία ανθρωπιστικής βοήθειας έγινε επίσης στόχος αεροπορικού πλήγματος με νεκρούς και τραυματίες. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες για τους βομβαρδισμούς ως αυτό το στάδιο.

Συμμορίες έχουν λεηλατήσει επανειλημμένα φορτηγά με βοήθεια μετά την είσοδό τους στον θύλακο, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ωθώντας τη Χαμάς να σχηματίσει ειδική δύναμη για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

⚡️BREAKING: 13 Palestinians killed and a number of injuries as a result of Israel targeting aid security personnel in Fash Farsh area, northwest of Rafah city.

Among them were identified:

1. Rabbah Al-Naqlah

2. Ali Ibrahim Metwally

3. Mohammed Nasser Mohammed Banat

4. Mohammed…

