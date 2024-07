Το ημιαυτόματο τουφέκι τύπου AR, το όπλο που σύμφωνα με τις αμερικάνικες αρχές βρέθηκε στον τόπο της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο (13/7), είναι ένα από τα πιο δημοφιλή όπλα της Αμερικής.

Στενά συνδεδεμένο με το πλήρως αυτόματο στρατιωτικό πολεμικό τυφέκιο M-16, το AR-15 έχει χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από πρόσφατες μαζικές εκτελέσεις στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στο Λας Βέγκας τον Οκτώβριο του 2017, όπου σκοτώθηκαν 59 άνθρωποι, και της επίθεσης κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ που σκότωσε πέντε ανθρώπους στο Κολοράντο Σπρινγκς τον Νοέμβριο του 2022.

Στον απόηχο της απόπειρας δολοφονίας στη συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, η προσοχή θα στραφεί αναπόφευκτα στην οπλοκατοχή των ΗΠΑ. Ένα AR-15 βρέθηκε κοντά στο πτώμα του δράστη, σύμφωνα με πηγές, το οποίο ο πατέρας του φέρεται να είχε αγοράσει νόμιμα.

Οι ομάδες ελέγχου της οπλοκατοχής υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι το τουφέκι —τα αρχικά του οποίου προέρχονται από την εταιρεία φορητών όπλων ArmaLite που το ανέπτυξε— δεν έχει θέση σε χέρια πολιτών.

Thomas Matthew Crooks, a 20-year-old from Bethel Park, was ID’d as the shooter. He was eliminated.

An AR-15 was reportedly recovered at the scene. #Trump pic.twitter.com/tTEJmsgSXu

— Peché Africa 🇿🇦 (@pmcafrica) July 14, 2024