Ο Ντόναλντ Τραμπ, η απόπειρα δολοφονίας και «το τουφέκι της Αμερικής»

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η πρώτη κατά προέδρου ή προεδρικού υποψήφιου στις ΗΠΑ έπειτα από εκείνη του Ρόναλντ Ρίγκαν, το 1981.

Ήταν επίσης το 300ο επεισόδιο μαζικών πυροβολισμών φέτος στις ΗΠΑ.

Υπάρχει δε ένας κοινός παρονομαστής μεταξύ της απόπειρας πολιτικής δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ -κατά την οποία σκοτώθηκε ένας πολίτης και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι δύο- και των ανά τις δεκαετίες μακελειών στις ΗΠΑ.

Δεν είναι άλλο από το ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο τύπου AR-15.

Αυτό έφερε ο 20χρονος επίδοξος δολοφόνος του Αμερικανού πρώην και πιθανότητα επόμενου προέδρου.

Είναι επίσης καταχωρημένο ως το «αγαπημένο» των μακελάρηδων στις ΗΠΑ.

Δέκα από τις 17 πιο πολύνεκρες ένοπλες επιθέσεις στις ΗΠΑ από το 2012 έγιναν με AR-15.

Η Εθνική Ένωση Όπλων (NRA) -από τα ισχυρότερα λόμπι στη χώρα- το αποκαλεί «το τουφέκι της Αμερικής».

Σύμβολο λατρείας της εθνικιστικής σκληροπυρηνικής Δεξιάς, αποτελεί οιονεί πολιτικό «τοτέμ» για τους Ρεπουμπλικανούς, που αντιτίθενται παγίως σε οποιαδήποτε αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την οπλοχρησία και την οπλοκατοχή.

Αντιθέτως, πέντε βουλευτές τους κατέθεσαν πέρυσι νομοσχέδιο για να ανακηρυχθεί το AR-15 «Εθνικό Όπλο».

Όχι τυχαία, έρευνα της Washington Post κατέδειξε ότι 1 στους 20 ενήλικες Αμερικανούς είχε στην κατοχή του ένα AR-15 το 2023.

Φθηνό -μπορεί κανείς να το αγοράσει με μόλις 500 δολάρια στην απλή εκδοχή του- φονικό, αλλά και νόμιμο, παραμένει το όπλο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Τόσο, ώστε σχεδόν κάθε μεγάλος κατασκευαστής όπλων να έχει στους καταλόγους πωλήσεων του διάφορες παραλλαγές.

Σήμερα τα ημιαυτόματα τύπου AK-15 κυριαρχούν παντού: από τις προθήκες οπλοπωλείων και τις ιστοσελίδες εμπόρων όπλων, έως τα βιντεοπαιχνίδια, καθιστώντας τα έτσι δημοφιλή και στις νέες γενιές.

Did you know that the gun used to shoot at Trump, is the same gun which the Republican Party has been defending? The AR-15 is an assault rifle which has created a lot of controversy in the US. Watch to know more.#DonaldTrump #USelection #ThomasMatthewCrooks #TrumpRally #NewsMo pic.twitter.com/8dfP5LHR5g

— IndiaToday (@IndiaToday) July 16, 2024