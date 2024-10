Ένας νεκρός, 9 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Τενεσί

Ένας άνθρωπος κατέληξε και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επιστροφής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Τενεσί, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του αστυνομικού τμήματος του Νάσβιλ.

Πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία με ασθενοφόρο. Άλλοι πέντε μεταφέρθηκαν με ιδιωτικό όχημα, δήλωσε η αξιωματικός δημοσίων σχέσεων του αστυνομικού τμήματος του Νάσβιλ Μπρουκ Ριζ. Τουλάχιστον ένα από τα θύματα είναι παιδί, δήλωσαν οι αρχές.

Στις ΗΠΑ όχι μόνο δεν έχει ανοίξει η προεκλογική συζήτηση για την οπλοκατοχή, αλλά Τραμπ και Χάρις φαίνονται φιλικοί προς αυτήν.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι κάποιοι από τους τραυματίες και τους νοσηλευόμενους εμπλέκονται και είναι ύποπτοι ότι εμπλέκονται στους πυροβολισμούς, δήλωσε η Ριζ.

