Ο Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος έχει συγκεντρώσει προσωπική περιουσία 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τάχθηκε κατά της δημιουργίας «δυναστειών πλούτου» καθώς όρισε τρεις ανεξάρτητους διαχειριστές για να επιβλέπουν το φιλανθρωπικό του έργο ακολουθώντας τα παιδιά του και δώρισε επιπλέον 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Berkshire Hathaway στα τέσσερα ιδρύματα της οικογένειάς του.

Αντί να αφήσει στα τρία του παιδιά μια τεράστια κληρονομιά, ο 94χρονος θρυλικός επενδυτής έχει δεσμευτεί εδώ και καιρό να δωρίσει το 99% της περιουσίας που έχτισε στην Berkshire, τον όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων με έδρα την Ομάχα της Νεμπράσκα, τον οποίο διευθύνει από το 1965.

Ο Μπάφετ πιστεύει ότι οι δυναστείες οικογενειακού πλούτου θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες, όπως τη διάβρωση της προσωπικής ανάπτυξης και την περίπλεξη των οικογενειακών σχέσεων

Το πως θα διανείμουν τον πλούτο οι μελλοντικές γενιές είναι αβέβαιο

Εν τω μεταξύ, δημιουργούν επίσης κοινωνικές αβεβαιότητες, καθώς είναι απρόβλεπτο πώς οι μελλοντικές γενιές επιλέγουν να διανείμουν αυτόν τον πλούτο.

«Ποτέ δεν ήθελα να δημιουργήσω μια δυναστεία ή να ακολουθήσω οποιοδήποτε σχέδιο που εκτείνεται πέρα ​​από τα παιδιά», έγραψε ο Μπάφετ σε μια μακροσκελή επιστολή τη Δευτέρα.

«Ξέρω καλά τους τρεις και τους εμπιστεύομαι απόλυτα. Οι μελλοντικές γενιές είναι άλλο θέμα. Ποιος μπορεί να προβλέψει τις προτεραιότητες, την ευφυΐα και την πιστότητα των διαδοχικών γενεών για την αντιμετώπιση της διανομής του εξαιρετικού πλούτου μέσα σε ένα πολύ διαφορετικό φιλανθρωπικό τοπίο;»

Οι διάδοχοι διαχειριστές του πλούτου του Μπάφετ

Η “Oracle of Omaha”, η οποία κατέχει περίπου το 37,6% των μετοχών της Berkshire Κατηγορίας Α, είπε ότι τα περιουσιακά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθούν από ό,τι ζουν τα παιδιά του. Έχει ορίσει τρεις διαχειριστές του φιλανθρωπικού του καταπιστεύματος για να διαδεχθούν τα παιδιά του στην εκταμίευση της περιουσίας του. Τα παιδιά του Μπάφετ είναι τώρα 71, 69 και 66 ετών.

«Έχουν οριστεί τρεις πιθανοί διάδοχοι διαχειριστές. Ο καθένας είναι πολύ γνωστός στα παιδιά μου και έχει νόημα για όλους μας. Είναι επίσης κάπως νεότεροι από τα παιδιά μου», έγραψε ο Μπάφετ. «Αλλά αυτοί οι διάδοχοι είναι στη λίστα αναμονής. Ελπίζω οι ίδιοι η Σούζι, ο Χάουι και ο Πίτερ να εκταμιεύσουν όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία».

Η ταυτότητα των διαχειριστών δεν αποκαλύφθηκε.

Ο Μπάφετ κάνει ετήσιες δωρεές στα τέσσερα οικογενειακά ιδρύματα από το 2006. Είπε ότι έχει χτίσει ισχυρή εμπιστοσύνη στη διαχειριστική ικανότητα και τη φιλανθρωπική φιλοδοξία των παιδιών του μέσα από χρόνια παρατήρησης.

Τα παιδιά μου δεν τα απασχολεί ο πλούτος

«Η περίοδος 2006-2024 μου έδωσε την ευκαιρία να παρατηρήσω καθένα από τα παιδιά μου στη δράση και έχουν μάθει πολλά για τη φιλανθρωπία μεγάλης κλίμακας και την ανθρώπινη συμπεριφορά», είπε. «Απολαμβάνουν να είναι άνετα οικονομικά, αλλά δεν τους απασχολεί ο πλούτος. Η μητέρα τους, από την οποία έμαθαν αυτές τις αξίες, θα ήταν πολύ περήφανη για αυτά. Όπως και εγώ».

Τη Δευτέρα, ο Μπάφετ μετέτρεψε 1.600 μετοχές Α σε 2.400.000 μετοχές Β για να τις δωρίσει στα τέσσερα οικογενειακά ιδρύματα: 1.500.000 μετοχές στο The Susan Thompson Buffett Foundation και 300.000 μετοχές σε καθένα από τα The Sherwood Foundation, The Howard G. NoVoVoffett Foundation.

Η Buffett’s Berkshire, η οποία σημείωσε ανώτατο όριο 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων φέτος, κατέχει μια τεράστια γκάμα μετοχών από καθιερωμένες επιχειρήσεις, όπως η ασφαλιστική Geico, η BNSF Railway, αλλά και καταναλωτικά brand Dairy Queen και See’s Candies.

Πηγή: ot.gr