Οι Ηνωμένες Πολιτείες παροτρύνουν τις άλλες χώρες μέσω της «διπλωματικής οδού» (σ.σ. με λεκτικές απειλές δηλαδή) να πουν στο Ιράν εκ μέρους των ΗΠΑ ότι «η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δεν είναι προς το συμφέρον τους», δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε μια «κρίσιμη στιγμή» για την περιοχή, όπως την χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «ασχολείται με έντονη διπλωματία, σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο» για να συμβάλει στον κατευνασμό των εντάσεων εν μέσω φόβων ότι το Ιράν ετοιμάζει ένα χτύπημα αντιποίνων κατά του Ισραήλ. «Όλα τα μέρη πρέπει να απέχουν από την κλιμάκωση», δήλωσε ο Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια μιας τελετής υπογραφής συμφωνίας με την Αυστραλή ομόλογό του στην Ουάσινγκτον.

«Όλα τα μέρη πρέπει να λάβουν μέτρα για την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Η κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερες συγκρούσεις, περισσότερη βία, περισσότερη ανασφάλεια». Αντίθετα, οι αναλυτές λένε πως το Ιράν θα στοχεύσει σε στόχο «υψηλής αξίας». Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινοί πολίτες αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ από νερό, όπως βλέπετε παρακάτω, αναμένοντας τρομοκρατημένοι την επίθεση.

⚡🇮🇱JUST IN:

Water bottles have sold out in Israeli stores as Israelis rush to stock up due to fears of an impending attack from Iran. pic.twitter.com/Tz10YiJmd5

— Suppressed News. (@SuppressedNws) August 5, 2024