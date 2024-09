Εκτέλεσαν θανατοποινίτη για πρώτη φορά από το 2011 στη Νότια Καρολίνα

Σαρανταεξάχρονος καταδικασμένος σε θάνατο από τη δικαιοσύνη για τον φόνο μιας ταμία το 1999, ο Φρέντι Οουενς (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), εκτελέστηκε χθες Παρασκευή στη Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά). Είναι η πρώτη εκτέλεση στη συγκεκριμένη αμερικανική πολιτεία από το 2011.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:55 (τοπική ώρα• 01:55 ώρα Ελλάδας), λίγη ώρα αφού του έγινε ένεση με θανατηφόρες χημικές ουσίες, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Death penalty opponents are calling on the state to halt the state’s first execution since 2011, Freddie Owens shot & killed Greenville convenience store clerk Irene Graves in a 1997 robbery…he is set to die by lethal injection at 6pm pic.twitter.com/fHxBzr7aSf

— Brian McConchie (@BMcConchie) September 20, 2024