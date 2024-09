Αρκετοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν κοντά στον αυτοκινητόδρομο 75 στην κομητεία Λόρελ του Κεντάκι, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας.

«Ο I-75 είναι κλειστός στο σημείο του χιλιομέτρου/Exit 49, και στο U.S. 25, εννέα μίλια βόρεια του Λονδίνου, λόγω μιας κατάστασης με ενεργό δράστη», ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε ανάρτηση στο Facebook. «Πολλά άτομα έχουν πυροβοληθεί κοντά στον I-75».

Ο τροχονόμος Σκότι Πένιγκτον της πολιτειακής αστυνομίας του Κεντάκι δήλωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ύποπτος «δεν έχει συλληφθεί προς το παρόν. Προτρέπουμε τον κόσμο να παραμείνει μέσα στα σπίτια του». Οι αστυνομικές αρχές θα παρέχουν «όσες περισσότερες πληροφορίες γίνουν διαθέσιμες», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος του Κεντάκι Ράνταλ Γουέντλ επιβεβαίωσε μια συνεχιζόμενη κατάσταση ενεργού πυροβολισμού στο Λονδίνο του Κεντάκι. «Πολλαπλά άτομα έχουν πυροβοληθεί κοντά στην έξοδο 49 του I-75. Οι αρχές ανταποκρίνονται. Μείνετε ασφαλείς».

Σε ανάρτησή του στο X, ο κυβερνήτης Άντι Μπέσεαρ έγραψε: «Κεντάκι, είμαστε ενήμεροι για έναν πυροβολισμό στον I-75 στην κομητεία Λόρελ. Οι αστυνομικές αρχές έχουν κλείσει τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις στην έξοδο 49. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή. Θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις είναι διαθέσιμες».

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι ακούει «αρχικές αναφορές» από την πολιτειακή αστυνομία και το Γραφείο Εσωτερικής Ασφάλειας της πολιτείας.

«Μαζί παρακολουθούμε ενεργά την κατάσταση και προσφέρουμε υποστήριξη με κάθε δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να προσεύχεστε για όλους τους εμπλεκόμενους», ανέφερε σε άλλη δήλωσή του στο X.

Ο Ματ Ντάουνινγκ, πολίτης, δήλωσε στο CNN ότι έχει κολλήσει στον αυτοκινητόδρομο για περισσότερο από μία ώρα αφού η αστυνομία σταμάτησε την κυκλοφορία λόγω της κατάστασης με τον ενεργό δράστη. Ο Ντάουνινγκ ταξίδευε στον I-75 βόρεια, όταν ένα περιπολικό της αστυνομίας άρχισε να στρίβει σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας για να σταματήσει την κυκλοφορία, είπε.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε με το CNN, ένα αστυνομικό αυτοκίνητο φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα από την κυκλοφορία.

Ο Ντάουνινγκ εκτιμά ότι τουλάχιστον 30 περιπολικά έχουν περάσει από δίπλα του ενώ ήταν σταματημένος στον αυτοκινητόδρομο. Από τις 7:30 μ.μ., ο Ντάουνινγκ λέει ότι οι αρχές έχουν αρχίσει να στρέφουν σιγά-σιγά την κυκλοφορία προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η νομοθεσία της πολιτείας του Κεντάκι επιτρέπει την οπλοφορία άπλου καραμπίνας ή τυφεκίου εφόδου, κρυφή ή φανερή, σε όλους τους δημόσιους χώρους. Δικαίωμα οπλοκατοχής και οπλοφορίας έχουν όλοι οι νόμιμοι πολίτες των ΗΠΑ. Δεν χρειάζεται άδεια για καραμπίνα ή τυφέκιο εφόδου, ενώ δεν χρειάζεται να δηλώσεις το όπλο σε κάποια αρχή.

Kentucky, we are aware of a shooting on I-75 in Laurel County. Law enforcement has shut the interstate down in both directions at exit 49. Please avoid the area. We will provide more details once they are available.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) September 7, 2024