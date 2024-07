ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μπορεί να αγχώθηκαν, να έχασαν τη συγκέντρωσή τους και να μην «καθάρισαν» από το πρώτο παιχνίδι, ωστόσο επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί και πήραν νίκες και προβάδισμα πρόκρισης.

Ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε 3-2 της Μπόρατς στην Τούμπα κι έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Από εκεί και πέρα, η Ενωση επιβλήθηκε 4-3 της Ιντερ από την Ανδόρα για το Conference League και μπορεί η εμφάνιση να μην ήταν πειστική και ο κόσμος της να γιούχαρε, όμως κρατάει την τύχη της για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο στα χέρια της.

Παρά το γεγονός ότι οι δυο «δικέφαλοι» έχουν βραχεία κεφαλή πρόκρισης έκαναν ένα σημαντικό… δώρο στην Ελλάδα φέρνοντας την ακόμα πιο κοντά στη 14η θέση του UEFA Ranking πλησιάζοντας την Σκωτία αλλά και την 13η Αυστρία!

Αναλυτικότερα οι δυο ελληνικές ομάδες προσέθεσαν 500 πολύτιμους βαθμούς και από τους 26.625 που είχε ήδη η Ελλάδα έφτασε στους 27.125. Αξίζει να σημειωθεί ότι την Πέμπτη (25/7) ο Παναθηναϊκός με πιθανή του νίκη απέναντι στην Μπότεφ θα έχει την ευκαιρία να φέρει την Ελλάδα ακόμη πιο κοντά στη 14η θέση και να προσθέσει επιπλέον 250 βαθμούς στη χώρα μας.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως πλησίασε αρκετά και στην 13η θέση και είναι γερά στο κυνήγι κι αυτής της θέσης, αρκεί να περάσουν τόσο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αλλά και ο Παναθηναϊκός στον επόμενο γύρο.

🔷 Country Ranking – Top 15 Race

🇬🇷 Greece opened season with two shaky wins, but they still added +0.500 points, which moved them slightly ahead in the Top 15 Race.

🔶 Nations finishing within the Top 15 spots will secure two teams in the Champions League. pic.twitter.com/dRUt5GYF61

— Football Rankings (@FootRankings) July 24, 2024