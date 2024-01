ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης με χρήση αζώτου, που προκαλεί ασφυξία, για πρώτη φορά παγκοσμίως

Η ρεπουμπλικανή κυβερνήτης στην Αλαμπάμα, η Κέι Αιβι, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι οι αρχές προχώρησαν, για πρώτη φορά παγκοσμίως, στην εκτέλεση θανατοποινίτη με εισπνοή αζώτου, μέθοδο που επικρίνει ο ΟΗΕ, καθώς εκτιμά πως πιθανόν αποτελεί «βασανιστήριο» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Brian Woolston, επάνω, ακτιβιστές ζητούν να καταργηθεί η θανατική ποινή).

US inmate put to death for the first time using controversial nitrogen gas method, after legal bids to halt the execut https://t.co/2SGovmYx00

Ο θάνατος του Κένεθ Γιουτζίν Σμιθ, που είχε καταδικαστεί οριστικά το 1996 στην εσχάτη των ποινών μετά τη δίκη του για τη δολοφονία γυναίκας κατά παραγγελία του συζύγου της, διαπιστώθηκε στη φυλακή της Ατμορ στις 20:25 (τοπική ώρα· στις 04:25 ώρα Ελλάδας), ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανακοίνωση Τύπου της κυβερνήτη Αιβι.

Είχε προηγηθεί αποτυχημένη προσπάθεια να εκτελεστεί με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα τον Νοέμβριο του 2022.

EXECUTION:

Alabama has just carried and executed its first individual using nitrogen gas. Kenneth Eugene Smith was executed for his part in a 1988 murder-for-hire killing in which he and an accomplice stabbed Elizabeth Sennett 10 times in Alabama’s Colbert County. pic.twitter.com/BnYPd0W1kC

— Orbital News (@orbital_news) January 26, 2024