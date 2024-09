Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο (pic)

Σούπερ ανακάτεμα της τράπουλας από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ο Βάσκος προπονητής έδωσε φανέλα βασικού στον Χρήστο Μουζακίτη, εμπιστεύτηκε τον Απόστολο Αποστολόπουλο και έστειλε σε ρόλο winger τον Ροντινέι. Την ίδια στιγμή ο Μπάμπης Κωστούλας παίρνει τη θέση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Μόλις τέσσερις βασικοί του Groupama Stadium διατήρησαν τη θέση τους στην 11άδα σε μια περίοδο που τα συνεχόμενα ματς κάνουν το rotation υποχρεωτικό: Ο Τζολάκης μπροστά από την εστία του. Ο Κάρμο με τον Ρέτσο στην ευθεία της άμυνας. Και ο Ροντινέι που αυτή τη φορά όμως θα είναι ο δεξιός winger στην 4-2-3-1 διάταξη έχοντας στην ίδια πλευρά τη βοήθεια του Ροντινέι.

Κατά τα άλλα; Ο Αποστολόπουλος και ο Βέλντε θα είναι παρέα στον αριστερό διάδρομο. Ο Στάμενιτς, με τον Ολιβέιρα και τον Μουζακίτη άφησαν έξω τους Έσε, Τσικίνιο και Γκαρθία στα μισά του γηπέδου. Και βέβαια ο Κωστούλας παίρνει τη θέση του Ελ Κααμπί. Εντεκάδα γεμάτη από εκπλήξεις σε μια συγκυρία όπου ο Ολυμπιακός κλείνει έναν μήνα χωρίς νίκη.

Η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Αποστολόπουλος, Στάμενιτς, Μουζακίτης, Ροντινέι, Ολιβέιρα, Βέλντε, Κωστούλας.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYATR #slgr pic.twitter.com/J0wMUX0WDN

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 29, 2024