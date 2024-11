Νέες εκατόμβες του Ισραήλ στη Γάζα

Τουλάχιστον 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικά και χερσαία πλήγματα του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας από το βράδυ της Πέμπτης, ανέφεραν χθες Παρασκευή πηγές στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία (φωτογραφία του Reuters/Mohammed Salem, επάνω, από τη Χαν Γιουνίς).

Σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών που μίλησαν στο Γερμανικό Πρακτορείο, περίπου 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο βόρειο τμήμα της περιοχής και άλλοι τουλάχιστον 20 στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ (κεντρικά).

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για άλλους τουλάχιστον 75 νεκρούς σε δυο βομβαρδισμούς στην Μπέιτ Λάχια (βόρεια).

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας διεξάγεται τους τελευταίους σχεδόν δυο μήνες, από την 6η Οκτωβρίου, επίθεση ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στρατού για ν’ αποτραπεί, κατ’ αυτόν, η ανασύνταξη μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τις προηγούμενες 24 ώρες βομβαρδίστηκαν δυο σπίτια, των οικογενειών Μπαμπά και Αχμεντ, από τα οποία «δεν έχουμε μπορέσει ν’ ανακτήσουμε παρά δέκα πτώματα». Αλλοι τουλάχιστον 65 άνθρωποι βρίσκονται «ακόμη κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπασάλ τόνισε πως ένα άτομο «πήγε οδηγώντας κάρο με άλογα να περισυλλέξει μάρτυρες του βομβαρδισμού στο σπίτι της οικογένειας Μπαμπά», αλλά «στοχοποιήθηκε από ισραηλινό drone καθώς επέστρεφε στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, με αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες ακόμη πέντε άνθρωποι».

Στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, ο Δρ. Αχμεντ αλ Καχλούτ, επικεφαλής της μονάδας εντατικής θεραπείας, σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό, ανακοίνωσε η δομή υγείας.

🚨Breaking : Dr. Ahmad Ziad Al-Kahlout, Head of ICU at Kamal Adwan Hospital in northern #Gaza, was killed by the Israeli army.

Until his final breath, he stayed in Gaza, caring for its patients. He gave his life serving them. pic.twitter.com/chBuKjofzK

— Nour Naim| نُور (@NourNaim88) November 29, 2024