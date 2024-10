Με Ελ Κααμπί και Ουναχί η αποστολή της Εθνικής Μαρόκου (pic)

Η διακοπή των συλλογικών διοργανώσεων πλησιάζει και ολοένα και περισσότεροι προπονητές Εθνικών ομάδων κάνουν γνωστές τις λίστες των παικτών που θα έχουν διαθέσιμους στα ματς του Οκτωβρίου.

Έτσι έκανε και ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί που γνωστοποίησε πως οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Αζεντίν Ουναχί, με τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού αντιστοίχως να βρίσκονται ανάμεσα στις 26 επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή του Μαρόκου.

Αντιθέτως, εκτός κλήσεων βρίσκονται ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Ταρίκ Τισουντάλι, και ο εξτρέμ της ΑΕΚ, Νόρντιν Άμραμπατ. Τα δύο προσεχή ματς του Μαρόκου είναι αμφότερα κόντρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 12 και 15 Οκτωβρίου, για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى

