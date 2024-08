Μπλέικ Λάιβλι: Ανέβασε θαυμάστριά της στο κόκκινο χαλί και εκείνη ξέσπασε σε κλάμματα

H Σερίνα, που όλοι αγαπήσαμε, δεν έχει πάψει να συγκινεί νεαρές θαυμάστριες. Συγκεκριμένα, η Μπλέικ Λάιβλι που… αποφοίτησε από την τηλεοπτική επιτυχία «Gossip Girl» το μακρινό 2012 έκανε αξέχαστη τη βραδιά μιας (εμφανώς) fan-girl εφόρου ζωής.

Στην πρεμιέρα της ταινίας «It Ends With Us» στο Λονδίνο η ηθοποιός περπάτησε μαζί με το νεαρό κορίτσι στο κόκκινο χαλί κάνοντας τη νεαρη να ξεσπάσει σε αναφιλητά από το συναισθηματικό φορτίο, σύμφωνα με το Page Six.

Blake Lively lets emotional young fan wear her over-the-top coat at ‘It Ends With Us’ London premiere https://t.co/icuadjnVLG pic.twitter.com/V7n9f2oy7E

— Page Six (@PageSix) August 8, 2024