Η κρίσιμη εβδομάδα για την Ελλάδα και ο στόχος της 15ης θέσης στο ranking της UEFA

Εβδομάδα με playoffs στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή που διανύουμε, με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη, αντιμετωπίζοντας Σάμροκ Ρόβερς και Λανς, αντίστοιχα, για μία θέση στα League Stage των Europa και Conference League.

Το τέλος του τρίτου προκριματικού γύρου βρήκε την Ελλάδα με τρεις ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA, μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τη Νόα. Ο Παναθηναϊκός, αποκλείστηκε στα πέναλτι από τον Άγιαξ και ο ΠΑΟΚ από τη Μάλμε.

Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει σίγουρη μία θέση στους ομίλους, με τη διοργάνωση να εξαρτάται από το αποτέλεσμα της διπλής μάχη με τη Σάμροκ, ενώ οι «πράσινοι» σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Γάλλους αποχαιρετούν την Ευρώπη για την φετινή σεζόν.

Σε μία τέτοια περίπτωση, θα υπάρξει πρόβλημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και την προσπάθεια εδραίωσης στην πρώτη 15άδα της βαθμολογίας της UEFA.

Αυτή τη στιγμή, η χώρα μας είναι 15η, πάνω από την Σκωτία (με +350 βαθμούς), ενώ στην 14η θέση είναι η Δανία 275 βαθμούς μακριά, που έχει δύο ομάδες μεν να αγωνίζονται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά μόλις μία είναι σίγουρα σε League Phase.

Από την άλλη, η Ελλάδα έχει σίγουρες δύο (Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ), με τις προβλέψεις σελίδας που ασχολείται με δεδομένα ποδοσφαίρου να προβλέπει αποκλεισμό για τον Παναθηναϊκό από τη Λανς και την χώρα μας να μπαίνει στα League Phase με 2/4 ομάδες.

Perhaps the most interesting part of country ranking – fights for #15 and #12.

Austria 🇦🇹 is set up well will 4 clubs already in LS.

Norway 🇳🇴 is projected to enter with 3, which would put them in a great position to stay in Top 12.

Israel 🇮🇱 looks doomed with only 1 team. pic.twitter.com/Q602MgyuXD

— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 18, 2024