Οι οπαδοί του Τραμπισμού στην Ελλάδα – Ποιοι Έλληνες πολιτικοί ψηφίζουν Τραμπ και με τα δυο χέρια

Το μακρινό 2015, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη: «αν ήμουν Αμερικανός πολίτης θα ψήφιζα τον Τραμπ και με τα δυο χέρια». Όταν μάλιστα η δημοσιογράφος αναρωτήθηκε «αν λέει αλήθεια» εκείνος απάντησε «χωρίς συζήτηση». Από τότε πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια, και πιθανότατα ο Άδωνις Γεωργιάδης ίσως άλλαξε την άποψη του για τον πρώην πλανητάρχη καθώς ο Ντόναλτ Τραμπ απέδειξε πως είναι ένας ακροδεξιός, ρατσιστής, μισογύνης και επικίνδυνος λαϊκιστής που δεν διστάζει να κάνει τα πάντα στον βωμό της εξουσίας.

Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί που θα ψήφιζαν με τα δυο χέρια τον Ντόναλντ Τραμπ ξεχνώντας πως ο ίδιος είναι «πρωταθλητής» στα fake news, πως είναι ο πολιτικός που επιχείρησε να κάνει πραξικόπημα με την κατάληψη του Καπιτωλίου το 2021, πως στοχοποιεί τους μετανάστες λέγοντας ότι τρώνε κατοικίδια ζώα, αλλά και ότι αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο του Ταγίπ Ερντογάν.

Κυριάκος Βελόπουλος: ο πιο σταθερός υπερασπιστής του Τραμπ

Τον Απρίλιο του 2014, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη ξεκαθάρισε πρώτος από όλους πως στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να έρθει… ειρήνη στον πλανήτη. «Εγώ είμαι με τον Τραμπ, ο Τραμπ θέλει την ειρήνη στον πλανήτη, δεν έκανε ούτε έναν πόλεμο. Και ο Πούτιν είναι με τον Τραμπ γιατί και εκείνος δεν θέλει τον πόλεμο, τον ανάγκασαν να κάνει μία εισβολή, έστειλαν στρατό σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και νόμιζαν ότι ο Πούτιν θα τα καταπιεί, δεν θα τα καταπιεί, τέτοιον ηγέτη θέλω για τη χώρα μου». Μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Κυριάκος Βελόπουλος, έσπευσε όχι μόνο να καταδικάσει αλλά κυρίως να εξυμνήσει τον πρώην πλανητάρχη, δίνοντας στον Ντόναλτ Τραμπ χαρακτηριστικά επαναστάτη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε κάνει την ακόλουθη δήλωση: Η δολοφονική επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ αποδεικνύει ότι το «σύστημα» που σέρνει την ανθρωπότητα σε πόλεμο, φτώχεια και εξαθλίωση, θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία. Από τις ΗΠΑ, έως την Ελλάδα. Είναι στα χέρια των λαών να μην υποκύψουν στην καθεστωτική προπαγάνδα και να δώσουν στις κάλπες ένα ηχηρό μήνυμα που θα στείλει τους πολεμοκάπηλους όχι απλά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, αλλά στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αποτελεί όμως τον πιο σταθερό σύμμαχο του σημερινού υποψήφιου πλανητάρχη καθώς στήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ ακόμα και το μακρινό 2020, υιοθετώντας τους ισχυρισμούς Τραμπ περί νοθείας στις εκλογές. «Ψήφισαν ακόμα και νεκροί» είχε πει ενώ έψεξε τα κόμματα που όπως είπε υποστηρίζουν ανοιχτά την εκλογή Μπάιντεν.

Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου στηρίζει τον Ντόναλτ Τραμπ

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μπορεί να ήρθε δεύτερη στην στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο κάνει τα πάντα για να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Τα «τιτιβίσματα» της τα περασμένα χρόνια ήταν πολλά υπέρ του Ντόναλτ Τραμπ ενώ πλέον ως πρόεδρος της Φωνής Λογικής έχει ξεκαθαρίσει πως στις αμερικανικές εκλογές έχει σαφή προτίμηση. Πιο συγκεκριμένα, στις 21 Ιουλίου, η ίδια είχε κατακεραυνώσει τον Μπάιντεν, λέγοντας πως τον Νοέμβριο ο Τραμπ θα δώσει απαντήσεις και θα κατατροπώσει τους αντιπάλους του.

«Η παραίτηση Μπάιντεν είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί too little too late. Άλλωστε η κατάντια των Δημοκρατικών στην Αμερική, που σε πολλές θέσεις τους συναγωνίζονται την ακροαριστερά, δεν είναι μόνο θέμα προσώπων αλλά κυρίως θέσεων. Και αυτές θα κατατροπώσει ο Τραμπ το Νοέμβριο».

Και οι… πρώην Σπαρτιάτες υπέρ Τραμπ

Μπορεί το «κόμμα» που θεωρούσε κηροζίνη τον νεοναζί Κασιδιάρη να έχει διαλυθεί, όμως αυτό δεν τους απέτρεψε από το να ταχθούν στο πλευρό του σημερινού υποψήφιου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την απόπειρα δολοφονίας του περασμένου Ιουλίου. «Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ είναι απλά η κατάληξη μιας δολοφονίας χαρακτήρα που είχε οργανωθεί από το σύστημα που δεν ήθελε να εκφραστεί ελεύθερα ο αμερικανικός λαός και εκτελούνταν από τα χειραγωγούμενα media», υποστήριξαν, προσθέτοντας πως οι «καταγγελίες για δήθεν σκάνδαλα, ανύπαρκτες κατηγορίες, προσπάθεια φαιδροποίησης πρωτοφανής για την πολιτική ιστορία των ΗΠΑ οδήγησαν στον σημερινό πυροβολισμό αλλά πέτυχαν το αντίθετο. Η σκηνή του ματωμένου Τραμπ, δευτερόλεπτα μετά τον πυροβολισμό, με υψωμένη την γροθιά σε αντίθεση με τον υπερήλικα Μπάιντεν, που μπερδεύει ακόμη και τα ονόματα, δείχνει ποιος πραγματικά θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ», καταλήγει η ανακοίνωση των “Σπαρτιατών”.

Ο Πάνος Καμμένος δεν θα μπορούσε να λείπει από την γιορτή της ακροδεξιάς. «Με απόλυτη ευθύνη και γνώση του παρελθόντος ζήτω από όλη την Ελληνική Ομογένεια στις ΗΠΑ να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Είναι προς το συμφέρον του Ελληνισμού, της λήξης των εμπόλεμων εμπλοκών στην περιοχή μας και το συμφέρον της Πατρίδας μας» ήταν το μήνυμα του πρώην πολιτικού για τις επικείμενες εκλογές. Ο ίδιος άλλωστε από την πρώτη στιγμή είχε στηρίξει με κάθε τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ ενώ έκανε τα πάντα για μια φωτογραφία με τον τότε Πλανητάρχη.

Γιατί στηρίζουν οι Έλληνες τον Τραμπ;

Σύμφωνα με έρευνα της Prorata, το 26% των Ελλήνων θα ήθελε τον Ντόναλντ Τραμπ να κυβερνήσει τις ΗΠΑ. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται αρκετά κοντά με τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας από κοινού με ένα ποσοστό ψηφοφόρων εντός της γαλάζιας παράταξης που έχουν πιο δεξιά τοποθέτηση και εναντιώνονται στην «woke» κουλτούρα.

Τρία ωστόσο είναι τα στοιχεία που ενώνουν αυτά τα ακροατήρια στην στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο είναι η εναντίωση στην «πολιτική ορθότητα», στον σεβασμό των δικαιωμάτων, αλλά και στην στροφή προς τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Δεύτερον, η σκληρή στάση του Τραμπ στο μεταναστευτικό, καθώς ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έχει πεισθεί πως για τα δεινά της σημερινής Ελλάδας ευθύνονται οι μετανάστες ή σε όσους έχουν κάνει ευαγγέλιο τους το »securitization» του μεταναστευτικού. Τρίτον, η εμφανής συμπάθεια του Τραμπ προς τον Ρώσο δικτάτορα Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει φανατικούς ρωσόφιλους θαυμαστές στην Ελλάδα.