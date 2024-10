Nations League: Η αποστολή της Αγγλίας για το παιχνίδι με την Ελλάδα (pic)

Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για τα παιχνίδια με την Ελλάδα (10/10) και τη Φινλανδία (13/10) στο πλαίσιο του Nations League.

Στον αντίποδα, ο Χάρι Μαγκουάιρ έμεινε εκτός όπως και οι Τζέιμς Μάντισον, Τζάροντ Μπόουεν και Τζο Γκόμεζ.

Χέντερσον, Πόουπ, Πίκφορντ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κόλγουιλ, Γκέχι, Κόνσα, Λιούις, Στόουνς, Γουόκερ, Μπέλινγκχαμ, Φόντεν, Γκάλαχερ, Γκιμπς-Γουάιτ, Γκόμες, Μέινου, Πάλμερ, Ράις, Γκόρντον, Γκρίλις, Κέιν, Μαντουέκε, Σάκα, Σολάνκε, Γουότκινς.

BREAKING: Lee Carsley has named his England squad for the upcoming Nations League matches 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/j0ssoFH6HX

— Sky Sports Football (@SkyFootball) October 3, 2024