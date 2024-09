Ο Marcellus Williams, που υποστήριζε για χρόνια ότι είναι αθώος, εκτελέστηκε για τον φόνο μίας γυναίκας

Ο Marcellus Williams εκτελέστηκε το βράδυ της Τρίτης στην αμερικανική πολιτεία του Μιζούρι, αφού πέρασε περισσότερες από δύο δεκαετίες στην πτέρυγα των θανατοποινιτών.

Ο Williams, για τον οποίο είχαν ανασταλεί δύο προηγούμενες εκτελέσεις, υποστήριζε ότι ήταν αθώος για τον φόνο της Φελίσια Γκέιλ το 1998 σε προάστιο του Σεντ Λούις, και ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων είχε αντιταχθεί στην καταδίκη του σε θάνατο.

Ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Ουίλιαμς υποστήριξε ότι υπήρξαν φυλετικές διακρίσεις κατά την επιλογή των ενόρκων και ότι τα αποδεικτικά στοιχεία του DNA στην υπόθεση αντιμετωπίστηκαν λανθασμένα.

Σημειώνεται πως το Ανώτατο Δικαστήριο και ο κυβερνήτης του Μιζούρι απέρριψαν τα αιτήματα των δικηγόρων του Williams για έφεση στις αρχές της εβδομάδας.

Σε μια σπάνια ενέργεια, οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ —η Σόνια Σοτομαγιόρ, η Έλενα Κάγκαν και η Κέτανι Μπράουν Τζάκσον— δήλωσαν την Τρίτη ότι διαφωνούν με τη συντηρητική πλειοψηφία και θα χορηγούσαν αναστολή, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζουν τον λόγο.

«All praise be to Allah in every situation» – The last statement of Marcellus Khilafah Williams

He was executed by the state of Missouri for a crime despite evidence of his innocence, which was rejected by the U.S Supreme Court. pic.twitter.com/ZHcmTwRyHY

— ️Jee₿ullah (@PROF_JEEBULLAH) September 25, 2024