Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Κυριακή το βράδυ σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο, οι οποίοι προκάλεσαν επίσης διακοπές της ηλεκτροδότησης τουλάχιστον σε μέρος αυτής της μεγάλης πόλης της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσαν η αστυνομία και οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, επίσης, τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα ανέλαβε δράση η αντιαεροπορική άμυνα για ν’ αποκρούσει ρωσική αεροπορική επιδρομή, έκανε γνωστό ο δήμαρχός της.

❗️ The enemy launched airstrikes on #Kharkiv: The moment when the FAB missile hit the #Kyiv district

The number of injured increased to 12 people. Parts of the city are without electricity,apartment buildings, gas stations,private homes #UkraineWarNews #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/r53TatqWV1

