Ένας δίκαιος θρίαμβος για το ρηξικέλευθο μιούζικαλ του Ζακ Οντιάρ Emilia Perez που κέρδισε πέντε βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Τολμηρό, ανατρεπτικό, μελοδραματικό και με πληθώρα μηνυμάτων για την θέση της θηλυκότητας στην πατριαρχική συνθήκη του σήμερα, το μιούζικαλ του Ζακ Οντιάρ Emilia Perez σήκωσε πέντε βραβεία θριαμβεύοντας στην τελετή της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η βράβευση της Emilia Perez συνεχίζει ό,τι ξεκίνησε στο Φεστιβάλ των Καννών όπου κέρδισε το Βραβείο της Επιτροπής και το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για το καστ.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Λουκέρνη της Ελβετίας το τρανς μιούζικαλ του Ζακ Οντιάρ κέρδισε συνολικά πέντε διακρίσεις. Τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Γυναικείου ρόλου για την Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Σεναρίου και Μοντάζ.

Το comeback της Ντέμι Μουρ, The Substance, σε σκηνοθεσία της Κοραλί Φαρζά -ακόμη μια ταινία με γυναικείο DNA- κέρδισε τα Βραβεία Φωτογραφίας και Οπτικών Εφέ -αν και είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλη ταινία στο shortlist της ΕΑΚ.

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι αναγνωρίστηκε για το σύνολο του έργου της με το Βραβείο Ευρωπαϊκής Προσφοράς στον κινηματογράφο για την συμμετοχή της ανάμεσα σε άλλα στο Κονκλάβιο, τις συνεργασίες της με τον Ντείβιντ Λιντς (το Blue Velvet είναι αξεπέραστο) αλλά και την πρωτοποριακή της συνδρομή στην παραγωγή ταινιών μικρού μήκους με το green Porn, μια σειρά από ταινίες που αφορούν στην σεξουαλική συμπεριφορά των ζώων.

Το βραβείο παρουσάισε στην Ροσελίνι, την κόρη της Ίνγκριντ Μπέργκμαν και του Ρομπέρτο Ροσελίνι, ο συμπρωταγωνιστής της στο παπικό θρίλερ, Ρέιφ Φάινς.

Στην τελετή τιμήθηκε επίσης ο Βιμ Βέντερς με το Βραβείο European Life Achievement Award με τον Μάρτιν Σκορσέζε να αναφέρεται στις ταινίες του ως μια συλλογή από «συγκινητικά όμορφους πίνακες που θα ‘καίνε’ για πάντα στο μυαλό του».

Το βραβείο στον σπουδαίο Γερμανό της έβδομης τέχνης Βέντερς παρουσίασε η Πρόεδρος της ΕΑK, Ζιλιέτ Μπινός.

Ανάμεσα σε άλλες ταινίες που θριάμβευσαν είναι κλαι το επίκαιρο ντοκιμαντέρ Καμία Άλλη Γη που φέρνει στον φακό τον οδυνηρό ξεριζωμό των Αράβων κατοίκων της περιοχής Μασαφέρ Γιάτα της Δυτικής Όχθης.

Ένα ντοκιμαντέρ συλλογικό που συνδημιουργήθηκε από ομάδα ακτιβιστών από Παλαιστίνη και Ισραήλ που συμβολίζει με την υπογραφή του και ότι οι λαοί δεν κάνουν πόλεμο, τα αφεντικά όμως και οι αυλές τους, ναι.

Από τον κόσμο του animation, διακρίθηκε το ζωοφιλικό Flow του Λετονού Γκιντς Ζιλμπαλόντις που απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων ενώ ο Χάλφνταν Ούλμαν Τόντελ του Armand κέρδισε το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη.

Τέλος το συγκλονιστικό The Remarkable Life Of Ibelin κέρδισε το Βραβείο Νεανικού Κοινού. Το ντοκιμαντέρ που προβάλλεται από την πλατφόρμα του Netflix αφηγείται την διπλή ζωή του Ματς, του νέου από την Νορβηγία που πέθανε το 2014 σε ηλικία 25 ετών από εκφυλιστική μυϊκή ασθένεια και μόνο μετά τον θάνατο του οι οικείοι του ανακάλυψαν ότι είχε διπλή ζωή.

Ο Ματς που στην κανονική ζωή ήταν καθηλωμένος σε αμαξίδιο στον ψηφιακό κόσμο του gaming ήταν ένας δημοφιλής ήρωας και ως avatar έζησε την φιλία και τον έρωτα.

Με το ντοκιμαντέρ του οι Νορβηγοί Robert και Trude Steen αφηγούνται την ασυνήθιστη ζωή του γιου τους που γεννήθηκε με μυϊκή δυστροφία Duchenne, μια προοδευτική πάθηση που προκαλεί σταδιακή αποδυνάμωση των μυών.

Στο τέλος της ζωής του ο Ματς -διαγνώστηκε σε ηλικία τεσσάρων ετών μπορούσε να κινεί μόνο τα δάχτυλά του και χρειαζόταν σωληνάκι για να καθαρίζει το λαιμό του κάθε 15 λεπτά.

Αυτά ήταν αρκετά για τον ίδιο για να συνεχίσει την εποποιία της ψηφιακής ζωής του ως Ίμπελιν, παίζοντας 20.000 ώρες την τελευταία δεκαετία της ζωής του μέσα στον φιλόξενο κόσμο του World of Warcraft. Είναι αριστούργημα.

Αυτά είναι όλα τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας: Emilia Perez

Βραβείο Καλύτερου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη: Zακ Οντιάρ για το Emilia Perez

Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαίας Ηθοποιού: Κάρλα Σοφία Γκασκόν για την Emilia Perez

Βραβείο Καλύτερου Ευρωπαίου Ηθοποιού: Aμπού Σανγκαρέ για το Souleymane’s Story

Βραβείο Καλύτερου Ευρωπαϊκού Animation: Flow

Βραβείο Καλύτερου Ευρωπαϊκού Ντοκιμαντέρ: Kαμία Αλλη Γη

Βραβείο Καλύτερου Ευρωπαϊκού Σεναρίου: Emilia Perez

Bραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη – Prix FIPRESCI: Armand

Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας Μικρού Μήκους: The Man Who Could not Remain Silent

Bραβείο Νεανικού Κοινού: The Remarkable Life Of Ibelin

Βραβείο Φωτογραφίας: The Substance

Βραβείο Μοντάζ: Emilia Perez

Βραβείο Οπτικών εφέ: The Substance

Βραβείο Σκηνογραφίας: Το Κορίτσι με τη Βελόνα

Βραβείο Ενδυματολογίας: Devil’s Bath

Μακιγιάζ & Κομμώσεων: When the Light Breaks

Bραβείο EURIMAGES Ευρωπαίας παραγωγού: Λαμπίνα Μιτέφσκα