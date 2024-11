37ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου: Ποιες ταινίες και αφιέρωματα θα δούμε μέχρι τις 27/11

Στο κατάμεστο αγαπημένο αθηναϊκό κινηματογράφο Τριανόν, το βράδυ της Πέμπτης 21 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του 37ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου με την προβολή της ταινίας «Quiet Life».

Παρόντες ο σκηνοθέτης της ταινίας Αλέξανδρος Αβρανάς, αλλά και συντελεστές από την παραγωγή. Η ταινία παρουσιάστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, όπου απέσπασε το Βραβείο Interfilm καθώς και τη θερμή ανταπόκριση κοινού και κριτικών.

Πρεμιέρα με «Quiet Life»

Ο Αλέξανδρος Αβρανάς μίλησε για το θέμα της ταινίας που μας ταξιδεύει στη Σουηδία του 2018 και αφορά σε ένα μυστηριώδες σύνδρομο που πλήττει τα παιδιά προσφύγων.

Ο Σεργκέι και η Νατάλια εγκαθίσταται στη Σουηδία με τις δύο μικρές τους κόρες. Όταν όμως η αίτησή τους απορρίπτεται, η μικρότερη κόρη τους, η Κάτια, καταρρέει και βυθίζεται σε ένα ανεξήγητο κώμα. Καθώς ο Σεργκέι και η Νατάλια έρχονται αντιμέτωποι με ένα ηθικό δίλημμα, η αντοχή και η αποφασιστικότητα τους δοκιμάζονται. Μπορούν να βρουν τη δύναμη και την ελπίδα που χρειάζονται για να σώσουν τις κόρες τους;

Οι ταινίες και τα αφιερώματα θα προβάλλονται στους κινηματογράφους Τριανόν, Newman, Studio, Ελλξνοαμερικάνικη Ένωση.

Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό τμήμα

Οι 11 ταινίες

I TOLD YOU SO / TE L’ AVEVO DETTO / ΕΓΩ ΣΟΥ ΤΟ’ ΧΑ ΠΕΙ

Ιταλία – 2023 – Έγχρωμη – 100′

Σκηνoθεσία: Ginevra Elkann

Η ταινία θα προβληθεί παρουσία της πρωταγωνίστριας, Valeria Golino, και της σκηνοθέτιδος, Ginevra Elkann. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει Q&A.

QUIET LIFE

Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Εσθονία, Σουηδία – 2024 – Έγχρωμη – 99′

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Αβρανάς

(ταινία έναρξης του φεστιβάλ)

ΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ / CERRAR LOS OJOS

Ισπανία, Αργεντινή – 2023 – Έγχρωμη – 169′

Σκηνοθεσία: Víctor Erice

MR. K / Ο ΚΥΡΙΟΣ Κ

Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο – 2024 – Έγχρωμη – 96′

Σκηνοθεσία: Tallulah Hazekamp Schwab

BAUK

Σερβία – 2024 – Έγχρωμη – 97′

Σκηνοθεσία.: Goran Radovanović

Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη.

PALAZZINA LAF

Ιταλία – 2023 – Έγχρωμη – 99′

Σκηνοθεσία: Michele Riondino

SUMMER BROTHER / ZOMERVACHT /

ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Ολλανδία, Βέλγιο – 2023 – Έγχρωμη – 100′

Σκηνοθεσία: Joren Molter

AFRICA STAR / ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Κύπρος – 2024 – Ασπρόμαυρη – 108′

Σκηνοθεσία: Άδωνις Φλωρίδης

THE ASYLUM SEEKERS / ΟΙ ΑΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΟΙ

Κύπρος – 2024 – Έγχρωμη, Ασπρόμαυρη – 97′

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαπέσιης

Η ΚΑΛΤΣΑ / THE SOCK

Κύπρος – 2024 – Έγχρωμη – 90′

Σκηνοθεσία: Κύρος Παπαβασιλείου

Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη.

ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ / GIANNIS IN THE CITIES

Ελλάδα – 2024 – Ασπρόμαυρη – 90′

Σκηνοθεσία: Ελένη Αλεξανδράκη

Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος.

Πρεμιέρες

ΤΡΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ /

Emanuel PARVU, 2024, Ρουμανία, Έγχρωμη, 105′

(σε συνεργασία με το Cinobo)

Με τους: Ciprian Chiujdea, Laura Vasiliu, Bogdan Dumitrache, Ingrid Berescu, Vlad Ionut Popescu, Bogdan Tulbure, Adrian Titieni

TOXIC

Saule Bliuvaite, 2024, Λιθουανία, Έγχρωμη, 99′

(σε συνεργασία με το Cinobo)

Με τους: Vesta Matulyte, Ieva Rupeikaite, Egle Gabrenaite, Giedrius Savickas, Vilma Raubaite, Jekaterina Makarova

ΚΑΙ Η ΓΙΟΡΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… /

ET LA FETE CONTINUE!

Robert Guédiguian, 2023, Γαλλία – Ιταλία, Έγχρωμη, 106′

(σε συνεργασία με τη Weird Wave)

Με τους: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark, Robinson Stévenin, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet, Jacques Boudet | Παρ./Prod.: Marc Bordure, Robert Guédiguian

Αφιερώματα

« Από τον Τζον Κασσαβέτη Η ως το αφιέρωμα για τα “50 χρόνια της τουρκικής εισβολής »ΑΦΙΕΡΩΜΑ: JOHN CASSAVETES

Προβάλλονται συνολικά 11 ταινίες, 9 σε σκηνοθεσία του J. Cassavetes και 2 όπου εμφανίζεται ως ηθοποιός

100 χρόνια του Franz Kafka

Προβάλλονται συνολικά 5 ταινίες

Claude Sauter

Προβάλλονται συνολικά 5 ταινίες του Γάλλου σκηνοθέτη που στο παρελθόν έχει φιλοξενηθεί από το Πανόραμα

50 χρόνια από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Προβάλλονται συνολικά 9 ταινίες

Roger Corman

Προβάλλονται συνολικά 4 ταινίες του Αμερικανού σκηνοθέτη που στο παρελθόν έχει φιλοξενηθεί από το Πανόραμα

Μπέτυ Λιβανού

Προβάλλονται συνολικά 3 ταινίες όπου πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Μπέτυ Λιβανού, που φέτος βραβεύεται από το Πανόραμα για τη συνολική της προσφορά στον ελληνικό κινηματογράφο.

Στέλιος Χαραλάμπους

Προβάλλονται συνολικά 2 ταινίες σε σκηνοθεσία του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, που φέτος βραβεύεται από το Πανόραμα για τη συνολική του προσφορά στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ειδικές προβολές

Η Αυγή / Sunrise: A Song of Two Humans,

Friedrich Wilhelm Murnau, 1927, 94′

(σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος)

Κοσμικό Ανατομίο / The Cosmic Dissecting Room Show,

Βασίλης Βαφέας, 1993, 63′

Λαϊκοί Βάρφοι/ Folk Bards – Moments of their Lives and Ours,

Θάνος Κουτσανδρέας, 2023, 109′

IN THE EYE OF THE STORM: THE POLITICAL ODYSSEY

OF YANIS VAROUFAKIS, Raoul Martinez, 2024

– Επεισόδιο 5: One Evolutionary Step Beyond (41′)

& Επεισόδιο 6: Sow The Seeds Of The Next Renaissance (46′)

Πληροφορίες

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

https://panoramafest.gr/wp-content/uploads/2024/11/244x227_Program_2024_web.pdf

Τιμές εισιτηρίων

Γενική Είσοδος (ανά προβολή): 6 ευρώ

Κάρτα Διαρκείας 10 προβολών: 20 ευρώ**

Ειδική τιμή για φοιτητές-σπουδαστές-ανέργους: 4 ευρώ

με επίδειξη της αντίστοιχης φοιτητικής ταυτότητας ή κάρτας ανέργων

** Οι κάρτες διαρκείας 10 προβολών ΔΕΝ ισχύουν για τις προβολές Έναρξης και Λήξης