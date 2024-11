Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά συνεχίζουν να αγνοούνται μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν το Σαββατοκύριακο στο νησί Σουμάτρα στην Ινδονησία, ανακοίνωσε σήμερα η ινδονησιακή υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (BNPB).

«Συνολικά, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά αγνοούνται», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Αμπντούλ Μουχάρι.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις έπληξαν τέσσερις περιοχές στην επαρχία της Βόρειας Σουμάτρας.

🚨🇮🇩 AT LEAST 16 DEAD IN SUMATRA LANDSLIDES

Torrential rains triggered deadly landslides and flash floods across North Sumatra, Indonesia, leaving 16 dead and 6 missing.

Rescuers recovered bodies buried under mud and debris in Karo and South Tapanuli districts.

Villages were… pic.twitter.com/V8feGcFh2E

