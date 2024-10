Εκπλήξεις από τον Ντεσάν: Χωρίς Εμπαπέ και Ραμπιό η Γαλλία για τους αγώνες του Nations League (pic)

O Ντιντιέ Ντεσάν «ταρακούνησε» τα νερά στην Εθνική Γαλλίας με τις ηχηρές απουσίες από τις κλήσεις του για τους αγώνες του Nations League με το Ισραήλ (10 Οκτωβρίου) και το Βέλγιο (14 Οκτωβρίου).

Τον Γάλλο σούπερ σταρ και αρχηγό των «τρικολόρ» θα αντικατασταθεί από τον παίκτη της Τσέλσι, Κρίστοφερ Νκούνκου, τον οποίο θα «συνοδεύουν» οι Παριζιάνοι Μπράντλεϊ Μπάρκολα, Ουσμάν Ντεμπελέ και Ραντάλ Κολό Μουάνι, καθώς και οι Μάικλ Ολίσε και Μάρκους Τουράμ.

Στη μεσαία γραμμή, ο Εντουάρντο Καμαβιγκά, επίσης έχοντας επιστρέψει από τραυματισμό, καλείται σε αυτή την πρώτη λίστα μετά την ανακοίνωση της διεθνούς αποχώρησης του Αντουάν Γκριεζμάν.

Από την άλλη, ο μέσος Αντριάν Ραμπιό, ο οποίος μόλις επέστρεψε στους αγώνες με την Mαρσέιγ, δεν κλήθηκε, όπως και ο N’ Γκολό Καντέ, ο οποίος «είχε πρόβλημα με τον προσαγωγό του».

Όπως και η ομάδα, έτσι και η μεσαία γραμμή των «Μπλε» είναι αρκετά νέα με τους Γιουσούφ Φοφανά, Ματέο Γκεντουτζί (25 ετών), Μανού Κονέ (23 ετών), Ορελιέν Τσουαμενί (24 ετών) και Γουόρεν Ζαίρ-Εμερί (18 ετών).

Πρωταγωνιστής ενός εντυπωσιακού αγώνα με τη Λιλ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο τερματοφύλακας Λούκας Σεβαλιέ δεν κλήθηκε από τον Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος κάλεσε τους Μάικ Μαινιάν, Μπρις Σαμπά και Αλφόνς Αρεολά.

𝐄𝐔𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐅𝐎𝐑 𝐋𝐄𝐒 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐄𝐓𝐒 👊

Two crucial matches await our young Bleus in October, finalizing their Euro qualifying phase!

11/10: 🇨🇾 Cyprus vs France 🇫🇷

15/10: 🇫🇷 France vs Austria 🇦🇹 (in Nancy) pic.twitter.com/SXSbbV2Kzv

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 3, 2024