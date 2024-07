Σοκ προκάλεσε στην κοινότητα του Σινσινάτι Οχάιο, η επίθεση που πραγματοποιήθηκε κοντά στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν τρία άτομα και άλλα δύο τραυματίστηκαν. Δύο άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, μεταξύ των οποίων και ένας από τους τραυματίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC, η αστυνομία που βρισκόταν στην περιοχή άκουσε πολλαπλούς πυροβολισμούς και στη συνέχεια βρήκε τέσσερις άνδρες που τους είχαν πυροβολήσει μισό μίλι από την πανεπιστημιούπολη. Ένα πέμπτο άτομο που πυροβολήθηκε πήγε μόνο του στο νοσοκομείο.

Το τμήμα δημόσιας ασφάλειας του πανεπιστημίου δημοσίευσε στην κοινωνική πλατφόρμα X ότι η αστυνομία ανταποκρινόταν σε ένα επείγον περιστατικό λίγο πριν από τις 3 π.μ. Το τμήμα δημοσίευσε αργότερα ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς και ανέφερε: «Να είστε παρατηρητικοί/να αναλάβετε δράση ανάλογα με τις ανάγκες».

Ενώ το περιστατικό παραμένει υπό έρευνα, η αστυνομία φέρεται να είδε κάποιον να τρέχει σε ένα σπίτι με πυροβόλο όπλο και αργότερα τέθηκε υπό κράτηση. Παραμένει ασαφές εάν αυτό το άτομο ήταν ο δράστης. Περίπου μια ώρα μετά την εμφάνιση του πρώτου συναγερμού, το τμήμα δημόσιας ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι έγραψε στο X οτι ο συναγερμός έληξε.

UC Emergency- Police responding to emergency reported on Highland/E University. If safe, stay at your location. Be observant/take action as needed.

— UC Public Safety (@UCPublicSafety) July 1, 2024