Ο Χάμες Ροντρίγκες και η επιστροφή στην Ευρώπη

Ο Χάμες Ροντρίγκες έλυσε το συμβόλαιό του με την Σάο Πάολο κι ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Λίγες ημέρες μετά τον χαμένο τελικό του Copa America με την Κολομβία, απέναντι στην Αργεντινή ο Χάμες Ροντρίγκες πήρε την απόφασή του σχετικά με το μέλλον της καριέρας του.

Αφού έλαμψε με την Κολομβία, ο Χάμες Ροντρίγκες είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα, καθώς έλυσε το συμβόλαιό του με τη Σάο Πάολο και ετοιμάζεται να δοκιμάσει ξανά την τύχη του στην Ευρώπη. Οι πρόσφατες εμφανίσεις του απέδειξαν ότι έχει ακόμα πολλά να προσφέρει στο υψηλότερο επίπεδο διοργάνωσης και είναι πιθανό ότι αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι ενδέχεται να ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν την υπογραφή του.

Πριν από λίγους μήνες, ο Χάμες Ροντρίγκες είχε αφήσει να εννοηθεί μια πιθανή επιστροφή στην πρώην ομάδα του Έβερτον. Μάλιστα, απάντησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Everton Hub, η οποία πρότεινε να επιστρέψει στον σύλλογο. Η ανάρτηση έγραφε, «Έλα σπίτι Χάμες», στην οποία ο Ροντρίγκες απάντησε: «Last Dance;».

Η καριέρα του Χάμες ήταν γεμάτη με αξιοσημείωτα επιτεύγματα. Έχει παίξει σε μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη, όπως στη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μπάγερν Μονάχου και την Έβερτον.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έγραψε στο «Χ» ότι ο 33χρονος αστέρας «θα ήθελε πολύ» να αγωνιστεί ξανά σε κάποια ομάδα της Ευρώπης.

🚨🇨🇴 James Rodriguez, set to be available as free agent terminating his contract by mutual agreement with São Paulo.

He’s set to part ways with the club after excellent Copa América.

James would love to return to European football. pic.twitter.com/zVKOlMUVNf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024