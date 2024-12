«Wednesday»: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της 2ης σεζόν- Η φωτογραφία που μαρτυρά την τρομακτική συνέχεια

Η παραγωγή του «Wednesday» ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τους fan της σειράς του Netflix να μετρούν αντίστροφα τις μέρες μέχρι την κυκλοφορία των νέων επεισοδίων, τα οποία δύστυχώς για τους θαυμαστές θα κυκλοφορήσουν το επόμενο έτος.

Παρόλη την υπομονή και την αγωνία των ακολούθων της οικογένειας Addams, μια νέα φωτογραφία της Τζένα Ορτέγκα στον ρόλο της ομώνυμης έφηβης, Wednesday, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Netflix revealed a new photo of Jenna Ortega‘s Wednesday after production wrapped on Season 2, which is set to premiere in 2025. pic.twitter.com/t4PbnnKdj7

— IGN (@IGN) December 4, 2024