Τα δεδομένα για το νέο Champions League: Ο Ολυμπιακός και η «μάχη» για το «χρυσό» εισιτήριο στη League Phase

Ο Ολυμπιακός μετά τον θρίαμβο απέναντι στην ΑΕΚ «πάτησε» στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής.

Σε περίπτωση που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φτάσει ως το τέλος της διαδρομής και κατακτήσει το πρωτάθλημα, υπάρχει το ενδεχόμενο, να προκριθεί απευθείας στο Champions League της νέας σεζόν και to10.gr παρουσιάζει τα δεδομένα που μπορούν να φέρουν τον Ολυμπιακό απευθείας στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ωστόσο, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό. Ο νικητής του φετινού Champions League, να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη διοργάνωση της σεζόν 2025-26, μέσα από το πρωτάθλημά του.

Με το νέο φορμάτ που διεξάγονται πλέον οι τρεις διοργανώσεις της UEFA, στο Champions League συμμετέχουν 36 αντί για 32 ομάδες που ήταν μέχρι τώρα, με 1 από τα 4 έξτρα εισιτήρια, να δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με το καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA, από αυτές που θα αγωνιστούν στο «μονοπάτι των πρωταθλητών» στα προκριματικά της διοργάνωσης.

If all domestic leagues ended today, Olympiacos 🇬🇷 would be first in line to enter UCL directly next summer!

FCK 🇩🇰 also climbed to the top of Danish league, but they are behind Oly and Zvezda on club coefficient.

4 clubs in front of Olympiacos are not leading their leagues, so… pic.twitter.com/XdAO0c38DY

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 25, 2024