Ο David Hosier εκτελέστηκε την Τρίτη (11/6) με τη χορήγηση θανατηφόρας ένεσης στο Ανατολικό Κέντρο Υποδοχής, Διάγνωσης και Σωφρονισμού στο Μιζούρι των ΗΠΑ μετά από μια δεκαετία στη φυλακή.

Ο 69χρονος είχε καταδικαστεί για τους φόνους της Angela και του Rodney Gilpin το 2009, ενώ φέρεται να είχε σχέση με την Angela.

Σύμφωνα με τον Randy Dampf, ο οποίος ήταν αστυνομικός του Jefferson City εκείνη την εποχή και τώρα είναι ερευνητής του εισαγγελέα της κομητείας, ο Hosier σκότωσε το ζευγάρι αφού η Angela διέκοψε το ειδύλλιό τους.

Τον παραπάνω ισχυρισμό επανέλαβε και ο κυβερνήτης της πολιτείας Μάικ Πάρσον, πρώην σερίφης της κομητείας, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε: «Η ζωή της Angela Gilpin αφαιρέθηκε από τον David Hosier, επειδή δεν μπορούσε να δεχτεί ότι έβαλε τέλος στη ρομαντική τους σχέση.

»Δεν δείχνει καμία μεταμέλεια για την παράλογη βία του. Για αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις, ο Hosier κέρδισε τη μέγιστη δυνατή τιμωρία βάσει του νόμου».

Η ομάδα υπεράσπισης του Hosier είχε τότε αποδώσει την ευθύνη για το έγκλημά του στον θάνατο του πατέρα του όταν ήταν 16 ετών, αναφέροντας ότι αυτό του προκάλεσε τραύμα.

Ο Hosier είπε ότι η δίκη του θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην έλλειψη DNA, μαρτυριών και δακτυλικών αποτυπωμάτων στον τόπο του εγκλήματος. Στο τέλος, όμως, είχε μερικές σκέψεις στο μυαλό του.

«Σας αφήνω όλους με αγάπη. Τώρα θα πάω στον Παράδεισο. Μην κλαίτε για μένα. Απλά ελάτε να με βρείτε όταν έρθει η ώρα σας», ήταν μερικά από τα τελευταία λόγια του θανατοποινίτη.

Ο Hosier υποστήριζε πάντα την αθωότητά του και φοβόταν να πεθάνει στην πτέρυγα των θανατοποινιτών.

Ο κρατούμενος δήλωσε στη Mirror μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη εκτέλεσή του: «Όλοι, ό,τι κι αν συμβαίνει, φοβούνται τον θάνατο. Αν λένε ότι δεν φοβούνται, κάτι δεν πάει καλά μαζί τους. Ξέρω ότι είμαι αθώος. Δεν ήμουν εκεί. Δεν σκότωσα αυτούς τους ανθρώπους. Τελεία και παύλα. Δεν ξέρω ποιος το έκανε, αλλά αυτοί κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι.

»Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πώς μπορείτε να κρίνετε ένα άτομο ένοχο πέρα από κάθε λογική αμφιβολία και να καταδικάζετε ένα άτομο σε θάνατο, όταν δεν έχετε μάρτυρες που να τον συνδέουν με το έγκλημα.

»Δεν έχετε ούτε δακτυλικά αποτυπώματα, ούτε DNA, ούτε ίχνη, τίποτα απτό, για να με συνδέσετε με αυτό το έγκλημα».

Missouri death row inmate David Hosier might still have had months, even years left to live had his public defenders not missed one of the most important filing dates of his life. He was executed Tuesday. pic.twitter.com/ioeuVNuKA9

#DavidHosier was pronounced death at 6:11pm central. He wanted us to share this message he prepared yesterday. Thank you all for being in this struggle with us and for caring about David. David is free at last. #StopExecutions @madpmo pic.twitter.com/Xmh0isXsdb

— Death Penalty Action (@DeathPenaltyAct) June 11, 2024