Οι ιαπωνικές Aρχές έδωσαν εντολή σήμερα σε πάνω από εξήντα χιλιάδες κατοίκους της κεντρικής Ιαπωνίας να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για έναν αγνοούμενο μέχρι στιγμής.

Στις πόλεις Ουατζίμα, Σούζου και Νότο, στον νομό Ισικάουα, περίπου 44.700 κάτοικοι των πόλεων έχουν κληθεί από τις Aρχές να φύγουν αμέσως από τα σπίτια τους, ενημέρωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Έως τις 11:00 (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας), οι αρχές είχαν επιβεβαιώσει πως υπερχείλισαν κάπου δέκα ποταμοί ή ρέματα που διαρρέουν την περιοχή, δήλωσε ο Μασάρου Κοτζίμα, αξιωματούχος υπουργείου αρμόδιου για τις περιφέρειες.

Τρία ποτάμια που διαρρέουν την περιοχή υπερχείλισαν και πλημμύρες πλήττουν κοντινές κοινότητες, είπε νωρίτερα αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση των ζημιών.

WATCH: Major flooding occurring in Ishikawa Prefecture, Japan; Emergency Heavy Rain Warning issued for parts of the prefecture.

Ένας άνθρωπος αγνοείται στην Ουατζίμα, όπου κτίσματα πλημμύρισαν και δρόμοι κόπηκαν στη μέση εξαιτίας κατολισθήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας. Τουλάχιστον ένα σπίτι χτυπήθηκε από κατολίσθηση, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε τον νομό Ισικάουα σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού, προειδοποιώντας εναντίον «θανάσιμων» κινδύνων. Ο Σατόσι Σουγκιμότο, ειδικός της υπηρεσίας, έκανε λόγο για «καταρρακτώδεις βροχές εύρους χωρίς προηγούμενο».

URGENT: WAJIMA, JAPAN FLOOD ALERT

RESIDENTS SEEK HELP

– Kawarada River on verge of flooding

– Homes near river at risk

– Families in need of immediate assistance#輪島 #大雨 #能登半島 #floos #HeavyRain pic.twitter.com/ADaqXjVcDh

— Bush 🐾 ra (@BushraHak22) September 21, 2024