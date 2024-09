Δυο καταδικασθέντες σε θάνατο εκτελέστηκαν χθες Πέμπτη στις ΗΠΑ, ο πρώτος στην Οκλαχόμα με θανατηφόρο ένεση, ο δεύτερος στην Αλαμπάμα με ασφυξία εξαιτίας εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για μόλις δεύτερη φορά σε παγκόσμια κλίμακα.

Με αυτές αυξήθηκε σε 18 ο αριθμός των εκτελέσεων που έχουν γίνει στη χώρα φέτος, πέντε εκ των οποίων τις τελευταίες ημέρες, σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας.

Ο Εμάνουελ Λίτλτζον, 52 ετών, εκτελέστηκε με ένεση θανατηφόρων χημικών στην Οκλαχόμα, μετά την καταδίκη του για τον φόνο του Κένεθ Μιρς κατά τη διάρκεια ληστείας μικρού σούπερ μάρκετ το 1992. Επέμενε από την αρχή να αρνείται πως τα πυρά που στοίχισαν τη ζωή στο θύμα ήταν δικά του.

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη για τον φόνο του Κένι Μιρς», σχολίασε σε ανακοίνωσή του ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας Τζέντνερ Ντράμοντ, συμπληρώνοντας πως η οικογένεια του θύματος «περίμενε 32 ατελείωτα χρόνια».

Ο Εμάνουελ Λίτλτζον και συνεργός του στη ληστεία, ο Γκλεν Μπέθανι, αλληλοκατηγορούνταν για τον φόνο.

Και οι δύο καταδικάστηκαν για την υπόθεση, αλλά στον συνεργό επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς καμιά πιθανότητα αποφυλάκισης υφ’ όρον, ενώ στον φερόμενο ως δράστη του φόνου η εσχάτη των ποινών.

Τον Αύγουστο, η επιτροπή απονομών χάριτος της πολιτείας συνέστησε μετατροπή της ποινής, παρά την εναντίωση κάποιων μελών της οικογένειας του θύματος.

Αφού τα τελευταία ένδικα μέσα εξαντλήθηκαν, η τύχη του βρισκόταν πλέον αποκλειστικά στα χέρια του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη Κέβιν Στιτ, ο οποίος δεν έχει απονείμει χάρη παρά μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Κύριε κυβερνήτη, μη με σκοτώσετε χωρίς λόγο», εκλιπαρούσε ο θανατοποινίτης στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε και μεταδόθηκε προχθές Τετάρτη από τη δημόσια ραδιοφωνία NPR.

Ο Άλαν Μίλερ, καταδικασμένος σε θάνατο στην Αλαμπάμα για τον φόνο το 1999 τριών συναδέλφων του, των Λι Χόλντμπρουκς, Σκοτ Γιάνσι και Τέρι Λι Τζάρβις, θανατώθηκε στη φυλακή Άτμορ, με πρόκληση ασφυξίας εξαιτίας εισπνοής αζώτου. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:36, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών στην Αλαμπάμα.

Η μέθοδος εκτέλεσης αυτή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο σε αυτή την πολιτεία τον Ιανουάριο, στην περίπτωση του Κένεθ Σμιθ. Ο ΟΗΕ την καταδικάζει, καθώς τη θεωρεί μορφή «βασανιστηρίου».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Alabama executed a condemned man Thursday using nitrogen gas in only the second instance in the United States of the method’s use, which drew criticism from human rights groups. https://t.co/iSn7huBREK

— NBC News (@NBCNews) September 27, 2024