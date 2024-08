Είκοσι τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εναντίον της πόλης Ελ Φάσερ, της πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ. Στον «Κατάλογο της Ντροπής» του ΟΗΕ, ανήκουν και τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ομάδας Συντονισμού των Επιτροπών Αντίστασης της Ελ Φάσερ, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), 23 άμαχοι σκοτώθηκαν και περίπου 60 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με οβίδες πυροβολικού των ΔΤΥ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στον αρχηγό του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν κι αυτές του Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, άλλοτε υπαρχηγού του και επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.

Sudanese Doctors Network condemns the massacre committed by the Rapid Support Forces in Al-Adnaab village, Jazirah state, which resulted in the killing of 23 civilians and injuring 14 others, including women and children. This horrific crime took place on August 1, 2024, in areas… pic.twitter.com/QEo0VbE8Xh

— Sudan Doctors Network – شبكة أطباء السودان (@SDN154) August 3, 2024