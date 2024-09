Παιζει με τα όπλα η Κάμαλα Χάρις

Η αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών Καμάλα Χάρις δήλωσε κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ της Τρίτης με τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ ότι κατέχει όπλο, μια αποκάλυψη που εξέπληξε ορισμένους ψηφοφόρους, αλλά μετέφερε ένα σκόπιμο πολιτικό μήνυμα.

Η Χάρις κατέχει ένα πιστόλι για λόγους προσωπικής ασφάλειας και είναι αποθηκευμένο σε ασφαλές σημείο στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, δήλωσε την Παρασκευή πηγή του Λευκού Οίκου. Η πηγή αρνήθηκε να προσδιορίσει τη μάρκα του όπλου, αλλά δήλωσε ότι είναι το ίδιο όπλο που ανέφερε η Χάρις το 2019 στην προεκλογική εκστρατεία.

«Αυτή η επιχείρηση για την αφαίρεση των όπλων όλων – ο Τιμ Γουόλς και εγώ είμαστε και οι δύο κάτοχοι όπλων. Δεν θα πάρουμε τα όπλα κανενός, οπότε σταματήστε τα συνεχή ψέματα για αυτά τα πράγματα», δήλωσε την Τρίτη η Χάρις.

Προβλήματα με την οπλοκατοχή αντιμετωπίζουν και στο Ισραήλ.

Το 2019, η Harris δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είμαι κάτοχος όπλου και κατέχω όπλο για τον ίδιο ίσως λόγο που το κάνουν πολλοί άνθρωποι: για προσωπική ασφάλεια. Ήμουν εισαγγελέας καριέρας».

Η Κάμαλα Χάρις, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του Δημοκρατικού Κόμματός, έχει πιέσει για περισσότερη νομοθεσία για την ασφάλεια των όπλων ώστε να περιοριστεί το υψηλό ποσοστό θανάτων και τραυματισμών από όπλα στις Η.Π.Α. Η οπλοκατοχή παρότι «δικαίωμα» αιώνων (233 ετών), «στοιχειώνει» την Αμερική τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ με την βία των συμμοριών, από την δεκαετία του 90 και έπειτα «απογειώθηκε». Νόμιμη και παράνομη.

Οι Ρεπουμπλικάνοι που εμποδίζουν αυτή τη νομοθεσία έχουν υποστηρίξει ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να κατασχέσουν τα όπλα των Αμερικανών και να ανατρέψουν τη Δεύτερη Τροποποίηση του Συντάγματος των Η.Π.Α. που δίνει στους Αμερικανούς το δικαίωμα να «φέρουν όπλα».

Η Χάρις προσπαθεί να προσελκύσει ορισμένους ψηφοφόρους από το ένα τρίτο των Αμερικανών που κατέχουν όπλο και τα δύο τρίτα των Αμερικανών που υποστηρίζουν την αυστηρότερη ρύθμιση της οπλοκατοχής. Με αυτόν τον τρόπο οι ψηφοφόροι θα θεωρήσουν πως σκοπεύει να κινηθεί περισσότερο ενάντια στη μη ασφαλή φύλαξη των όπλων, την ώρα που και οι δικαστικές αρχές, δικάζουν γονείς παιδιών που άνοιξαν πυρ στα σχολεία τους.

