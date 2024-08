Η Λίβερπουλ έκανε κρούση στη Γιουβέντους για τον Κιέζα

Η Λίβερπουλ, έστω και αργά, αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στη μεταγραφική αγορά και να προχωρήσει στην απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή, κι ενώ είναι η μόνη ομάδα της Premier League που δεν έχει κάνει καμία προσθήκη μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κόκκινοι» προσέγγισαν τη Γιουβέντους για τον Φεντερίκο Κιέζα, με τον Ιταλό εξτρέμ να είναι διαθέσιμος, αφού δεν βρίσκεται στα πλάνα των «μπιανκονέρι».

Θυμίζουμε το όνομα του Κιέζα έχει «παίξει» πολύ δυνατά και για την Μπαρτσελόνα. Μάλιστα προ ημερών δημοσιεύματα ανέφεραν πως υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα δεδομένα, ωστόσο, αλλάζουν, αφού η Λίβερπουλ φέρεται να μπήκε στο «κόλπο» της απόκτησής του, ενώ ο ίδιος ο Κιέζα παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Αγγλία.

Η Γιουβέντους με τη σειρά της δεν θα είναι αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά. Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, η «Μεγάλη Κυρία» θα δώσει το «ΟΚ» με ένα ποσό κοντά στα 15 εκατ. ευρώ.

Δείτε την ανάρτηση του Ρομάνο:

🚨🔴 EXCLUSIVE: Liverpool make initial approach for Federico Chiesa as possible option for final days.

Chiesa, available on the market as Juve want to find a solution and #LFC made contact today.

Liverpool exploring conditions of the deal as Chiesa would be keen on PL move. pic.twitter.com/nPoEyOFSTV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024