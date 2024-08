«Δεν μπορούσα να κουνηθώ»: Η Cardi B μίλησε για το ατύχημα που έθεσε σε κίνδυνο την εγκυμοσύνη της

H γνωστή ράπερ που τόσο μας έχει απασχολήσει με τη νέα της εγκυμοσύνη, είχε ατύχημα που έθεσε σε κίνδυνο τόσο την ίδια, όσο και το μωρό που κυοφορεί. Όπως ήδη γνωρίζουμε η Cardi B περιμένει το τρίτο της παιδί, μετά το διαζύγιό της με τον, επίσης ράπερ, Offset. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2017, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2020, αλλά δύο μήνες αργότερα αποφάσισαν να μείνουν μαζί – μέχρι την κατάθεση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2024. Με τον γνωστό καλλιτέχνη η τραγουδοποιός έχει ήδη καλωσορίσει στη ζωή τον Wave, ο οποίος είναι μόλις δύο ετών, και την Kulture, έξι ετών.

Η 31χρονη σε ηχητικό μήνυμα που δημοσίευσε μίλησε για το ατύχημα στους διαδικτυακούς της φίλους, σύμφωνα με το Entertainment Weekly. H παγκοσμίου φήμης σταρ κατέβαινε τις σκάλες, σκόνταψε και γλίστρησε, με αποτέλεσμα από το τράβηγμα να σκιστεί ένας σύνδεσμος δίπλα στη λεκάνη της.

Rapper Cardi B opens up about ‘freak accident’ that that jeopardized her pregnancy and left her feeling ‘paralyzed.’ https://t.co/pjj7yx8SLB

— Entertainment Weekly (@EW) August 9, 2024