Live οι εξελίξεις σε Ισραήλ και Γάζα: Για χερσαία επίθεση ετοιμάζεται το Τελ Αβίβ – Συνεχείς βομβαρδισμοί

Το Ισραήλ κήρυξε επίσημα τον πόλεμο στη Χαμάς την Κυριακή 8 Οκτωβρίου, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση την προηγουμένη ημέρα από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, με τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων να έχει ξεπεράσει πλέον τους 1.100 νεκρούς μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες.

Ο αιματηρός απολογισμός αυξάνεται συνεχώς. Οι νεκροί Ισραηλινοί είναι τουλάχιστον 700, ενώ στη Γάζα έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή επιδρομή τουλάχιστον 413 άτομα, στην «Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά», όπως την ονόμασε το Τελ Αβίβ. Πάνω από 100 είναι οι Ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε πως ο πόλεμος αυτός θα είναι «μακρύς», ενώ έχει καλέσει τους κατοίκους της Γάζας να απομακρυνθούν από την περιοχή. Το Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, ενώ επιχειρεί να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο περιοχών που καλύπτονται από έρημο κοντά στη Λωρίδα και να διασώσει ισραηλινούς ομήρους ή αιχμαλώτους.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς έχει δηλώσει ότι «ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής». Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ στον βορρά, με την εμπλοκή της να έχει σημάνει περαιτέρω κλιμάκωση, με τον ισραηλινό στρατό να επιτίθεται σε στόχους εντός του Λιβάνου.

Η Δύση στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ με τις ΗΠΑ να στέλνουν το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford και έκτακτη στρατιωτική βοήθεια, το Ιράν κατηγορείται ότι στηρίζει τη Χαμάς, ενώ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συνεδρίασε χθες εκτάκτως για να συζητήσει την κατάσταση, καταδικάστηκε η ισλαμιστική οργάνωση, αλλά δεν υπήρξε ομοφωνία, γεγονός το οποίο στηλίτευσε η Ουάσινγκτον.

Live όλες οι εξελίξεις

08:30 «Πάνω από 500 στόχοι» επλήγησαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας

«Πάνω από 500 στόχοι», θέσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και της οργάνωσης Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα σε αεροπορικά πλήγματα και βολές του πυροβολικού στον θύλακα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αεροσκάφη, ελικόπτερα (…) και το πυροβολικό έπληξαν πάνω από 500 στόχους (σ.σ. θέσεις) των τρομοκρατών της Χαμάς και της (Παλαιστινιακής) Ισλαμικής Τζιχάντ», ανέφερε ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

08:24 Παραδοχή Ισραήλ: «Παίρνει περισσότερο καιρό από όσο αναμέναμε»

Οι ισραηλινές δυνάμεις δίνουν μάχη εναντίον ενόπλων της Χαμάς σε επτά με οκτώ σημεία εκτός της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, 48 ώρες μετά τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει η ισλαμιστική οργάνωση εναντίον του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες.

«Παίρνει περισσότερο καιρό από όσο αναμέναμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεκτ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

08:14 Η Πολωνία ξεκινά να απομακρύνει τους πολίτες της από το Ισραήλ

Σύμφωνα με το BBC, η Πολωνία ξεκίνησε να απομακρύνει πολίτες της από το Ισραήλ. 120 άτομα έφτασαν στη Βαρσοβία νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Δύο ακόμα αεροπλάνα με πολίτες αναμένονται να φτάσουν στην Πολωνία τις επόμενες ώρες.

Την Κυριακή το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι περίπου 200 Πολωνοί τουρίστες βρίσκονται στο Ισραήλ, ανάμεσά τους και μαθητές.

Περίπου 200 στρατιώτες βοηθούν στην επιχείρηση.

08:11 Δώδεκα νεκροί Ταϊλανδοί πολίτες, 11 όμηροι

Η διπλωματία της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε πως τουλάχιστον δώδεκα υπήκοοι του βασιλείου έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Ισραήλ από το πρωί του Σαββάτου, ενώ άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν και ακόμη 11 πιστεύεται πως έχουν απαχθεί.

«Εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε όλους τους πολίτες της Ταϊλάνδης στο Ισραήλ», διαβεβαίωσε τον Τύπο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Μπανγκόκ.

08:07 «Οι βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει λεπτό»

«Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν έχουν σταματήσει ούτε ένα λεπτό να βομβαρδίζουν σπίτια, όλους τους ανθρώπους, κάθε λίγο και λιγάκι μας έρχονται πτώματα και τραυματισμένοι» αυτά είναι τα πρώτα λόγια του Τζαμίλ Σουλεϊμάν, διευθυντή νοσοκομείου στη Γάζα, ο οποίος μίλησε στο MEGA.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

08:00 Επίθεση με τράκτορα στη Χερσώνα – Πυροβόλησαν τον οδηγό

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας καταγγέλλουν ότι οδηγός τράκτορα επιχείρησε να εμβολίσει στρατιωτικό σημείο ελέγχου ανάμεσα στη Χεβρώνα και την Κιριάτ Άρμπα στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο επιτιθέμενος ξεκίνησε να κάνει live μετάδοση στα social media, ενώ δέχθηκε πυροβολισμούς από στρατιώτες, όπως αναφέρει η Haaretz.

07:54 Καταγγελίες για χρησιμοποίηση βομβών φωσφόρου από το Ισραήλ

Οι Παλαιστίνιοι κατηγορούν το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί βόμβες φωσφόρου στη Γάζα. Δείτε χαρακτηριστική ανάρτηση:

07:47 Ασταμάτητος ο βομβαρδισμός στις πόλεις της Γάζας

Ασταμάτητος είναι ο βομβαρδισμός στις πόλεις της Γάζας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera, Τάρεκ Αμπού Αζούμ, τις προηγούμενες δύο ώρες. Δείτε βίντεο:

Παλαιστινιακές ομάδες έχουν επίσης εξαπολύσει καταιγισμό ρουκετών στο νότιο Ισραήλ, πρόσθεσε ο ανταποκριτής του αραβικού Μέσου.

07:31 Ασιατικές αερογραμμές ακυρώνουν πτήσεις προς το Ισραήλ

Σύμφωνα με το Al Jazeera, μια σειρά από ασιατικές αερογραμμές έχουν ακυρώσει τις πτήσεις τους προς το Ισραήλ λόγω του πολέμου με τη Χαμάς.

Η Hainan Airlines, η μόνη κινεζική αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί πτήσεις μεταξύ Κίνας και Ισραήλ, ακύρωσε τις πτήσεις μεταξύ Σαγκάης και Τελ Αβίβ τη Δευτέρα, ενώ η Cathay Pacific ακύρωσε επίσης την πτήση της μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Τελ Αβίβ την Τρίτη.

Η Korean Air ακύρωσε την πτήση της μεταξύ της πόλης – λιμάνι Ιντσεόν και του Τελ Αβίβ τη Δευτέρα και δήλωσε ότι το πρόγραμμα πτήσεων από εδώ και πέρα δεν θα είναι σταθερό.

07:14 Wall Street Journal: Ποιος είναι ο ρόλος του Ιράν πίσω από την επίθεση της Χαμάς

Μέλη των ενόπλων ομάδων Χαμάς και Χεζμπολάχ αποκάλυψαν πώς σχεδιάστηκε η επίθεση στο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

07:00 Ισχυρή έκρηξη στη Γάζα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης ρεπόρτερ του BBC

Ζωντανή σύνδεση του ρεπόρτερ Ρούσντι Αμπού Αλούφ από τη Γάζα διακόπηκε από μία ισχυρή έκρηξη.

Διαβάστε και δείτε βίντεο εδώ

06:49 Ισραηλινό χτύπημα στη Γάζα σκότωσε 19 μέλη της ίδιας οικογένειας

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ράφα, στη νότια Γάζα, κόστισε τη ζωή σε 19 άτομα της ίδιας οικογένειας.

Ο Νάσερ Αμπού Κούτα δήλωσε στο Associated Press ότι μια ισραηλινή βόμβα χτύπησε το σπίτι του γεμάτο με πολίτες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Ο ίδιος είπε στο AP ότι η οικογένειά του δεν ειδοποιήθηκε να απομακρυνθεί.

Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι το Ισραήλ βομβαρδίζει σπίτια και πολυκατοικίες στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο.

06:35 Περισσότεροι από 1.100 οι νεκροί μετά από λιγότερο 48 ώρες πολέμου

Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων να έχει ξεπεράσει πλέον τους 1.100 νεκρούς μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες.

Διαβάστε περισσότερα για το τι έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες εδώ

06:08 Περίπου 100.000 Iσραηλινοί στρατιώτες συγκεντρώνονται κοντά στη Γάζα

Για εισβολή στη Γάζα ετοιμάζεται το Ισραήλ. Πάνω από 100.000 στυρατιώτες έχουν συγκεντρωθεί κοντά στη Λωρίδα.

04:49 Βίντεο δείχνει την αεράμυνα του Ισραήλ να αναχαιτίζει ρουκέτες της Χαμάς

04:30 Νέος συναγερμός για ρουκέτες της Χαμάς κηρύχθηκε στο Τελ Αβίβ

Νέος συναγερμός για ρουκέτες της Χαμάς κηρύχθηκε στο Τελ Αβίβ και τα περίχωρά του αργά το βράδυ χθες Κυριακή, μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος το πρωί του Σαββάτου με απολογισμό τουλάχιστον 700 νεκρούς.

Ακούστηκαν εκρήξεις στην παραθαλάσσια μητρόπολη, που πιστεύεται ότι στην πλειονότητά τους οφείλονταν σε καταρρίψεις από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος.

Νωρίτερα, ακούστηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας σε κοινότητες νότια του Τελ Αβίβ.

04:12 Σχολείο δέχθηκε απευθείας χτύπημα

Σχολείο που ανήκει στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) δέχθηκε «απευθείας πλήγμα» και υπέστη «πολύ σοβαρές ζημιές» στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ προχθές Σάββατο, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Το σχολείο, το οποίο «προσέφερε στέγη σε πάνω από 225 ανθρώπους, υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές», τόνισε το Γραφείο σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε. Κανένας από τους πρόσφυγες που φιλοξενούσε δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε, όμως το κτίριο «υπέστη μεγάλες δομικές ζημιές».

Η UNRWA διευκρίνισε ότι προσφέρει καταφύγιο σε πάνω από 73.000 εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους σε 64 από τα σχολεία της στη Λωρίδα της Γάζας και αναμένει ο αριθμός τους να αυξηθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τα τουλάχιστον 20 παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα, τρία ήταν μαθητές σε σχολεία της UNRWA.

03:50 Ξεκληρίστηκε οικογένεια 19 ατόμων από πυραυλικό χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Ένα πυραυλικό χτύπημα στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα σκότωσε 19 άτομα της ίδιας οικογένειας.

Ο 57χρονος Νασέρ Αμπού Κούτα δήλωσε στο Associated Press ότι μία ισραηλινή βόμβα χτύπησε ένα σπίτι που ήταν γεμάτο από γυναίκες και παιδιά, ενώ δεν έλαβαν κάποια προειδοποίηση για να εγκαταλείψουν.

Ο 57χρονο θεώρησε ότι αυτός και η οικογένειά του θα ήταν ασφαλής λίγα μέτρα από ένα σπίτι που είχαν ενημερωθεί ότι θα χτυπηθεί. Έτσι πήρε τους συγγενείς του στο ισόγειο του τετραωρόφου κτιρίου, περιμένοντας ένα χτύπημα στην περιοχή.

Ωστόσο το σπίτι του γείτονα δεν χτυπήθηκε ποτέ, αντίθετα η έκρηξη σημειώθηκε στο δικό του σπίτι, σκοτώνοντας 19 μέλη της οικογένειας του, συμπεριλαμβανομένης της γυναίκας του και ξαδέρφων του. Από το αεροπορικό χτύπημα σκοτώθηκαν και πέντε γείτονες.

Ο Αμπού Κούτα δεν μπορεί να καταλάβει γιατί οι Ισραηλινοί χτύπησαν το σπίτι του. Δεν υπήρχαν ένοπλοι στο κτίριο, λέει χαρακτηριστικά και η οικογένεια δεν είχε ειδοποιηθεί. Δεν θα έμεναν εάν τους ενημέρωναν, προσέθεσε ένας συγγενής του, ο Καλίντ.

«Αυτό είναι ένα καταφύγιο για παιδιά και γυναίκες», είπε ακόμα ο Αμπού Κούτα που είναι σε ακόμα σε κατάσταση σοκ.

«Το σπίτι γέμισε σκόνη. Υπήρχαν μόνο φωνές. Δεν υπήρχαν τοίχοι. Όλα ήταν ανοιχτά», κατέληξε.

03:31 Τουλάχιστον τέσσερις Αμερικανοί πολίτες νεκροί

Μέλη του Κογκρέσου σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του ζητήματος και επικαλείται το CNN ανέφεραν ότι από τις επιθέσεις στο Ισραήλ σκοτώθηκαν τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

«Αρκετοί Αμερικανοί πολίτες» σκοτώθηκαν στην άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον του Ισραήλ που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δήλωσε χθες Κυριακή Αμερικανός αξιωματούχος.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο αρκετών αμερικανών πολιτών», είπε ο αξιωματούχος, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας. «Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μας (…) στις οικογένειες όλων όσοι επλήγησαν», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ΣΕΑ, τονίζοντας πως η αμερικανική κυβέρνηση παραμένει σε συνεχή επαφή με την ισραηλινή.

03:10 Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδικάζουν «τη σοβαρή και άσχημη κλιμάκωση» από τη Χαμάς.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδικάζουν «τη σοβαρή και άσχημη κλιμάκωση» από τη Χαμάς.

Η ανακοίνωση προσθέτει πως είναι «σοκαρισμένοι από τις αναφορές ότι Ισραηλινοί πολίτες απήχθησαν ως όμηροι από τα σπίτια τους».

«Οι πολίτες και από τις δύο πλευρές πρέπει να έχουν πλήρη προστασία κάτω από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος της διαμάχης».

Εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλούν και τα δύο μέρη να «αποκλιμακώσουν και να αποφύγουν μία αποτρόπαια βία με τραγικές συνέπειες στις ζωές των πολιτών και για τις εγκαταστάσεις».

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπογραμμίζουν ότι η διεθνής κοινότητα χρειάζεται να εργαστεί μαζί για να αποτρέψει τη βία που αποτελεί κίνδυνο για την ευρύτερη αστάθεια και επέκταση της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής και άλλων ένοπλων ομάδων.

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει υπογραμμίζοντας τη σημασία να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τη λύση δύο χωρών.

02:53 Χωρίς κοινή δήλωση έληξε η έκτακτη σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ

Την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ καταδίκασαν αρκετά από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως την Κυριακή, μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης και τα αντίποινα του Ισραήλ, ωστόσο οι ΗΠΑ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι δεν υπήρξε ομοφωνία.

Στην έκτακτη σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο διήρκησε για περισσότερα από 90 λεπτά, τα 15 κράτη μέλη άκουσαν μία ενημέρωση από τον απεσταλμένο για την ειρήνη του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, Τορ Γουένελαντ.

Διπλωμάτες σύμφωνα με το Reuters ανέφεραν ότι είναι απίθανο το Συμβούλιο Ασφάλειάς να εκδώσει μία ανακοίνωση για την οποία θα υπάρξει ομοφωνία με τα μέλη στα οποία ηγείται η Ρωσία να θέλουν μία απόφαση που θα επικεντρώνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πέρα από την καταδίκη της Χαμάς.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

02:30 Η 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ

Το Ισραήλ βρίσκεται σε βαθύ σοκ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της ισλαμιστικής Χαμάς στη χειρότερη αιματοχυσία Ισραηλινών μέσα σε μία ημέρα από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας το 1948.

Πολλοί περιγράφουν το τραύμα και την κατάσταση παράλυσης μετά τη σφαγή στη μεθοριακή περιοχή κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας ως «την 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ». Κάνουν σύγκριση με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικό το γεγονός ότι η μεγάλης κλίμακας επίθεση της Χαμάς, η οποία κατατάσσεται στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, συνέπεσε με τα 50 χρόνια μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ. Και τότε, η υπηρεσία πληροφοριών και η πολιτική ηγεσία απέτυχαν, γιατί αιφνιδιάστηκαν εντελώς από την επίθεση των αραβικών κρατών με επικεφαλής την Αίγυπτο και τη Συρία. Οι επιθέσεις της Χαμάς και οι απαγωγές Ισραηλινών πολιτών προκάλεσαν πόνο σε εκατοντάδες οικογένειες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

2:11 Τις επόμενες 48 ώρες η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην κυβέρνηση Μπάιντεν και επικαλείται η Washington Post, το Ιραήλ αναμένεται να πραγματοποιήσει χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας μέσα στο επόμενο 48ωρο.

Το Ισραήλ έχει επίσης ζητήσει από την κυβέρνηση Μπάιντεν πυραύλους αναχαίτισης, μικρού διαμετρίματος βόμβες και πυρομαχίκα για πολυβόλα.

01:45 «Έπεφταν ρουκέτες για 4 ώρες» λέει Έλληνας που επέστρεψε από το Τελ Αβίβ

Για τα όσα έζησαν στο Τελ Αβίβ, την ώρα της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, μίλησαν οι Έλληνες που επέστρεψαν μόλις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Έπεφταν ρουκέτες από τις 06:30 το πρωί το Σάββατο και πήγαμε στο bomb room σε έναν συγγενή στο Τελ Αβίβ. Έπεφταν από τις 06:30 μέχρι και τις 10:30 και μετά πάλι το απόγευμα» ανέφερε ο ένας από τους 81 Έλληνες που επαναπατρίζονται απόψε.

«Εμείς τις πρώτες στιγμές δεν ξέραμε ότι γίνεται πόλεμος στο Νότο. Ακούγαμε τις ρουκέτες που είναι σύνηθες. Όταν μπήκαμε στα social media και φοβηθήκαμε» προσθέτει.

00:35 Χαμάς και Τζιχάντ κρατούν πάνω από 130 ομήρους

Η Χαμάς και η Τζιχάντ κρατούν πάνω από 130 ομήρους, ανάμεσα στους οποίους και ανώτεροι αξιωματούχοι, σύμφωνα με δήλωση του ανώτερου αξιωματούχου της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρζούκ, μετά την επίθεση όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

Νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής το Ισραήλ ανέφερε ότι μεταξύ των ομήρων υπάρχουν μικρά παιδιά και αρνήθηκε τις αναφορές για διαπραγματεύσεις.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε επικοινωνία του σήμερα, με τον Τζο Μπάιντεν συμφώνησαν να παραμείνουν σε τακτική επικοινωνία τις επόμενες ημέρες και συζήτησαν πώς θα πάρουν πίσω τους αιχμαλώτους που κρατάει η Χαμάς.

00:00 «Ο Επισκέπτης»: Ο εγκέφαλος πίσω από την εισβολή στο Ισραήλ

«Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων εγκλημάτων κατά του λαού μας, υπό το πρίσμα του οργίου της κατοχής και της άρνησης των διεθνών νόμων και ψηφισμάτων, και υπό το φως της αμερικανικής και δυτικής υποστήριξης, αποφασίσαμε να βάλουμε ένα τέλος σε όλα αυτά, ώστε ο εχθρός να καταλάβει ότι δεν μπορεί πλέον να γλεντάει χωρίς να λογοδοτεί». Με αυτά τα λόγια μια μορφή, κρυμμένη πίσω από τις σκιές, αναλαμβάνει με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου κατά του Ισραήλ.

Η φωνή που ακούγεται στο βίντεο, που κυκλοφόρησε λίγες ώρες μετά την επίθεση, υποτίθεται ότι ανήκει στον Μοχάμεντ Ντέιφ, τον διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς και εγκέφαλο της εισβολής στο Ισραήλ.

Όπως γράφουν οι Financial Times, ακόμη και τη στιγμή που μεταδιδόταν το μήνυμα του Ντέιφ, εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς παραβίαζαν τον φράχτη των συνόρων μεταξύ της αποκλεισμένης Λωρίδας της Γάζας και του ισραηλινού εδάφους υπό την κάλυψη χιλιάδων ρουκετών.

23:40 Στα χέρια του ισραηλινού στρατού ο αναπληρωτής διοικητής της Χαμάς, Μοχάμεντ Αμπού Αλί

Η επίλεκτη μονάδα Shayetet 13 του Ισραηλινού Στρατού συνέλαβε τον αναπληρωτή διοικητή της Χαμάς, Μοχάμεντ Αμπού Αλί, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής το IDF, όπως μετέδωσε η Jerusalem Post.

23:33 Επίθεση Χαμάς σε ΗΠΑ

Ένας εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Χαζέμ Κασίμ, επέκρινε την ανακοίνωση της κυβέρνησης Μπάιντεν για περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη προς το Ισραήλ ως «ενεργό συμμετοχή στην επίθεση εναντίον του λαού μας».

23:21 Αμερικανοί πολίτες ανάμεσα στα θύματα της Χαμάς

Τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί πολίτες σκοτώθηκαν εν μέσω της συνεχιζόμενης βίας μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, αναφέρει το CNN.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «έλαβαν αναφορές ότι αρκετοί Αμερικανοί είναι μεταξύ των νεκρών, εργαζόμαστε πολύ ενεργά για να επαληθεύσουμε αυτές τις αναφορές».

23:20 Συγκλονιστικό: Το τηλεφώνημα 9χρονου σε ραδιοφωνικό σταθμό ενώ κρυβόταν από τους ενόπλους της Χαμάς

ON THE RADIO: 9 year-old boy hiding from Hamas terrorists. Credit: Kan Reshet Bet pic.twitter.com/wXQRQyRcf5 — Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023

23:02 Τουλάχιστον 260 τα πτώματα που βρέθηκαν στον χώρο που διεξαγόταν μουσικό φεστιβάλ κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Φρίκη δίχως τέλος και εκατοντάδες νέοι αθώοι άνθρωποι νεκροί. Οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες σχετικά με τον αριθμό των νεκρών που έχουν εντοπιστεί στα περίχωρα της περιοχής όπου διεξήχθη το μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ και ήταν από τους πρώτους στόχους στους οποίους επιτέθηκαν οι ισλαμιστές της Χαμάς.

Ωστόσο, φαίνεται να επιβεβαιώνονται τα λεγόμενα της Gili Yoskovich, η οποία επέζησε ως εκ θαύματος και είπε πως είδε πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν γύρω της.

23:01 IDF: Πάνω από 150 πλήγματα στην «εστία τρομοκρατών» της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως τα πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ έχουν πλήξει τις τελευταίες ώρες 150 στόχους στην συνοικία Σουτζαΐγια της Πόλης της Γάζας, τη οποία αποκαλεί «εστία τρομοκρατών» της Χαμάς.

22:32 Ισραηλινό ΥΠΕΞ: 700 οι νεκροί Ισραηλινοί

Τους 700 έχουν φτάσει οι νεκροί Ισραηλινοί από την επίθεση της Χαμάς στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

This is what the last day and a half in Israel has looked like. Entire families butchered in their homes. Grandmothers, mothers and children kidnapped and taken hostage by Hamas. 700 Israelis murdered. Hamas will pay heavily for these war crimes. Share. pic.twitter.com/7w3FL8UBDW — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 8, 2023

22:00 «Το Συμβούλιο Ασφαλείας αγνόησε τα δεινά των Παλαιστινίων»

Ο Παλαιστίνιος εκπρόσωπος στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ, υποστήριξε ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να ενθαρρύνει το Ισραήλ να διεξαγάγει πόλεμο στη Γάζα γιατί θα τροφοδοτούσε τον κύκλο της βίας. Επέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι αγνόησε τα δεινά των Παλαιστινίων.

«Είναι καιρός να πούμε στο Ισραήλ ότι πρέπει να αλλάξει πορεία», είπε και τόνισε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή ζήτησε από τον Αραβικό Σύνδεσμο να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στο Κάιρο τις επόμενες ημέρες.

21:42 Στα χρώματα του Ισραήλ η Ντάουνινγκ Στριτ

21:38 Συγκλονιστικό βίντεο: On camera έκρηξη διακόπτει ζωντανή μετάδοση

H στιγμή που μια μεγάλη έκρηξη διακόπτει την ζωντανή μετάδοση του δημοσιογράφου Ρουσντί Αμπού Αλούφ του BBC από τη Γάζα.

WATCH: As BBC reporter @Rushdibbc is interrupted by an Israeli missile strike nearby. Rushdi and his teams moved away as soon as possible. #Israel #Gaza pic.twitter.com/hhrfHrHLtC — Maryam Moshiri (@BBCMaryam) October 8, 2023

21:35 Η Ισλαμική Τζιχάντ έχει 30 Ισραηλινούς αιχμαλώτους δήλωσε ο αρχηγός του κινήματος

21:32 Από τους 413 νεκρούς Παλαιστίνιους στη Γάζα οι 78 είναι παιδιά και οι 41 γυναίκες

Συνολικά 413 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων 78 παιδιών και εφήβων, καθώς και 41 γυναικών, ενώ επιπλέον 2.300 έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσε επίσημα το υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον, το υπουργείο δήλωσε ότι έχουν γίνει 8 επιθέσεις με στόχο σπίτια και κτίρια όπου διέμεναν ολόκληρες οικογένειες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 54 άνθρωποι.

21:30 Επίδειξη δύναμης των ΗΠΑ: Στέλνουν το Αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford κοντά στο Ισραήλ

Το Πεντάγωνο θα στείλει πλοία και αεροσκάφη πιο κοντά στο Ισραήλ, ανακοίνωσε την Κυριακή ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, επιδεικνύοντας μια σημαντική επίδειξη δύναμης μία ημέρα μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς σε όλο το νότιο Ισραήλ.

Τα πλησιέστερα μέσα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού είναι το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford και η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου, η οποία έχει αναπτυχθεί επί του παρόντος στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ο Όστιν προσθέτει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν πυρομαχικά στο Ισραήλ.

21:24 Είχε επισκεφτεί την Ελλάδα η 30χρονη Γερμανίδα που σκότωσε η Χαμάς

Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες η εικόνα της Γερμανίδας Shani Louk, την οποία σκότωσαν οι μαχητές της Χαμάς στο Ισραήλ. Η 30χρονη Shani Louk με καταγωγή από το Ισραήλ και τη Γερμανία απήχθη από μέλη της Χαμάς, λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα. Σε βίντεο που διέρρευσε φαίνονταν η 30χρονη Shani Louk μόνο με τα εσώρουχα σε καρότσα ενός αγροτικού οχήματος με στρατιώτες της Χαμάς και τους Παλαιστίνιους να το μεταφέρουν το σώμα της ως τρόπαιο. Δραματικές ήταν οι εκκλήσεις της μητέρας της από τη Γερμανία, η οποία είδε σε βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου τους άνδρες της Χαμάς να περιφέρουν πάνω σε καρότσα φορτηγού το άψυχο και ημίγυμνο πτώμα της κόρης της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η 30χρονη πριν από 8 μήνες είχε επισκεφθεί και την Ελλάδα. Είχε αναρτήσει και σχετικές φωτογραφίες στο instagram από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη μαζί με φίλο της. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shan (@shanukkk)

21:16 Στους 413 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα αναφέρει στην τελευταία του ενημέρωση ότι 413 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.300 τραυματίστηκαν, μετά από αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ.

Ο τελευταίος επίσημος αριθμός για τον αριθμό των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν είναι περίπου 600 – αν και υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο ακόμα και για 700 νεκρούς.

21:02 Ο πύργος του Άιφελ θα «πενθήσει» για τα θύματα στο Ισραήλ

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό γνωστοποίησε, μέσω ανάρτησής της στο Twitter, ότι ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι θα κλείσει το βράδυ της Κυριακής, ως ένδειξη πένθους για τους Ισραηλινούς που έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση της Χαμάς.

Ακόμα, υπογράμμισε ότι τη Δευτέρα ο πύργος «βαφτεί» με λευκό και μπλε, δηλαδή τα χρώματα χρώματα της ισραηλινής σημαίας.

21:00 «Οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στη Γάζα είναι εγκλήματα πολέμου»

Οι επιθέσεις κατά των Ισραηλινών στη Γάζα το Σαββατοκύριακο ήταν εγκλήματα πολέμου, δήλωσε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο ισραηλινός απεσταλμένος Γκιλάντ Ερντάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είπε ότι είναι καιρός να «εξαφανιστούν» οι στρατιωτικές υποδομές της Χαμάς.

20:48 Νέα βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα

20:40 Επαναπατρίζονται άμεσα 81 Έλληνες από το Ισραήλ

Πολύ κοντά στον επαναπατρισμό τους βρίσκονται 81 Έλληνες που βρίσκονται στην καρδιά του πολέμου στο Ισραήλ μετά από ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών θα αναχωρήσουν στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν 81 Έλληνες από τα εδάφη του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες για να επιστρέψουν άμεσα και οι υπόλοιποι 68.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει:

Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Έλληνες επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Από τα 149 καταγεγραμμένα άτομα, τα 81, που ήταν μέρος δύο οργανωμένων εκδρομών, βρίσκονται ήδη στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, από όπου θα πετάξουν για Αθήνα απευθείας με προγραμματισμένη πτήση της El Al, στις 21:30, απόψε. Για τους υπόλοιπους μεμονωμένους επισκέπτες καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η επιστροφή τους να γίνει με ασφάλεια στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

20:18 Η απελευθέρωση των αιχμαλώτων στο επίκεντρο της συνομιλίας Μπάιντεν – Νετανιάχου

Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου, στη νέα συνομιλία που είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό τέθηκε το ζήτημα της απελευθέρωσης των αιχμαλώτων από τη Χαμάς.

20:05 Πρόσθετη υποστήριξη στο Ισραήλ από ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώθηκε την Κυριακή για την κατάσταση στο Ισραήλ και έδωσε «πρόσθετη υποστήριξη στο Ισραήλ ενόψει αυτής της άνευ προηγουμένου τρομοκρατικής επίθεσης από τη Χαμάς», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν είπε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να εκπληρώσει συγκεκριμένα αιτήματα της ισραηλινής κυβέρνησης για στρατιωτική βοήθεια.

19:50 «Στους 700 οι Ισραηλινοί νεκροί»

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Yedioth Ahronoth» οι Ισραηλινοί νεκροί ξεπέρασαν τους 700.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του Ισραήλ έκανε λόγο για 600 νεκρούς.

19:42 «Θα καταδιώξουμε τρομοκράτες όπου κι αν βρίσκονται» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού

«Εχθρικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο έδαφος» του Ισραήλ και «ενισχύουμε τις δυνάμεις μας, ειδικά κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, καθαρίζοντας την περιοχή» δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, υποσχόμενος ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα καταδιώξουν «τρομοκράτες όπου κι αν βρίσκονται».

«Ενεργούμε για να καταστρέψουμε τον εχθρό», τόνισε ο εκπρόσωπος των IDF (ισραηλινών δυνάμεων άμυνας), στρατηγός Ντάνιελ Χαγκάρι, αναφέροντας ότι τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού «έπληξαν 800 εχθρικούς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας», μετά την έναρξη των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα, ως απάντηση στην αιφνιδιαστική επίθεση μαχητών της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια.

Χθες το βράδυ το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ψήφισε θέτοντας τη χώρα επισήμως σε πόλεμο, ώστε να πραγματοποιήσει «σημαντικές στρατιωτικές δραστηριότητες», ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου είχε ήδη πει από χθες το πρωί ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο μετά τη διείσδυση μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Η απόφαση του συμβουλίου ασφαλείας έδωσε την νομική βάση για την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολέμου.

Ο Χαγκάρι τόνισε σήμερα ότι από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις και δεκάδες άλλοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι.

Αναφερόμενος στα ερωτηματικά που έχουν προκληθεί για τον αιφνιδιασμό των ισραηλινών δυνάμεων άμυνας από την χθεσινή επίθεση της Χαμάς, ο Ισραηλινός στρατηγός τόνισε: «Υπάρχουν δύσκολα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και απαιτείται ενδελεχής έρευνα. Η ισραηλινή κοινή γνώμη αξίζει να λάβει απαντήσεις και είναι δική μας ευθύνη να τις παρέχουμε».

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πόλεμο. Οι IDF είναι πλήρως αφοσιωμένοι στην επίθεση και την ήττα του εχθρού. Θα πολεμήσουμε πρώτα και μετά θα ερευνήσουμε», τόνισε.

Είπε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν σε πολλές περιοχές, τονίζοντας: «Τις τελευταίες ώρες, οι δυνάμεις μας μάχονται στην περιφέρεια των συνόρων του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας για να καθαρίσουν την περιοχή από εισβολείς. Οι στρατιωτικές μας δυνάμεις δέχονται εχθρικά πυρά στο Μπεερί, εμπλέκονται σε μάχες με εισβολείς στο κιμπούτς του Κφαρ Άζα, διεξάγουν ναυτικές επιχειρήσεις στο Ζικίμ, πολεμούν στο Ναχάλ Οζ, στο Κισουφίμ και σε άλλες τοποθεσίες».

19:32 Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ

Ο πόλεμος στο Ισραήλ έχει προκαλέσει χάος και στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ καθώς ταξιδιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην προσπάθειά τους να φύγουν από την χώρα, αφού οι μάχες συνεχίζονται.

Το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ έχει… κατεβάσει ρολά με τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρίες όπως η United Airlines, η Delta Air Lines και η American Airlines να έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς το Τελ Αβίβ.

Μέχρι τη Δευτέρα έχουν ανασταλεί πτήσεις η Swiss International Air Lines, η Austrian Airlines και η Lufthansa.

«Η Lufthansa ακύρωσε όλες τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ μέχρι και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023. Οι αποφάσεις για το προσεχές πρόγραμμα πτήσεων θα ληφθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», τονίζει σχετική ανακοίνωση.

19:30 «Δεν έχουμε που να πάμε»

Οι Παλαιστίνιοι που ζουν κατά μήκος του φράχτη στα σύνορα με το Ισραήλ έχουν λάβει μηνύματα στα τηλέφωνά τους από τον ισραηλινό στρατό, που τους διατάζει να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

«Δεν έχουμε πού να πάμε» δήλωσε στο Al Jazeera ο Ahmed Abu Amra, ένας Παλαιστίνιος πατέρας τριών παιδιών που ζει κοντά στα σύνορα.

«Το σπίτι μας απειλείται με βομβαρδισμό, όπως και ολόκληρη η συνοριακή περιοχή. Το χειρότερο είναι ότι βρέθηκα στο δρόμο με τα παιδιά μου και άλλους γείτονες, χωρίς να ξέρω πού να πάω. Η περιοχή κοντά στα σύνορα μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη. Δεν υπάρχει κανένα μεταφορικό μέσο για να μας πάει οπουδήποτε».

Όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους βρίσκουν καταφύγιο σε σχολεία, ελπίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει τα κτίρια αυτά, λέει ο Khaled, αδελφός του Ahmed.

19:27 Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών για τη Μέση Ανατολή την Κυριακή Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Ο Τζιλάντ Ερντάν, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ αναμένεται να ενημερώσει τους δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση.

19:25 Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Στεκόμαστε σθεναρά στο πλευρό του Ισραήλ και του λαού του»

Η σημαία του Ισραήλ κυματίζει δίπλα από αυτή της ΕΕ στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, αναφέρει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής σημειώνει ότι «η πλήρης κλίμακα της βαρβαρότητας της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς μάς αφήνει με κομμένη την ανάσα. Ανθρωποι ανυπεράσπιστοι, βάναυσα δολοφονημένοι εν ψυχρώ στους δρόμους».

«Στεκόμαστε σθεναρά στο πλευρό του Ισραήλ και του λαού του. Σήμερα η σημαία της ΕΕ και του Ισραήλ κυματίζουν δίπλα-δίπλα» σημειώνει η κ. φον ντερ Λάιεν.

19:21 Πώς έπιασαν στον ύπνο τις ισραηλινές δυνάμεις οι μαχητές της Χαμάς

Κι ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν σειρά βίντεο που φέρεται να έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς καταγράφοντας βήμα βήμα πως έγινε η αιφνιδιαστική επίθεση στις νότιες περιοχές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα πλάνα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, οι Παλαιστίνιοι μαχητές πρώτα βομβάρδισαν τους πύργους ελέγχου στα σύνορα και στη συνέχεια τα παρατηρητήρια.

Αργότερα, εκτόξευσαν εκατοντάδες ρουκέτες την ώρα που αλεξιπτωτιστές (paragliders) περνούσαν πάνω από τα σύνορα. Εν τέλει δυνάμεις της Χαμάς πλησίασαν τον συνοριακό χάρτη και άνοιξαν τρύπες προκειμένου να περάσουν σε ισραηλινά εδάφη εκατοντάδες μαχητές.

«Όλο το σύστημα απέτυχε»

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, αντισυνταγματάρχης Richard Hecht, δήλωσε σε ενημέρωση ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «πολεμούν στο έδαφος τη στιγμή που μιλάμε», αναφέροντας πολλές τοποθεσίες όπου διεξάγονταν μάχες, συμπεριλαμβανομένων πολλών χωριών, στρατιωτικών βάσεων και συνόρων.

Ο Χεχτ αρνήθηκε να απαντήσει σε επανειλημμένες ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το εάν οι Ισραηλινοί Στρατοί είχαν χάσει πληροφορίες ότι η επίθεση ερχόταν.

Ένας πρώην εκπρόσωπος του IDF, ο Jonathan Conricus, περιέγραψε τη μαζική αιφνιδιαστική επίθεση ως «στιγμή τύπου Περλ Χάρμπορ» για τη χώρα. «Όλο το σύστημα απέτυχε. Δεν είναι μόνο ένα συστατικό. Είναι ολόκληρη η αμυντική αρχιτεκτονική που προφανώς απέτυχε να παράσχει την απαραίτητη άμυνα για τους Ισραηλινούς αμάχους» είπε.

19:15 «Πυρά» Καντέρ κατά Ερντογάν

Ο Ενές Καντέρ Φρίντομ, Τούρκος μπασκετμπολίστας και γνωστός πολέμιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έστρεψε τα «πυρά» του στην τουρκική πολιτική ηγεσία για τη σύγκρουση μεταξύ Ισράηλ και Χαμάς.

Ο πρώην άσος του NBA, με ανάρτησή του στα social media, κάνει λόγο πως «πολλά στελέχη της Χαμάς βρίσκουν καταφύγιο στην Τουρκία, όπου συγκεντρώνουν χρηματοδότηση και κρατική υποστήριξη».

Χαρακτηριστικά ο Καντέρ αναφέρει:

«Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φιλοξένησε τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαϊλ Χανίγια, στο παλάτι του στην Άγκυρα στις 26 Ιουλίου 2023.

Πολλά στελέχη της Χαμάς βρίσκουν καταφύγιο στην Τουρκία. Συγκεντρώνουν χρηματοδότηση με την κρατική υποστήριξη και έχουν επενδύσει σε προσοδοφόρες συμφωνίες σε πολλούς κλάδους».

19:08 Τουλάχιστον 659 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν και 2.156 τραυματίστηκαν σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ

19:07 Εντεκα φοιτητές αγνοούνται στο Ισραήλ

Τουλάχιστον 11 Νεπάλ φοιτητές γεωπονίας αγνοούνται στο Ισραήλ μετά από την επίθεση της Χαμάς.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας εξέφρασε την ανησυχία του για τους 11 αγνοούμενους φοιτητές που σπούδαζαν σε γεωργικό κολέγιο στο Kibbutz Alumim κοντά στα σύνορα της Γάζας.

19:02 Και Γερμανοί μεταξύ των ομήρων της Χαμάς

Και Γερμανοί πολίτες εκτιμάται πως βρίσκονται μεταξύ των ομήρων της Χαμάς, γνωστοποίησε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας πως όλοι οι όμηροι έχουν διπλή, γερμανο-ισραηλινή, υπηκοότητα.

18:57 Νεκρή μια Γαλλίδα από τις επιθέσεις στο Ισραήλ Μια Γαλλίδα υπήκοος σκοτώθηκε από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι πολλοί Γάλλοι υπήκοοι στο Ισραήλ δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. «Με λύπη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο μιας συμπατριώτισσας μας στο Ισραήλ στο πλαίσιο των τρομοκρατικών επιθέσεων» δήλωσε η εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ, Αν-Κλερ Λεζάντρ. Επανέλαβε τις «αυστηρές οδηγίες επαγρύπνησης» στους Γάλλους υπηκόους που βρίσκονται στο Ισραήλ.

18:48 Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού: Πλήγματα σε 800 στόχους της Χαμάς

Ο ίδιος υποστήριξε ότι εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν στη Γάζα, ενώ δεκάδες άλλοι έχουν συλληφθεί.

18:40 Ανατριχιαστική μαρτυρία Έλληνα από τη Λωρίδα της Γάζας: «Τη ζωή και το θάνατο τους χωρίζει μία πόρτα»

Για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο Ισραήλ μίλησε στην ΕΡΤ ο κ. Μάκης Λεβής, Έλληνας από το νότιο Ισραήλ που ζει από κοντά τη φρίκη που συγκλονίζει τον πλανήτη.

Όπως είπε «Η κατάσταση εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από χθες στις 6:30 το πρωί βρισκόμαστε σε ένα καταφύγιο με τα δύο πιτσιρίκια. Καταφύγιο εδώ είναι ένα δωμάτιο του σπιτιού που είναι φτιαγμένο από μπετόν».

«Η πεθερά μου ήταν μέσα στο σπίτι της, σε έναν από τους οικισμούς που μπήκαν οι τρομοκράτες. Είχε κλειδωθεί μέσα στο καταφύγιο, στο δωμάτιο λοιπόν αυτό το ειδικό, επί 20 ώρες έχει 6 ανθρώπους με καλάζνικοφ απ’ έξω, οι οποίοι έχουν κάνει το σπίτι της αγνώριστο. Δεν υπάρχει σπίτι να δούμε. Επί 20 ώρες χώριζε τη ζωή και το θάνατο μία πόρτα την οποία δεν κατάφεραν απλά να ανοίξουν» λέει ο κ. Λεβής και συγκλονίζει.

18:36 Ο Ζελένσκι εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον Νετανιάχου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να εκφράσει την υποστήριξη της Ουκρανίας στο Ισραήλ, μια μέρα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς κατά του εβραϊκού κράτους.

«Συνομίλησα με τον Νετανιάχου για να εκφράσω την αλληλεγγύη της Ουκρανίας στο Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια μεγάλης κλίμακας εσκεμμένη επίθεση, και για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μας για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων» τόνισε ο Ζελένσκι.

«Συζητήσαμε επίσης τις επιπτώσεις της επίθεσης στην ασφάλεια στην περιοχή και πέρα ​από αυτήν».

18:30 Νέα συνομιλία Μπάιντεν – Νετανιάχου

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Νετανιάχου είχε συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μπάιντεν «επανέλαβε την αμέριστη υποστήριξή του στο κράτος του Ισραήλ».

18:20 Γυναίκα στρατιώτης γδύνει μέλη της Χαμάς με την απειλή όπλου

Συγκλονιστικές εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου από το Ισραήλ προκαλώντας αίσθηση. Δεν είναι μόνο οι νεκροί, δεν είναι οι τραυματίες ή οι εικόνες απόλυτης καταστροφής με ρουκέτες και εκρήξεις.

Είναι και εικόνες, όπως η παρακάτω, που δίνουν το στίγμα της κατάστασης που επικρατεί. Στο παρακάτω βίντεο, φαίνεται μία γυναίκα στρατιώτης να κρατάει όπλο και να αναγκάζει στην ουσία, δύο μέλη της Χαμάς να βγάλουν τα ρούχα τους.

Ο λόγος που το κάνει αυτό, δεν είναι για να τους χλευάσει αλλά για να βεβαιωθεί ότι οι άνδρες δεν είναι ζωσμένοι με εκρηκτικά.

18:08 Ο Ερντογάν ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιεαρουσαλήμ

Θέση υπέρ της Παλαιστίνης πήρε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφορικά με τον πόλεμο του Ισραήλ.

Σε αντίθετη κατεύθυνση με τη ρητορική της Δύσης κι ενώ οι μαχητές της Χαμάς έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 600 Ισραηλινούς, ο τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για την ανάγκη δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους με «βάση τα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ».

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Δεν μπορεί να καθυστερήσει ο σχηματισμός ενός ανεξάρτητου, γεωγραφικά ολοκληρωμένου παλαιστινιακού κράτους με βάση τα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ».

«Η Τουρκία είναι έτοιμη να μεσολαβήσει ώστε να τερματιστούν οι συγκρούσεις και να αποκλιμακωθεί η ένταση» πρόσθεσε προσπαθώντας να δείξει ότι διατίθεται να διαδραματίσει τον ρόλο του διαμεσολαβητή.

Ολόκληρη η δήλωση του Ερντογάν

«Το Παλαιστινιακό είναι η ρίζα των προβλημάτων στην περιοχή μας. Αν δεν επιλυθεί δίκαια, η περιοχή μας θα συνεχίσει να λαχταρά την ειρήνη», είπε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην έναρξης της Αρχαίας Ορθόδοξης Συριακής Εκκλησίας Mor Efrem στο Yeşilköy.

Ο Ερντογάν μάλιστα δεν δίστασε να κάνει πιο σαφή τη θέση του.: «Η μόνιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι δυνατή μόνο με μια τελική λύση στο πρόβλημα Παλαιστίνης-Ισραήλ. Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου και γεωγραφικά ενοποιημένου παλαιστινιακού κράτους, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, είναι μια αμετάκλητη ανάγκη. Θα κλιμακωθεί ένταση στην περιοχή και να οδηγήσει σε περισσότερη αιματοχυσία. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να αποφευχθούν τυχόν βήματα που θα προκαλέσουν προβλήματα και θα τα εμβαθύνουν».

Δεν έκρυψε ότι θέλει η Τουρκία να παίξει σημαντικό ρόλο για τον τερματισμό των συγκρούσεων. «Είμαστε αποφασισμένοι να εντείνουμε και να συνεχίσουμε τις διπλωματικές προσπάθειες που έχουμε ξεκινήσει για την αποκατάσταση της ηρεμίας», είπε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι στα προηγούμενα μηνύματά της η Άγκυρα έδειχνε να καταδικάζει τις επιθέσεις και από τις δύο πλευρές.

17:54 Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χαμάς κρατά δεκάδες ομήρους στη Γάζα

Ο αριθμός των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα είναι ακόμη άγνωστος. Ωστόσο, πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες είπε στη Haaretz ότι είναι «δεκάδες», ενώ άλλη πηγή ανέφερε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε το Ισραήλ, ο αριθμός μπορεί να πλησιάζει τους εκατό.

Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση την Κυριακή, λέγοντας ότι σκοπεύει να ανακοινώσει σύντομα τον αριθμό των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών, που έχει στην κατοχή της.

17:50 Παντού εικόνες καταστροφής

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει την καταστροφή που άφησε πίσω της η αεροπορική επιδρομή στη Γάζα.

Ένα τζαμί στην περιοχή Χαν Γιουνίς της Γάζας καταστράφηκε ολοσχερώς από την επίθεση.

17:46 Πιλότοι αρνούνται τη μεταφορά Ισραηλινών από την Ελλάδα στο Ισραήλ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσιογράφος του MiddleEastEye σε ανάρτησή του στο Twitter, πιλότοι από τη Βουλγαρία και την Τσεχία αρνούνται να παραλάβουν και να μεταφέρουν Ισραηλινούς, οι πρώτοι από την Αθήνα, οι δεύτεροι από τη Θεσσαλονίκη στο Ισραήλ.

Οι Τσέχοι αποφάσισαν να προσγειωθούν στην Κύπρο λόγω της κατάστασης στο νότιο Ισραήλ.

17:42 Επικοινωνία Νετανιάχου με Σολτς, Ζελένσκι, Μελόνι και Σούνακ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, είχε συνομιλίες με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σουνάκ.

Σε ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου αναφέρεται ότι όλοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του «όσο χρειάζεται».

17:30 Συγκλονιστικές εικόνες…

Οι εικόνες των ανθρώπων που θρηνούν για τους δικούς τους ανθρώπους, των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους και των εκατοντάδων κτιρίων που έχουν καταρρεύσει δείχνουν με τον χειρότερο τρόπο τη φρίκη του πολέμου.

17:25 «Προετοιμαστείτε για εκκένωση των οικισμών στα σύνορα με Λίβανο»

O υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ έδωσε εντολή για προετοιμασία εκκένωσης των οικισμών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

17:13 Αγώνας επιβίωσης από οικογένεια Ισραηλινών αιχμαλώτων στα χέρια της Χαμάς

Στη δημοσιότητα έχει έρθει ένα τραγικό βίντεο που απεικονίζει μια οικογένεια Ισραηλινών αμάχων που κρατούνται ως όμηροι από τη Χαμάς και δίνουν αγώνα για την επιβίωση τους απέναντι στις σφαίρες που πέφτουν ολόγυρα τους βροχή.

Ακόμα πιο τραγική είναι η πληροφορία που βγαίνει από το βίντεο ότι η οικογένεια είχε μια άλλη κορή, 18 ετών, η οποία σκοτώθηκε νωρίτερα από πυραυλικό χτύπημα.

Στο βίντεο, φαίνονται τα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι να κάθονται στο δάπεδο, ο πατέρας τους μέσα στα αίματα και η μητέρα τους να μονολογεί: «Προσέξτε… Δεν έχω την πολυτέλεια να χάσω και άλλη ζωή τώρα».

17:07 Βίντεο που κόβει την ανάσα: Μαχητές της Χαμάς πέφτουν με αλεξίπτωτα στο Ισραήλ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ρέιβ φεστιβάλ

📌 🇮🇱A Rave que estava acontecendo no Kibbutz de Urim, em Israel, antes dos terroristas do Hamas invadirem a Faixa de Gaza. Os terroristas chegaram atirando contra os participantes da festa, matando e ferindo muitos deles. #Israel #Gaza #Hamas #Palestina #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PmpnZmKVUk — Soraya Montenegro (@LaSorayaM) October 7, 2023

17:02 Ο χάρτης της επιδρομής των δυνάμεων της Χαμάς

Με πράσινο εικονίζονται περιοχές όπου η Χαμάς έθεσε υπό τον έλεγχο της.

Με κόκκινο σημεία όπου διεξήγαγαν επιθέσεις.

16:55 Δένδιας: Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων στο Ισραήλ

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από τον πόλεμο στο Ισραήλ έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Πλήρης αλληλεγγύη στο Ισραήλ και τον λαό του αυτές τις δύσκολες ώρες, ιδαίτερα όσους επλήγησαν. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Η προστασία όλων των αμάχων, όπου κι αν βρίσκονται, παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα και τη χώρα μας» αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter.

16:50 Σκότωσαν Ισραηλινό γιατί νόμιζαν ότι ανήκε στη Χαμάς

Ένας άνδρας που σκοτώθηκε στην εθνική οδό 4 στον κόμβο Εμινίμ μετά από καταδίωξη, ήταν Ισραηλινός πολίτης και όχι μέλος της Χαμάς, σύμφωνα με τα Μέσα Ενημέρωσης του Ισραήλ.

Πηγή της αστυνομίας δήλωσε στην ιστοσελίδα Ynet ότι δεν είναι ακόμη σαφές γιατί ο άνδρας οδηγούσε με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγήσει στην καταδίωξη που έφερε και το θάνατό του.

Η καταδίωξη διήρκεσε περίπου μισή ώρα στον αυτοκινητόδρομο 4 γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας με κατεύθυνση προς τα βόρεια. Η αστυνομία αρχικά πίστευε ότι το όχημα είχε καταληφθεί από περισσότερους τρομοκράτες. Στη συνέχεια η αστυνομία σταμάτησε το όχημα στον κόμβο Emunim, όπου ο άνδρας βγήκε από το όχημα και έτρεξε προς ένα χωράφι.

Στη συνέχεια η ισραηλινή αστυνομία τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Η αρχική έρευνα έδειξε ότι ο άνδρας δεν ήταν ανήκε στη Χαμάς, αλλά ήταν Ισραηλινός πολίτης που προσπαθούσε να εκκενώσει την περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

16:47 Συγκλονιστική μαρτυρία Έλληνα κατοίκου του Ισραήλ: «Μας χτυπούσαν επί 10 λεπτά την πόρτα»

Ένας Έλληνας και πρώην δημοσιογράφος, ο Αχιλλέας Πεκλάρης, που μένει μόνιμα στο Ισραήλ έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση στην οποία μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για τον «χειρότερο πόλεμο εδώ και πολλές δεκαετίες».

Ωστόσο, ο κ. Πεκλάρης παρά την πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή παραμένει ψύχραιμος.

16:45 Δημοσιογράφος περιγράφει την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα

Ένας δημοσιογράφος από την Γάζα διηγείται πως έζησε τους βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό στρατό. Στην αρχή αναφέρει πως «απότομα διαλύθηκε το ειρηνικό πρωινό στη Γάζα από ισχυρές εκρήξεις».

Στην συνέχεια αναφέρει ότι «Όταν ο ήχος των πολεμικών αεροσκαφών του Ισραήλ δυνάμωνε, η οικογένεια μου και εγώ αναζητήσαμε καταφύγιο, στριμωγμένοι σε ένα αμυδρά φωτισμένο δωμάτιο, ελπίζοντας ότι ήταν το ασφαλέστερο μέρος στο σπίτι μας».

16:43 Αναβλήθηκε το Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ

O πόλεμος του Ισράηλ δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει το μπάσκετ, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να κάνει επίσημη κρούση στη διοργάνωση για να αναβάλει την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ένα αίτημα που η λίγκα δεν θα μπορούσε να μην κάνει δεκτό και έτσι το επιβεβαίωσε με σχετική της ανακοίνωση. Πράγμα που σημαίνει πως οι Ισραηλινοί θα παραμείνουν στη χώρα του τους παρότι αρχικά είχε αποφασιστεί να φύγουν λίγο πιο νωρίς (σε περίπτωση που γινόταν ο αγώνα) για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, πλην του αγώνα της ομάδας του Όντεντ Κάτας με αυτή του Έτορε Μεσίνα, η Euroleague πήρε την απόφαση να αναβάλει και το ματς της Χάποελ με τη Γουλβς για λογαριασμό του EuroCup.

16:39 Ο άγριος θάνατος μιας Γερμανίδας στα χέρια της Χαμάς

Ανάμεσα στα θύματα και των δύο πλευρών οι παράπλευρες απώλειες, όπως η νεαρή Γερμανίδα Σάνι Λουκ.

Η 30χρονη καλλιτέχνιδα τατουάζ είχε πάει στο Ισραήλ για να παρακολουθήσει ένα μουσικό φεστιβάλ αλλά βρήκε τραγικό θάνατο στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς, οι οποίοι αφού την απήγαγαν και την κακοποίησαν, την δολοφόνησαν άγρια και άρχισαν να περιοφέρουν το άψυχο σώμα της σαν τρόπαιο πάνω σε ένα φορτηγό τους.

16:31 Στους 370 οι Παλαιστίνιοι νεκροί, 2.200 οι τραυματίες

Σύμφωνα με παλαιστινιακές νοσοκομειακές πηγές, στους 370 ανέβηκαν οι Παλαιστίνιοι νεκροί, ενώ τουλάχιστον 2.200 είναι οι τραυματίες από τις ισραηλινές επιδρομές μετά την επίθεση της Χαμάς.

16:17 Το Ισραήλ κήρυξε και επίσημα πόλεμο

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ κήρυξε επίσημα κατάσταση πολέμου μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

16:00 Κοινή δήλωση γερμανικών κομμάτων υπέρ Ισραήλ

«Η ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ αποτελεί υποχρέωσή μας και «λόγο του κράτους» μας», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), των Πρασίνων, των Φιλελευθέρων (FDP), του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU).

«Είμαστε συνδεδεμένοι με τους εταίρους και τους φίλους μας στο Ισραήλ, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και σε μια δημοκρατική κοινότητα αξιών (…) Εμείς που βρισκόμαστε σε δημοκρατικό ανταγωνισμό μεταξύ μας, είμαστε σήμερα ενωμένοι στην αλληλεγγύη μας με τον ισραηλινό λαό και το κράτος του Ισραήλ», αναφέρεται στη δήλωση την οποία υπογράφουν οι επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.

Στην κοινή δήλωση δεν συμμετέχουν η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η Αριστερά.

15:45 Η Βαρσοβία απομακρύνει τους πολίτες της από το Ισραήλ

Η Πολωνία θα απομακρύνει τους πολίτες της από το Ισραήλ αεροπορικώς έπειτα από την μεγάλης κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε χθες Σάββατο η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στο Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα.

Η Πολεμική Αεροποριία της Πολωνίας θα στείλει πολλά μεταγωγικά αεροσκάφη στο Ισραήλ για τον σκοπό αυτό. «Στρατιώτες των ειδικών μας δυνάμεων θα παράσχουν προστασία κατά την επιβίβαση και ασφάλεια εν πτήσει», έγραψε ο Ντούντα στην πλατφόρμα Χ.

Το υπουργείο Εξωτερικών στη Βαρσοβία έκανε λόγο για μια «πολύ σοβαρή κατάσταση» και κάλεσε τους Πολωνούς πολίτες στο Ισραήλ να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

15:30 Νεκρός ο Αϊμάν Γιούνις, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα που ακολούθησαν την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ.

Το πτώμα του Αϊμάν Γιούνις ανασύρθηκε σήμερα από τα συντρίμμια του σπιτιού του, το οποίο βομβαρδίστηκε, στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας, επιβεβαίωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

15:08 Χεζμπολάχ σε Παλαιστίνιους: «Τα όπλα και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας»

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, Χάσεμ Σαφιεντίν έστειλε μήνυμα ότι «τα όπλα και οι ρουκέτες» της οργάνωσής του είναι με τους ένοπλους Παλαιστίνιους της Χαμάς.

«Η ιστορία μας, τα όπλα μας και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας. Ό,τι έχουμε είναι μαζί σας», τόνισε ο Σαφιεντίν σε εκδήλωση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ, Ντάχιεχ, στα περίχωρα της Βηρυτού σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους μαχητές της ισλαμιστικής οργάνωσης.

15:04 Τουλάχιστον 600 οι νεκροί Ισραηλινοί, 1.800 οι τραυματίες

Η Haaretz αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από τις επιθέσεις της Χαμάς είναι τουλάχιστον 600, ενώ 1.800 είναι οι τραυματίες.

Την ίδια ώρα συνεχίζουν να έρχονται στη δημοσιότητα βίντεο από το πώς αντιμετώπισε τις επιθέσεις της Χαμάς το Ισραήλ.

14:52 Εταιρείες στο Ισραήλ ζητούν από τους εργαζόμενούς τους να μείνουν στα σπίτια τους

Πανικός υπάρχει στο Ισραήλ λόγω των επιθέσεων της Χαμάς, ενώ εταιρείες έχουν ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα στους εργαζόμενούς τους έτσι ώστε να μην πάνε για δουλειά, αλλά να παραμείνουν προφυλαγμένοι στα σπίτια τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

14:45 Πού σημειώνονται οι πιο σκληρές μάχες

Συνεχίζονται οι σκληρές μάχες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, με την ισλαμιστική οργάνωση να σημειώνει ότι έχει «αναπληρώσει τις δυνάμεις της».

14:35 Πάνω από 700 οι νεκροί

Αυξάνονται οι νεκροί λόγω του πολέμου Ισραήλ και Χαμάς.

Ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ανήλθε σε 400, όπως μετέδωσαν ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί.

Ο αριθμός των Παλαιστίνιων νεκρών ανέρχεται σε 313, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας.

14:30 Δραματικές στιγμές – Ψάχνουν για επιζώντες στα ερείπια στη Γάζα

14:20 Νεκρός βρέθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής Λίορ Ασούλιν

Νεκρός βρέθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής Λίορ Ασούλιν, σύμφωνα με τη Haaretz και άλλα διεθνή Μέσα.

14:05 Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε 663 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών και Παλαιστινίων μετά την επίθεση που εξαπέλυσε χθες η Χαμάς στο Ισραήλ και τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα που ακολούθησαν.

Ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ανήλθε σε 350, όπως μετέδωσαν ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί.

Ο αριθμός των Παλαιστίνιων νεκρών ανέρχεται σε 313, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας.

13:50 Πάνω από 100 οι όμηροι στη Γάζα, λέει η Ισραηλινή πρέσβης στη Βρετανία

Η Τζίπι Χοτόβελι, πρέσβης του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο Sky News την Κυριακή: «Ο πρώτος μας στόχος είναι, πρώτα απ’ όλα, να φέρουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους που πιάστηκαν όμηροι … Μιλάμε (σ.σ.) πάνω από 100 άτομα που είναι όμηροι αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας και οι ισραηλινές οικογένειες δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

13:48 Συνεχίζονται οι εκκενώσεις των ισραηλινών οικισμών που γειτνιάζουν με τη Γάζα

Εκκενώνονται οικισμοί δίπλα στη Γάζα, ενώ πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζει χερσαία επιχείρηση.

13:45 Η Air France διακόπτει τις πτήσεις της προς το Ισραήλ

Η Air France διακόπτει τις πτήσεις της προς το Ισραήλ λόγω της εισβολής της Χαμάς και τις μάχες που μαίνονται.

13:42 Τανκς του Ισραήλ βάλλουν κατά το έδαφος του Λιβάνου

Μετά την ανάληψη της ευθύνης από τη Χεζπολάχ για την επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, ισραηλινά τανκς έπληξαν στόχους στο έδαφος του Λιβάνου.

13:39 Δύο Ταϊλανδοί και ένας Καμποτζιανός νεκροί στο Ισραήλ

Δύο Ταϊλανδοί και ένας Καμποτζιανός σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και σε μέλη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα οι επικεφαλής της κυβέρνησης των δύο αυτών ασιατικών αρχών.

Ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός Σρέτα Ταβισίν έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι πληροφορήθηκε από τον Ταϊλανδό πρεσβευτή στο Τελ Αβίβ πως «δύο Ταϊλανδοί σκοτώθηκαν στα επεισόδια βίας».

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες των θανάτων, αλλά πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης εργάζεται για την απομάκρυνση των υπηκόων του από το Ισραήλ.

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μανέ επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός Καμποτζιανού φοιτητή που βρισκόταν στο Ισραήλ όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις χθες Σάββατο.

13:30 Το Ισραήλ ανέμενε «εντονότερη καταδίκη» της Χαμάς από το Πεκίνο

Το Ισραήλ ανέμενε «εντονότερη καταδίκη» της Χαμάς από την Κίνα, μια χώρα την οποία θεωρεί φιλική, δήλωσε σήμερα ο Γιούβαλ Γουάκς, ανώτερος αξιωματούχος στην ισραηλινή πρεσβεία στο Πεκίνο.

«Όταν δολοφονούνται άνθρωποι, σφαγιάζονται στους δρόμους, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ζητούμε λύση των δύο κρατών», είπε στους δημοσιογράφους ο Γουάκς.

Νωρίτερα σήμερα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρα να παραμείνουν ψύχραιμα και να τερματίσουν άμεσα τις εχθροπραξίες για την προστασία των αμάχων προσθέτοντας ότι «ο θεμελιώδης τρόπος επίλυσης της σύγκρουσης είναι να εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών και να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Κράτος».

13:21 Βίντεο από συλλήψεις μελών της Χαμάς

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αποτυπώνει συλλήψεις μελών της Χαμάς στο Ισραήλ.

13:15 Συναγερμός και στο Λονδίνο λόγω του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς

Η αστυνομία του Λονδίνου αύξησε τις περιπολίες της σε συνοικίες της βρετανικής πρωτεύουσας έπειτα από «μια σειρά επεισοδίων που σχετίζονται με τη σύγκρουση» στο Ισραήλ και τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

«Είμαστε ενήμεροι για μια σειρά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Ισραήλ και στα σύνορα της Γάζας», έγραψε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για αυτά τα περιστατικά.

«Η αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες σε συγκεκριμένα σημεία του Λονδίνου για να εξασφαλίσει μια ορατή παρουσία και να καθησυχάσει τις κοινότητές μας», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ ανήρτησε ένα βίντεο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X που δείχνει ανθρώπους να κυματίζουν παλαιστινιακές σημαίες στο δρόμο και να κορνάρουν με τα αυτοκίνητά τους.

Δείτε το βίντεο

«Αυτοί οι αποκρουστικοί άνθρωποι εξυμνούν τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χαμάς, μιας απαγορευμένης οργάνωσης», έγραψε. «Δεν υπάρχει χώρος για αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.

Στο δελτίο Τύπου της, η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές «για να πληροφορηθεί όλες τις ανησυχίες της».

«Όποιος αντιμετωπίζει απειλητική συμπεριφορά ή ανησυχεί για την ασφάλειά του, καλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία», σημειώνει.

Ένας δημοσιογράφος του AFP παρατήρησε αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από μια συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

13:12 To MEGA στην πρώτη γραμμή του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς

Το MEGA βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου στο Ισραήλ, με τον απεσταλμένο του, Γιάννη Χαραμίδη, να μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.

«Πριν λίγο καταφέραμε να προσγειωθούμε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Ελάχιστες είναι οι πτήσεις, καθώς η απαγόρευση είναι συνολική υπό το φόβο χτυπήματος. Οι εσωτερικές πτήσεις έχουν σταματήσει ολοκληρωτικά. Το αεροδρόμιο θυμίζει μια ερημωμένη τεράστια πολιτεία. Μόνο άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό υπάρχουν, καθώς από χθες το βράδυ έχει κηρυχθεί γενική επιστράτευση και εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν κληθεί να επιστρέψουν στη χώρα τους», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος του MEGA.

Και πρόσθεσε: «Πριν λίγα λεπτά υπήρξε ένα ακόμα επεισόδιο. Τρομοκράτες λήστεψαν ένα όχημα και προσπάθησαν να μετακινηθούν προς τα βόρεια, όπου χτες διεξάγονταν σκληρές μάχες. Οι σειρήνες πρέπει να μας γίνουν συνήθεια. Είναι μια κατάσταση εμπόλεμη, υπάρχει στρατός εδώ που βρισκόμαστε».

13:03 Σε ποιες περιοχές διεξάγονται μάχες με τη Χαμάς, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας

Σε τουλάχιστον 8 περιοχές διεξάγονται μάχες με τη Χαμάς, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας. Δείτε στον χάρτη:

12:59 Χαμάς: «Αναπληρώσαμε τις δυνάμεις μέσα στο Ισραήλ»

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι η ισλαμιστική οργάνωση κατάφερε να «αναπληρώσει τις δυνάμεις της» μέσα στα ισραηλινά εδάφη και να παράσχει βοήθεια στους στρατιώτες της που μάχονται στο πεδίο της μάχης.

Πρόσθεσε ότι οι μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να μάχονται εντός του Ισραήλ. Νωρίτερα, η Χαμάς υποστήριξε ότι η οργάνωση κατάφερε κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί να διεισδύσει στα ισραηλινά εδάφη και να «ενισχύσει τις δυνάμεις της που επιχειρούν στο πεδίο με προμήθειες», σε μερικές περιοχές.

Δείτε βίντεο με μάχες στο νότιο Ισραήλ:

12:51 Αστυνομικός ο δράστης της επίθεσης κατά Ισραηλινών στην Αίγυπτο

Αιγύπτιος αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε δύο τουρίστες από το Ισραήλ στην Αλεξάνδρεια, καθώς και έναν Αιγύπτιο πολίτη, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας και διεθνή ΜΜΕ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης:

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:

12:40 Ισραηλινοί πολίτες έχουν μπλοκαριστεί στο Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Λόγω των συγκρούσεων, Ισραηλινοί πολίτες έχουν μπλοκαριστεί στο Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

12:29 Αγωνία για τους Έλληνες που βρίσκονται στο Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, είναι σε συνεχή επαφή με Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή. Ήδη έχει καταγραφεί συνολικός αριθμός 149 Ελλήνων επισκεπτών και δρομολογούνται άμεσα διαδικασίες για την ασφαλή μετακίνησή τους στο αεροδρόμιο και τον επαναπατρισμό τους.

12:27 «Δύο νεκροί Ισραηλινοί τουρίστες στην Αίγυπτο μετά από πυροβολισμούς»

Η Haaretz, επικαλούμενη αραβικά ΜΜΕ, αναφέρει ότι δύο τουρίστες από το Ισραήλ έπεσαν νεκροί στην Αίγυπτο μετά από πυροβολισμούς.

12:24 Βίντεο σοκ από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Palestinians were seen fleeing for cover after an Israeli air strike hit a nearby building in Gaza on Sunday. At least 313 Palestinians were killed in 24 hours by Israeli air strikes on Gaza, including 20 children. pic.twitter.com/4zafPu4Gtd — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 8, 2023

12:15 Χαμάς: Δεν κάνουμε επιθέσεις σε αμάχους – Οι έποικοι είναι τμήμα των ισραηλινών δυνάμεων

«Δεν επιτιθέμεθα σε αμάχους», υποστηρίζει η Χαμάς, όπως δήλωσε στο Al Jazeera ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερος εκπρόσωπός της, για τις επιθέσεις που πραγματοποιεί η ισλαμιστική οργάνωση στο Ισραήλ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

12:02 Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε επίθεση σε παράκτια περιοχή

Ισραηλινοί πεζοναύτες απέτρεψαν σήμερα νέα επίθεση από πέντε Παλαιστίνιους μαχητές από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού.

«Πεζοναύτες των IDF (ισραηλινών δυνάμεων άμυνας) εντόπισαν πέντε τρομοκράτες που κρύβονταν στην περιοχή της Ακτής Ζικίμ σε ισραηλινό έδαφος», ανέφερε εκπρόσωπος των IDF. Οι IDF στόχευσαν τους τρομοκράτες και απέτρεψαν διείσδυση σε περιοχές αμάχων, πρόσθεσε ο ίδιος. Το ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι τα πρόσωπα αυτά σκοτώθηκαν, κάτι που δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ο εκπρόσωπος.

11:59 Αγνοείται Βρετανίδα που συμμετείχε σε μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ

Αγνοείται η Βρετανίδα Τζέικ Μάρλοου, η οποία συμμετείχε σε μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ.

11:53 Έκτακτη σύσκεψη Νετανιάχου με αξιωματούχους Άμυνας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αξιολογεί την κατάσταση με τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Χερτζλ Χάλεβι και άλλους ανώτερους αμυντικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Η τελευταία ανάρτηση του Νετανιάχου στο Twitter:

11:37 Όσοι Ισραηλινοί ζουν σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από τη Γάζα, απομακρύνονται

11:34 Προ των πυλών χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να μάχεται με τη Χαμάς σε τμήματα του Ισραήλ μετά την επίθεση που εξαπέλυσε.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

11:23 Η στιγμή που η Χεζμπολάχ εκτοξεύει δεκάδες ρουκέτες κατά του Ισραήλ από τον Λίβανο

11:14 Χαμάς: «Μεγάλη επίθεση με πυραύλους στη Σντερότ»

Το ένοπλο τμήμα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανακοίνωσε στο Telegram ότι διενεργεί «μεγάλη επίθεση με πυραύλους στη Σντερότ». Μάλιστα, κάνει λόγο για 100 πυραύλους.

11:10 Σειρήνες ακούγονται σε όλο το νότιο Ισραήλ

11:06 Αναμένονται ανακοινώσεις για τους Ισραηλινούς ομήρους από τη Χαμάς

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τις επόμενες ώρες η Χαμάς θα ανακοινώσει επισήμως πόσοι είναι οι Ισραηλινοί όμηροι μετά την επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ.

Μέχρι τώρα το Τελ Αβίβ δεν μπορεί να εκτιμήσει ακριβώς πόσοι άνθρωποι έχουν απαχθεί από τους μαχητές της Χαμάς.

11:02 Ο ισραηλινός στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας

Χιλιάδες άνθρωποι θα μεταφερθούν σε άλλα σημεία του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ. Ο στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από την παράκτια λωρίδα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

10:52 Ο απολογισμός της επίθεσης της Χαμάς

Η ισραηλινή πρεσβεία στις ΗΠΑ έκανε ανάρτηση σχετικά με την επίθεση της Χαμάς. Ο απολογισμός είναι αυτός:

10:42 Βίντεο από τις επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις που πραγματοποίησε κατά της Χεζμπολάχ και στο σπίτι του επικεφαλής Πληροφοριών της Χαμάς.

10:31 Πόσοι είναι οι νεκροί μέχρι τώρα

Τουλάχιστον 350 Ισραηλινοί είναι νεκροί μετά τον νέο πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, ενώ οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Γάζα είναι τουλάχιστον 313 σύμφωνα με το Middle East Eye.

Στην ενημέρωσή του το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, επιβεβαιώνει τους 313 νεκρούς, ενώ αναφέρει ότι υπάρχουν 1.990 τραυματίες στη Γάζα.

Άλλοι επτά Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Δυτική Όχθη.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι υποστήριξε ότι έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους στο νότιο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο Χαγκάρι είπε επίσης ότι έχουν συλλάβει δεκάδες ακόμη Παλαιστίνιους.

10:21 Εκκενώνει περιοχές το Ισραήλ, 30 νεκροί αστυνομικοί την πρώτη ημέρα του πολέμου

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας, Ντάνιελ Χαγκάρι, ο στόχος του Ισραήλ είναι να απομακρύνει όλους τους Ισραηλινούς από περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα μέσα σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Αστυνομία, 30 αστυνομικοί σκοτώθηκαν την πρώτη ημέρα του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

10:14 Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι επανέκτησε τον έλεγχο στο αστυνομικό τμήμα της Σντερότ

Τον έλεγχο στο αστυνομικό τμήμα της Σντερότ ανακοίνωσε ότι επανέκτησε το Ισραήλ. Όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία, η περιοχή έχει βομβαρδιστεί έτσι ώστε να εξολοθρευτούν οι μαχητές της Χαμάς.

10:03 Ισραήλ: Πώς η επίθεση της Χαμάς διαμορφώνει νέα κατάσταση

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται και για το Παλαιστινιακό και για την ευρύτερη Μέση Ανατολή με τη νέα ανάφλεξη.

Διαβάστε την ανάλυση του Παναγιώτη Σωτήρη εδώ

09:53 Χαμάς: Μαχόμαστε σε επτά περιοχές στο Ισραήλ

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε το πρωί της Κυριακής ότι οι μαχητές της συνεχίζουν να μάχονται σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ – Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των Οφακίμ, Σντερότ, Γιαντ Μορντεχάι, Κφαρ Αζά, Μπε’ερί, Γιετέντ και Κισουφίμ.

09:44 Αυτοί είναι οι πρώτοι 26 Ισραηλινοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των πρώτων 26 Ισραηλινών που σκοτώθηκαν. Δείτε τη λίστα εδώ.

09:40 Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τους απαχθέντες από τη Χαμάς

TRIGGER ALERT: This mother and her two young children were kidnapped and taken hostage by Hamas. They are currently being held by Hamas terrorists. Their family asked to share their photos. Please help us amplify their request. pic.twitter.com/CknaT5q0HK — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 8, 2023

09:30 Η ώρα της σύνεσης

«Κάποια στιγμή η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναμετρηθεί με την εύρεση λύσης στο Παλαιστινιακό», σημειώνει σε άρθρο του ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

09:20 Υποστηρικτής της Παλαιστίνης κατέβασε τη σημαία του Ισραήλ

Υποστηρικτής της Παλαιστίνης κατέβασε τη σημαία του Ισραήλ έξω από το κτίριο του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών.

09:16 Το Ισραήλ χτύπησε στο νότιο Λίβανο μετά την εμπλοκή της Χεζμπολάχ

Δείτε βίντεο από το χτύπημα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο μετά την εμπλοκή της Χεζμπολάχ εδώ.

09:00 Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας: Στόχος πυραυλικής επίθεσης της Χαμάς το Ιατρικό Κέντρο Μπαρζιλάι

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) υποστηρίζουν ότι στόχος πυραυλικής επίθεσης της Χαμάς έγινε το Ιατρικό Κέντρο Μπαρζιλάι.

08:48 «Η εμπλοκή της Χεζμπολάχ μπορεί να επιφέρει περαιτέρω κλιμάκωση»

Η Ζέινα Κοντρ, ανταποκρίτρια του Al Jazeera στη Βυρητό του Λιβάνου σημειώνει ότι η εμπλοκή της Χεζμπολάχ που ανέλαβε το χτύπημα στο βόρειο Ισραήλ μπορεί να επιφέρει περαιτέρω κλιμάκωση.

«Η Χαμάς είχε καλέσει όλες τις ένοπλες ομάδες του Λιβάνου να πάρουν μέρος στον αγώνα κατά του Ισραήλ. Η Χαμάς έχει συμμάχους στο Λίβανο… Όλες οι ομάδες αποτελούν μέρος του άξονα αντίστασης κατά του Ισραήλ», δήλωσε η Κοντρ.

08:41 Τουλάχιστον 256 οι νεκροί Παλαιστίνιοι – Ανάμεσά τους 20 παιδιά

Τουλάχιστον 256 Παλαιστίνιοι στη Γάζα σκοτώθηκαν μετά από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Άλλοι 1.788 έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους 121 παιδιά.

08:36 «Παραμείνετε κοντά στα καταφύγια»

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι κάτοικοι ορισμένων ισραηλινών πόλεων και χωριών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια. Η απόφαση αυτή ελήφθη λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση βλημάτων όλμου από τον Λίβανο προς το Ισραήλ, με τις ισραηλινές δυνάμεις (IDF) να απαντούν με πυρά πυροβολικού.

08:27 Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα από τον Λίβανο

Η λιβανέζικη Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που έπληξε ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους στα κατεχόμενα αγροκτήματα από το Ισραήλ στη Σεμπάα.

Η οργάνωση δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έπληξαν τρεις ισραηλινές θέσεις «στον δρόμο για την απελευθέρωση των κατεχόμενων λιβανέζικων εδαφών μας και σε αλληλεγγύη με την παλαιστινιακή αντίσταση».

ο8:20 Νέες αναφορές για την επίθεση στο Ισραήλ από τη μεριά του Λιβάνου

Σύμφωνα με το Spectator Index, η επίθεση στο Ισραήλ από τη μεριά του Λιβάνου έχει σε εγκατάσταση με ραντάρ.

08:15 Σε κατάσταση πολέμου το Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους πολίτες της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή διότι οι επόμενοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί θα είναι μέσα στην πόλη, ενώ τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν βίντεο του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, τα οποία δίνουν οδηγίες στους Παλαιστίνιους πώς να μετακινηθούν ώστε να είναι ασφαλείς.

08:00 Βλήματα από τη μεριά του Λιβάνου έπληξαν ισραηλινή στρατιωτική θέση

Βλήματα που εκτοξεύθηκαν από το λιβανέζικο έδαφος έπληξαν ισραηλινή στρατιωτική θέση σε κατεχόμενα από το Ισραήλ αγροκτήματα στη Σεμπάα νωρίς την Κυριακή, όπως αναφέρει το Reuters που επικαλείται τρεις πηγές.

Άμεσα το ισραηλινό πυροβολικό ξεκίνησε να πλήττει το λιβανέζικο έδαφος.

Δείτε βίντεο από την επίθεση του Ισραήλ:





07:40 Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να καταβάλει «διπλωματικές προσπάθειες για να αποφευχθεί μια ευρύτερη ανάφλεξη» στην περιοχή, λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

07:30 Πάνω από 500 οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες

Αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των νεκρών μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Οι νεκροί και από τις δύο πλευρές έχουν ξεπεράσει τους 500 ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες είναι εκατοντάδες, μεταξύ αυτών αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση.

Στη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές εκρήξεις από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συγκλόνισαν τη Γάζα. Το Al Jazeera μετέδωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς στην πόλη Μπέιτ Χανούν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε «εκδίκηση» για αυτήν τη «μαύρη ημέρα» στην ιστορία του εβραϊκού κράτους. «Η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και μοχθηρό πόλεμο. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα είναι δυσβάσταχτο», τόνισε. «Η Χαμάς θέλει να μας σκοτώσει όλους. Είναι ένας εχθρός που δολοφονεί μητέρες και παιδιά στα σπίτια τους, στα κρεβάτια τους. Ένας εχθρός που απαγάγει ηλικιωμένους και παιδιά», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χαμάς εμφανίζεται σίγουρος πως η επίθεση που ξεκίνησε από τη Λωρίδα της Γάζας – έναν παλαιστινιακό θύλακα με πληθυσμό περίπου 2,3 εκατομμυρίων, αποκλεισμένο εδώ και 16 χρόνια – θα εξαπλωθεί στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ.

07:00 Απελευθερώθηκαν όμηροι της Χαμάς από ισραηλινούς στρατιώτες

Συνεχίζεται η αιματοχυσία στη Γάζα, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς, τη χειρότερη εδώ και δεκαετίες. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός απειλεί με «μακροχρόνιο και δύσκολο πόλεμο» με στόχο την «εξόντωση των εισβολέων», ενώ η Χαμάς τονίζει ότι η επίθεση μόλις ξεκίνησε.

Οι τελευταίες πληροφορίες από ξένα ΜΜΕ κάνουν λόγο για απελευθέρωση ομήρων, ενώ η Χαμάς τονίζει ότι κρατά πολύ περισσότερους από όσους λέει το Ισραήλ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

05:20 Διαδηλώσεις και πανηγυρισμοί σε χώρες της Μέσης Ανατολής και το Κόλπου για την επίθεση της Χαμάς

Η πρωτοφανής επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που κατάφερε ένα από τα πιο ισχυρά πλήγματα που έχει δεχτεί στην ιστορία του, ξεσήκωσε κύμα ενθουσιασμού σε μία σειρά από χώρες της περιοχής, καθώς διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

04:00 Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ: «Το Ισραήλ δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε»

Στον ύπνο πιάστηκαν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ όπως ομολογεί και ο πρώην επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών, Μοσάντ.

Ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN ότι η παλαιστινιακή επίθεση στο Ισραήλ «ήταν μια πλήρης έκπληξη» και ότι «δεν είχαμε καμία προειδοποίηση».

«Δεν είχαμε ιδέα για το τι συνέβαινε», δήλωσε στο ειδησεογραφικό κανάλι.

Με αφορμή την εκτόξευση χιλιάδων ρουκετών από τη Χαμάς προς το Ισραήλ το Σάββατο, ο κ. Halevy δήλωσε ότι η επίθεση ήταν «πέρα από κάθε φαντασία» για το Ισραήλ και ότι «δεν γνωρίζαμε ότι είχαν αυτή την ποσότητα πυραύλων και σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα ήταν τόσο αποτελεσματικοί όσο ήταν σήμερα»

Ο πρώην επικεφαλής των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε επίσης στο CNN ότι η παλαιστινιακή επίθεση ήταν μοναδική και ότι ήταν «η πρώτη φορά» που η Γάζα μπόρεσε «να διεισδύσει βαθιά στο Ισραήλ και να πάρει τον έλεγχο χωριών».

03:30 Νετανιάχου: Το Ισραήλ ξεκινά έναν μακροχρόνιο και δύσκολο πόλεμο

Το Ισραήλ ξεκινάει έναν «μακρόχρονο και δύσκολο πόλεμο», προειδοποιεί ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτηση που έκανε πριν από λίγη ώρα στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Η πρώτη φάση του πολέμου αφορά την εξόντωση των εχθρικών δυνάμεων που διείσδυσαν στο Ισραήλ και σκότωσαν αμάχους και στρατιώτες, γράφει ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου αναφέρει πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα συνεχιστεί «αδιάκοπα» και με αποφασιστικότητα «έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι» της επιχείρησης.

«Θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια για τους πολίτες του Ισραήλ και θα νικήσουμε», τονίζει ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

02:47 Πού μπορούν να πάνε οι κάτοικοι της Γάζας;

Μετά από μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις κατά του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, ο Νετανιάχου υποσχέθηκε να μετατρέψει σε «ερείπια» όλα τα κρησφύγετα της Χαμάς στη Γάζα, λέγοντας στους κατοίκους του πολιορκημένου θύλακα να «φύγουν τώρα».

Πρόκειται για μια δήλωση που υπογραμμίζει τη θεμελιώδη δυσχερή θέση των Παλαιστινίων αμάχων που ζουν στη Γάζα, οι οποίοι ζουν υπό ισραηλινό αποκλεισμό και δεν έχουν ελευθερία κινήσεων, σημειώνουν αρκετοί αναλυτές.

«Πού ακριβώς πρέπει να πάνε αν δεν μπορούν να φύγουν;» Η Mairav Zonszein, ανώτερος αναλυτής του Ισραήλ στην Crisis Group, διερωτήθηκε στο X.

Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στα 362 τ.χλμ της Γάζας. Η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, η οποία κυβερνάται από τη Χαμάς, είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω του ισραηλινού αποκλεισμού της Γάζας από την ξηρά, τον αέρα και τη θάλασσα που χρονολογείται από το 2007. Η Αίγυπτος ελέγχει το νότιο συνοριακό πέρασμα της Γάζας, τη Ράφα.

Το Ισραήλ έχει θέσει αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθερία μετακίνησης των πολιτών και ελέγχει την εισαγωγή βασικών αγαθών στη στενή παράκτια λωρίδα.

02:41 Μαρτυρίες Ισραηλινών – «Οι άνθρωποι ακόμα τρέμουν»

Ο Dov Trachtman, 32 ετών, είναι κάτοικος του Sderot στα νότια της χώρας. Μιλώντας στο BBC μεταφέρει το κλίμα τρόμου που επικρατεί. Όπως λέει οι οδηγίες είναι να παραμείνουν σπίτια τους, να κλειδώσουν τις πόρτες και να είναι σε εγρήγορση. «Ακούμε πυροβολισμούς και εκρήξεις, ελικόπτερα και όλους τους θορύβους του πολέμου».

«Γύρω στις 7. 30 π. μ. είδα το πρώτο βίντεο με έναν ένοπλο της Χαμάς να κυκλοφορεί στους δρόμους της Σντερότ. Είδαμε εικόνες από ομάδες ενόπλων να τρέχουν στην πόλη, κατέλαβαν το αστυνομικό τμήμα, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είδα ανθρώπους να λένε ότι υπήρχαν ένοπλοι στα σπίτια τους».

Ο Dov λέει ότι οι άνθρωποι ακόμα τρέμουν, πολλοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους φίλους και τους συγγενείς τους.

02:27 Ισραηλινός στρατός σε κατοίκους της Γάζας: Φύγετε από τα σπίτια σας

Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από τους κατοίκους επτά διαφορετικών περιοχών σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς τα κέντρα των πόλεων ή να καταφύγουν σε καταφύγια, προετοιμάζοντας την έναρξη επιθέσεων εναντίον στόχων της Χαμάς.

Μάρτυρες δήλωσαν στο BBC ότι δεκάδες οικογένειες είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και βρίσκουν καταφύγιο σε σχολεία του ΟΗΕ.

02:24 Ισραηλινά ΜΜΕ: Απελευθερώθηκαν αιχμάλωτοι στο Kibbutz Be’eri

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ Kan News μετέδωσε ότι, μετά από 18 ώρες, απελευθερώθηκαν οι όμηροι που κρατούνταν σε ένα κτίριο στο Kibbutz Be’eri

02:22 Προφυλάξεις προσπαθούν να πάρουν οι κάτοικοι στη Γάζα

Καθώς οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα προετοιμάζονται για έναν πόλεμο που θα μπορούσε να είναι μακράς διάρκειας, κάτοικοι όπως ο γιατρός Belal Dabour έχουν ήδη αρχίσει να προσπαθούν να βρουν τρόπους να προφυλαχτούν όπως μπορούν.

«Ξεκίνησα με τη γεωγραφική χαρτογράφηση του μικρού διαμερίσματός μου για να εντοπίσω το σημείο που είναι πιο μακριά από τα παράθυρα σε περίπτωση τραυμάτων από θραύσματα», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Τώρα δουλεύω με εφεδρικές μπαταρίες», είπε ο πατέρας δύο παιδιών, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι του. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα ακολουθήσει»

01:55 Εικόνες από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

01:40 Βίντεο στα social media από την απαγωγή Ισραηλινών

Τις εικόνες που δημοσιεύονται στα social media και φέρεται να δείχνουν απαγωγή μιας κοπέλας από το Νότιο Ισραήλ από μαχητές της Χαμάς δημοσιεύουν οι Times of Israel που αναφέρουν το όνομά της και τα ονόματα της οικογένειάς της.

Η απαγωγή όπως αναφέρει η ανάρτηση έγινε κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ.

01:21: Αμερικανός αξιωματούχος: Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία άμεση ένδειξη για την εμπλοκή του Ιράν

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία άμεση ένδειξη ότι το Ιράν εμπλέκεται άμεσα στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά πρόσθεσε ότι είναι επίσης αλήθεια ότι η Χαμάς δεν θα υπήρχε χωρίς την υποστήριξη, την οικονομική στήριξη και τα όπλα που παρέχει το Ιράν.

Ο αξιωματούχος μίλησε στους δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας .

01:09 Ο κορυφαίος θρησκευτικός θεσμός της Αιγύπτου προσφέρει «πλήρη υποστήριξη» στους Παλαιστίνιους

Το εξέχον τέμενος στο Κάιρο, Al-Azhar al-Sharif, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους Παλαιστίνιους.

Το τέμενος Al-Azhar al-Sharif στεγάζει την κορυφαία έδρα θρησκευτικής διδασκαλίας του σουνιτικού κόσμου. Σε ανακοίνωση του τεμένους αναφέρεται ότι «στέκεται με πλήρη υποστήριξη στον ελεύθερο λαό της Παλαιστίνης, ο οποίος ήρθε να αναβιώσει την αυτοπεποίθησή μας, τη γραμμή ζωής και την αίσθηση της ζωντάνιας που είχαμε χάσει από καιρό».

Επικρίνει επίσης την παγκόσμια προσέγγιση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, λέγοντας ότι η διεθνής κοινότητα «υιοθετεί μόνο διπλά πρότυπα όταν πρόκειται για την παλαιστινιακή υπόθεση».

00:50 Χαμάς: Πολύ περισσότεροι από δεκάδες οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι

Οι Ισραηλινοί που κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς, μετά τις αιφνιδιαστικές επιδρομές του Σαββάτου σε διάφορες ισραηλινές πόλεις, είναι «πολύ περισσότεροι» από μερικές δεκάδες, υποστηρίζει εκπρόσωπος της Χαμάς σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του που μεταδόθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς ανέφερε πως οι ισραηλινοί αιχμάλωτοι έχουν μεταφερθεί σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας.

00:40 Η Σαουδική Αραβία δηλώνει στις ΗΠΑ ότι αποδοκιμάζει τη στοχοποίηση άοπλων πολιτών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ότι η απορρίπτει τη στοχοποίηση άοπλων πολιτών «με οποιονδήποτε τρόπο».

Ο πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν ζήτησε επίσης «συντονισμένες προσπάθειες για την ηρεμία της κατάστασης και την αποφυγή περαιτέρω βίας».

Νωρίτερα, το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι συνομιλεί με τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η συνεχιζόμενη κλιμάκωση.

00:13 Διοικητής ταξιαρχίας του ισραηλινού σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τη Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο διοικητής της ταξιαρχίας Nahal, αντισυνταγματάρχης Yonathan Steinberg, σκοτώθηκε από μαχητές της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Η ταξιαρχία είναι ο κύριος κλάδος πεζικού του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός δήλωσε στο X ότι ο Steinberg πυροβολήθηκε θανάσιμα κοντά στο Κερέμ Σαλόμ, σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ της ταξιαρχίας του και μαχητών της Χαμάς.

00:02 Οι τελευταίες εξελίξεις

Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις που πραγματοποίησε σήμερα η Χαμάς δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ στη χώρα του – και προειδοποίησε ότι θα πάρει «ισχυρή εκδίκηση» για αυτό που χαρακτήρισε ως «μαύρη μέρα».

Πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ θα φτάσει σε κάθε μέρος που κρύβεται η Χαμάς» και είπε στους κατοίκους της Γάζας να φύγουν τώρα.

Ο Τζο Μπάιντεν σε δηλώσεις του καταδίκασε τις επιθέσεις τις Χαμάς και δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει την αμέριστη στήριξη των ΗΠΑ.

Ο Μαχμούτ Αμπάς σε συνομιλία του με τον Άντονι Μπλίνκεν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ευθύνεται για την κλιμάκωση της βίας και ότι η αδικία εναντίον του παλαιστινιακού λαού οδηγεί στην έκρηξη.

Μπράζ διπλωματικών επαφών γίνεται με κράτη του Αραβικού Κόσμου για την αποκλιμάκωση της βίας.

Ο Richard Hecht, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, επιβεβαίωσε ότι μια «σοβαρή κατάσταση ομηρίας» βρίσκεται σε εξέλιξη στις πόλεις Kibbutz Be’eri και Ofakim.

Συνεχίζονται οι μάχες

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι οι μάχες συνεχίζονται σε 22 τοποθεσίες εντός του ισραηλινού εδάφους. Το Ισραήλ λέει ότι περίπου 250 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις της Χαμάς, η οποία σε ένα νέο γύρο επίθεσης εκτόξευσε 150 ρουκέτες στο Ισραήλ που έπληξαν και το Τελ Αβίβ.

Πάνω από 230 είναι οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 1.700. Το Ισραήλ σφυροκοπά ανελέητα τον παλαιστινιακό θύλακα ενώ διέκοψε την παροχή ρεύματος με αποτέλεσμα η Γάζα να βυθιστεί στο σκοτάδι και τα ήδη διαλυμένα νοσοκομεία να παραπαίουν.

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας ενώ η βία έφτασε και στη Δυτική Όχθη, όπου έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 120 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με την ισραηλινή αστυνομία και εποίκους.

Για αύριο Κυριακή έχει προκηρυχθεί γενική απεργία στη Δυτική Όχθη από όλες τις παλαιστινιακές οργανώσεις.

Νωρίτερα δόθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο του Ισραήλ το πράσινο φως για χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να γνωστοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες ενώ η Χαμάς δηλώνει ότι δεν έκανε μια hit and run επιχείρηση αλλά έχει προετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο και στοχεύει στη νίκη.

Διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης έγιναν σε Λίβανο, Υεμένη, Ιορδανία, Βηρυτό, Ιράκ, Ιράν.

23:32 Απεργία στη Δυτική Όχθη την Κυριακή – Έξι νεκροί

Οι επιθέσεις έχουν ενταθεί και στη Δυτική Όχθη με έξι νεκρούς Παλαιστίνιους ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 126. Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν κλιμάκωση από τους εποίκους που μαζί με τον ισραηλινό στρατό έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους.

Για αύριο Κυριακή όλες οι οργανώσεις στη Δυτική Όχθη έχουν προκηρύξει απεργία.

23:22 «Η επίθεση της Χαμάς αποτελεί «κολοσσιαία» αποτυχία για το Ισραήλ»

Ο Khaled Elgindy του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής στην Ουάσιγκτον λέει ότι η επίθεση της Χαμάς ήταν μια «τολμηρή» και «πρωτοφανής» επιχείρηση και μια τεράστια αποτυχία των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει το Aljazeera.

«Από επιχειρησιακής άποψης και από άποψη πληροφοριών, πρόκειται για κολοσσιαία αποτυχία. . . «, είπε.

«Η Γάζα είναι μια από τις πιο στενά επιτηρούμενες περιοχές στη Γη. Ελέγχουν τα εναέρια, χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Συνήθως γνωρίζουν τι συμβαίνει. Τι μπαίνει και τι βγαίνει από τη Γάζα. Και το γεγονός ότι δεν γνώριζαν ότι αυτή η επιχείρηση διεξαγόταν και ότι οι Παλαιστίνιοι μπόρεσαν να παραβιάσουν το συνοριακό τείχος και να εισέλθουν στο ισραηλινό έδαφος. . . είναι μια κολοσσιαία αποτυχία»

O Elgindy δήλωσε ότι πρόκειται επίσης για μια πολιτική αποτυχία για την ισραηλινή κυβέρνηση, προβλέποντας ότι θα υπάρξουν και εσωτερικές και πολιτικές επιπτώσεις.

«Το ισραηλινό πολιτικό κατεστημένο είχε πεισθεί ότι άφησε στη γωνία το παλαιστινιακό ζήτημα. Ότι δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα Σε αυτή τη νέα Μέση Ανατολή, το Ισραήλ θα βρίσκεται στο επίκεντρο με τις συμφωνίες εξομάλυνσης να βρίσκονται προ των πυλών με βασικά αραβικά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία», σημείωσε.

23:13 Εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς παραμένουν στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να μάχεται στην ισραηλινή επικράτεια εναντίον «εκατοντάδων ενόπλων που έχουν εισβάλει» στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον αντισυνταγματάρχη Ρίτσαρντ Χεχτ, εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για «εκατοντάδες» εισβολείς, οι οποίο εισήλθαν από σήμερα το πρωί σε ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας και παραμένουν σε ισραηλινή επικράτεια μέχρι σήμερα το βράδυ.

23:13 Το Ισραήλ προειδοποιεί τους Ισραηλινούς του εξωτερικού να είναι προσεκτικοί για τυχόν επιθέσεις

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας προειδοποιεί τους Ισραηλινούς που ζουν στο εξωτερικό να βρίσκονται σε επιφυλακή για επιθέσεις που συνδέονται με τις εξελίξεις.

23:09 Μπαράζ διπλωματικών συνομιλιών – Επικοινωνία της Αιγύπτου με Σαουδική Αραβία και Ιορδανία

Ο υπουργός Εξωτερικών Sameh Shoukry συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της «ενοποίησης των διεθνών και περιφερειακών προσπαθειών» για τον περιορισμό της κλιμακούμενης βίας.

Η Αίγυπτος διατηρεί δεσμούς τόσο με τη Χαμάς όσο και με το Ισραήλ και υπήρξε συχνός διαμεσολαβητής σε βίαιες κλιμακώσεις.

23:07 Συνομιλία Φιντάν – Μπλίνκεν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έθεσε επί τάπητος τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Φιντάν μίλησε προηγουμένως με τους ομολόγους του από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη.

23:05 Στους 250 οι νεκροί στο Ισραήλ

Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ αυξήθηκε σε 250, σύμφωνα με την ιατρική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ.

Άλλοι 1500 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ άλλοι 270 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

23:00 Εικόνες από την επίθεση με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ

22:53 Εντείνονται οι επιθέσεις των εποίκων στη Δυτική Όχθη

Οι επιθέσεις των εποίκων σε όλη τη Δυτική Όχθη εντείνονται, λένε οι Παλαιστίνιοι. Μέχρι στιγμής το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τέσσερις νεκρούς ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί.

Στο Yasuf, ανατολικά της Salfit, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, έξι από αυτούς με πραγματικά πυρομαχικά, σύμφωνα με τον Wael Abu Madi, αναπληρωτή επικεφαλής του συμβουλίου του χωριού.

«Στο μικρό μας χωριό, δεχόμαστε διαρκώς επιθέσεις από εποίκους, ιδίως εναντίον των αγροτών μας, οι οποίοι εμποδίζονται να έχουν πρόσβαση στη γη τους», δήλωσε ο Abu Madi.

«Χθες, οι έποικοι κατέστρεψαν 40 δέντρα και έκλεψαν τη σοδειά μας από τις ελιές, και σήμερα προσπάθησαν να εισβάλουν στο χωριό, με τη βοήθεια του στρατού, ο οποίος μας πυροβόλησε με αληθινά πυρομαχικά»

Πρόσθεσε ότι κάηκαν τρία σπίτια, «και προσπάθησαν να κάψουν ένα άλλο σπίτι με γυναίκες και παιδιά μέσα»

«Οι έποικοι πυροβόλησαν επίσης με τα δικά τους όπλα και μαχαίρωσαν έναν νεαρό άνδρα, ενώ άλλοι περικύκλωσαν ένα σπίτι για δύο ώρες, πριν φύγουν όταν έφτασαν άνθρωποι από το χωριό»

22:51 Τα σημεία που το Ισραήλ δέχτηκε επίθεση

22:43 Επικοινωνία Αμπάς με Μπλίνκεν – Η αδικία προς τους Παλαιστίνιους οδηγεί σε εκρήξεις

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Αμπάς δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπλίνκεν ότι η «αδικία» έναντι των Παλαιστινίων οδηγεί τη σύγκρουση με το Ισραήλ σε «έκρηξη», σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο Αμπάς απέδωσε την κλιμάκωση στις «πρακτικές των αποικιοκρατών και των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής και στην επίθεση κατά των ισλαμικών και χριστιανικών ιερών», σύμφωνα με το WAFA.

22:28 Νετανιάχου: Θα πάρουμε εκδίκηση – Εγκαταλείψτε τη Γάζα

Σε δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης το Σάββατο, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «η Χαμάς ξεκίνησε έναν σκληρό και κακό πόλεμο. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα θα είναι βαρύ», είπε.

«Αυτό που συνέβη σήμερα δεν θα ξανασυμβεί στο Ισραήλ και θα φροντίσω να μην ξανασυμβεί. Ολόκληρη η κυβέρνηση στηρίζει αυτή την απόφαση. Οι IDF θα χρησιμοποιήσουν αμέσως όλες τις δυνάμεις τους για να αχρηστεύσουν τις δυνατότητες της Χαμάς. Θα τους χτυπήσουμε μέχρι θανάτου, θα τους εκδικηθούμε για τη μαύρη μέρα που προκάλεσαν στο κράτος του Ισραήλ και στους πολίτες του», συνέχισε.

«Αυτός ο πόλεμος θα πάρει χρόνο, θα είναι δύσκολος, έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας», πρόσθεσε και έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή.

22:12 150 ρουκέτες λέει ότι εκτόξευσε η Χαμάς

22:10 Το Ισραήλ λέει ότι ανέκτησε τον έλεγχο των περισσότερων περιοχών στα νότια της χώρας

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι το Σάββατο ο στρατός ανέκτησε τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους των συνοριακών κοινοτήτων της Γάζας που είχαν διεισδύσει οι μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις πόλεις Sderot, Sofa, Kerem Shalom, Nirim, Naziv Hathara, Nir Oz, φυλάκιο Nahal Oz, Hulit, Nir Am, Nir Yitzhak, Be’er Sheva, Sde Yemen, Magen και Urim.

22:08 Μπάιντεν: Θα διασφαλίσουμε κάθε βοήθεια στο Ισραήλ

Οι δηλώσεις του Μπάιντεν κράτησαν μόνο δύο λεπτά και απέφυγε οποιαδήποτε εκτίμηση για τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Καταδίκασε τις επιθέσεις και εξέφρασε την ανησυχία του για αυτούς που κρατούνται αιχμάλωτοι.

Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τους πολίτες του. Στεκόμαστε στο πλευρό τους.

«Θα είμαι σε στενή επαφή με τον Νετανιάχου. Οι ΗΠΑ ήταν το πρώτο κράτος που αναγνώρισε το Ισραήλ», σημείωσε και πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή με κράτη της περιοχής για τον έλεγχο της κατάστασης.

Ακόμα προειδοποίησε τα εχθρικά προς το Ισραήλ κράτη να μην εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

21:49 Ξεκίνησε το διάγγελμα του Μπάιντεν

21:30 Έκτακτο διάγγελμα Μπάιντεν για την ανάφλεξη στο Ισραήλ

Από λεπτό προς λεπτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μιλήσει για τις εξελίξεις στο Ισραήλ

21:22 Μπλακ άουτ στη Γάζα – Παραπαίουν τα νοσοκομεία από τη διακοπή ρεύματος

21:20 Τουλάχιστον 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί – 1.700 τραυματίες

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από σήμερα το πρωί στον παλαιστινιακό θύλακα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 1.700.

21:14 Ισραήλ: Η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Yoav Gallant, εξέδωσε μαγνητοφωνημένη δήλωση το βράδυ του Σαββάτου λέγοντας ότι η Χαμάς έκανε ένα σοβαρό λάθος και θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Είπε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είχε δείξει ότι είναι «το πρόσωπο του κακού» με τις αδιάκριτες επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών ανδρών, γυναικών και παιδιών.

21:08 Στους 200 ανέρχονται οι νεκροί Ισραηλινοί

Σύμφωνα με ισραηλινές αρχές οι νεκροί από την επίθεση της Χαμάς έχουν φτάσει τους 200 ενώ οι τραυματίες είναι πάνω από 1.000

21:02 Κάλεσμα Νετανιάχου στην αντιπολίτευση για σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης

Ο Νετανιάχου προσκάλεσε τους ηγέτες της αντιπολίτευσης Lapid and Gantz να σχηματίσουν κυβέρνηση ενότητας.

Ο Lapid είχε προηγουμένως απευθύνει παρόμοια έκκληση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας μπροστά στην επίθεση της Χαμάς. Ο Gantz φέρεται να είπε στον Netanyahu ότι εξετάζει την προσφορά.

Υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει αντιμετωπίσει από την αρχή μαζική αντίδραση με μαζικές κινητοποιήσεις ενάντια στη δικαστική μεταρρύθμιση που προωθεί.

20:59 Σε συναγερμό τα νοσοκομεία στη Γάζα μετά τη διακοπή ρεύματος από το Ισραήλ

Ο Mohamed Abu Silmiya, διευθυντής του νοσοκομείου Al-Shifa, δήλωσε ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ αφήνει τα νοσοκομεία και τις ιατρικές εγκαταστάσεις σε δύσκολη θέση, καθώς αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τη ροή των θυμάτων από τη συνεχιζόμενη αεροπορική επίθεση του Ισραήλ.

Το νοσοκομείο Al-Shifa είναι το μεγαλύτερο στον πολιορκημένο θύλακα και δέχεται τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε με ό,τι έχουμε, αλλά αντιμετωπίζουμε μια πραγματική απειλή, ειδικά επειδή έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και οι γεννήτριες εδώ καταναλώνουν 48. 000 λίτρα καυσίμου την ημέρα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Abu Silmiya στο Al Jazeera.

20:53 Κατέρρευσε κτίριο στο Τελ Αβίβ μετά από την επίθεση με Ρουκέτες

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Ισραήλ ανέφερε την κατάρρευση ενός κτιρίου στο Τελ Αβίβ μετά από πυραυλική επίθεση, ενώ δύο τραυματίες διασώθηκαν από αυτό.

20:41 Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης στην Αθήνα καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει την επιθετικότητα του Ισραήλ

«Η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή μας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής της γης του Κράτους της Παλαιστίνης» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας του Κράτους της Παλαιστίνης στην Αθήνα.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

20:38 Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος συμπαραστέκεται στον λαό του Ισραήλ

Σε ανακοίνωσή του «το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση του Ελληνικού Εβραϊσμού στο Κράτος και στο λαό του Ισραήλ που δέχθηκε δολοφονικές επιθέσεις από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

50 χρόνια μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, το Ισραήλ αμύνεται απέναντι σε μια γενικευμένη επίθεση στυγνών δολοφόνων ισλαμιστών που στόχο έχουν τη ζωή και την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, επιχειρώντας να υλοποιήσουν το διακηρυγμένο στόχο τους να εξαφανίσουν το Εβραϊκό κράτος από τον χάρτη. Δεν θα το πετύχουν!

Οι Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες αντιμετωπίζουν ενωμένοι την επίθεση αυτή και οι Έλληνες Εβραίοι στεκόμαστε δίπλα τους και εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των δεκάδων ανθρώπων που δολοφονήθηκαν η τραυματίστηκαν από τους δολοφόνους της Χαμάς».

Είμαστε με το Ισραήλ!

20:34 ΚΚΕ: «Η επιθετικότητα του κράτους του Ισραήλ τελικά στρέφεται και κατά του ίδιου του ισραηλινού λαού»

«Τα σημερινά γεγονότα δεν είναι κεραυνός εν αιθρία και αυτοί που ψάχνουν τις αιτίες τους θα πρέπει να κοιτάξουν κατάματα την αλήθεια, η οποία αποκαλύπτει πως κλιμακώνονται καθημερινά οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού και οδηγούν σε δεκάδες νεκρούς Παλαιστίνιους, ακόμα και ηλικιωμένους και μικρά παιδιά» τονίζει το ΚΚΕ, συμπληρώνοντας πως «πρόκειται για εγκλήματα που έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα και έχει καταγγείλει επανειλημμένα το ΚΚΕ».

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

20:15 Ηχούν σειρήνες στο Ισραήλ – Ρουκέτες στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ

20:04 Τέσσερις νεκροί στη Δυτική Όχθη, ανάμεσά τους ένα 13χρονο αγόρι

Τέσσερις είναι οι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο Ahmad Abdel Nasser Rabi, 13 ετών, σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στην Qalqilia, δήλωσε το υπουργείο.

Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι το 2023 είναι η πιο θανατηφόρα χρονιά για τους Παλαιστίνιους από τότε που άρχισαν να καταμετρούν τα θύματα το 2006.

20:02 Προαναγγελία για αντίποινα από τη Χαμάς

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ομάδες ισχυρίζονται ότι θα εξαπολύσουν πυραυλική επίθεση εναντίον του Τελ Αβίβ στις 21:00 (τοπική ώρα) ως αντίποινα για την καταστροφή του Πύργου της Παλαιστίνης.

19:57 Νεκρό 13χρονο αγόρι στη Δυτική Όχθη

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ένα αγόρι 13 ετών σκοτώθηκε από πυρά του ισραηλινού στρατού στην πόλη Καλκίλια της Δυτικής Οχθης.

19:51 Το Ισραήλ σταματά να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στη Λωρίδα της Γάζας

19:41 Χαμάς: Προειδοποιήσαμε αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να έχει αλαζονική συμπεριφορά

Ο Ισμαήλ Χανίγιε, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, κατηγόρησε το Ισραήλ για «αλαζονική» συμπεριφορά και ότι προκάλεσε ζημιά στο τέμενος Αλ-Ακσα, λέγοντας ότι «προειδοποιήσαμε να μην καταστρέψουν το τέμενος και ότι δεν μπορούμε να το ανεχτούμε».

«Τους προειδοποιήσαμε επίσης να μη συνεχίσουν την πολιτική της δημογραφικής αλλαγής στη Δυτική Οχθη και την επιτάχυνση του εγχειρήματος εποικισμού, αλλά συνεχίζουν τις επιδρομές στις πόλεις και στους προσφυγικούς καταυλισμούς», είπε.

Επέκρινε τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ισχυριζόμενος ότι «συνεχίζει να συμπεριφέρεται αλαζονικά και να βλάπτει τους κρατούμενους της παλαιστινιακής ασφάλειας».

19:30 Επιβεβαίωσε το Ισραήλ ότι υπάρχουν 100 θύματα

Επιβεβαίωσε το Ισραήλ αυτό που ανέφεραν ΜΜΕ της χώρας για 100 νεκρούς από την επίθεση της Χαμάς. Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

19:16 Ιράν: Συγχαίρει τη Χαμάς

«Αυτή η επιχείρηση απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο εύθραυστοι είναι οι Σιωνιστές στο πλαίσιο μιας σοβαρής επιχειρησιακής δράσης και δεν έχουν το απαραίτητο πνεύμα για να αντισταθούν, είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Nasser Kanaani.

«Η αντίσταση έχει πετύχει μέχρι στιγμής λαμπρές νίκες κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης και αυτό είναι ένα φωτεινό σημείο στην ιστορία του αγώνα του παλαιστινιακού λαού ενάντια στους Σιωνιστές», είπε, συγχαίροντας τη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους για τη δράση τους.

19:09 Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες σε Τελ Αβίβ και Ιεροσόλυμα

Τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ

19:06 Συνεδριάζει την Κυριακή το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει την Κυριακή στον απόηχο των επιθέσεων της Χαμάς και του συνεχιζόμενου ισραηλινού βομβαρδισμού της Γάζας.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς και προέτρεψε να γίνουν «όλες οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή μιας ευρύτερης ανάφλεξης».

19:02 Ένταση και στη Δυτική Όχθη – 33 τραυματίες

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRC) αναφέρει ότι μέχρι τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα, οι ομάδες της είχαν μεταφέρει 33 τραυματίες από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ, σε νοσοκομείο.

Εκπρόσωπος της PRC δήλωσε ότι «14 τραυματίστηκαν από αληθινά πυρομαχικά στο κεφάλι στην Αλ-Μπιρέ [κοντά στη Ραμάλα], έξι χτυπήθηκαν από σφαίρες από καουτσούκ, οκτώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εισπνοή δακρυγόνων, τρεις χτυπήθηκαν από θραύσματα και δύο χτυπήθηκαν \ από Ισραηλινούς στρατιώτες».

18:57 Χτύπημα στην καρδιά της Γάζας

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη κατέστρεψαν με αρκετούς πυραύλους μια πολυκατοικία της Παλαιστίνης στην πόλη της Γάζας. Το κτίριο διαθέτει περίπου 100 διαμερίσματα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε την ώρα που ρεπόρτερ του Al Jazeera μετέδιδε live από το σημείο.

18:50 Κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης και εθνικής ενότητας ζητά η αντιπολίτευση στο Ισραήλ

Ο Yair Lapid, ο οποίος ηγείται της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, δήλωσε ότι μόλις συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο Lapid δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να «αφήσει στην άκρη όλες τις διαφωνίες μας» και «να δημιουργήσει, μαζί του κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης εθνικής ενότητας». Ο Lapid είπε ότι μια τέτοια κυβέρνηση θα «διαχειριστεί τη σκληρή, πολύπλοκη και εκτεταμένη μάχη που βρίσκεται μπροστά μας».

18:46 Βίντεο της Χαμάς – Πώς κατέλαβαν το πέρασμα Ερέζ

18:40 Δώδεκα ώρες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ οι μάχες συνεχίζονται

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, υποναύαρχος Daniel Hagari, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Χαμάς έχει αιχμαλωτίσει ισραηλινούς στρατιώτες και πολίτες. «Όλοι οι τρομοκράτες που εισήλθαν στο ισραηλινό έδαφος θα σκοτωθούν – είτε στη μάχη είτε κατά την αποχώρησή τους», δήλωσε ο Hagari.

Σχεδόν 12 ώρες μετά την έναρξη της επίθεσης των Παλαιστινίων μαχητών, οι μάχες μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και των Παλαιστινίων μαχητών εξακολουθούν να μαίνονται σε ισραηλινές πόλεις κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο Hagari.

Είπε ότι υπάρχουν δύο κύριες μάχες που λαμβάνουν χώρα στο Ofakim και στο Beeri, όπου Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν κρατήσει ομήρους Ισραηλινούς.

18:38 Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ: 985 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία

18:23 Βίντεο από τη Λωρίδα της Γάζας

18:21 Στους εφέδρους και ο πρώην πρωθυπουργός Μπένετ

Ισραηλινοί έφεδροι, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού, Ναφτάλι Μπένετ, προετοιμάζονται για άμεση ανάπτυξη στο νότιο Ισραήλ.

18:18 Το Ισραήλ καλεί 100.000 εφέδρους

Αξιωματούχοι της ισραηλινής Άμυνας δήλωσαν ότι αναμένουν και προετοιμάζονται για έναν πολυμέτωπο πόλεμο με πάνω από 100.000 εφέδρους, που θα μπορούν να διαταχθούν σε ενεργό καθήκον εντός ωρών εάν χρειαστεί.

18:11 Επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα – 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν ένα ινδονησιακό νοσοκομείο και ένα ασθενοφόρο έξω από το νοσοκομείο Νάσερ στα νότια της Γάζας. Από τα χτυπήματα σκοτώθηκαν μία νοσοκόμα, ένας οδηγός ασθενοφόρου, αρκετοί τραυματίστηκαν και καταστράφηκε ένας σταθμός οξυγόνου.

18:04 Χαμάς: Συγκρούσεις σε 25 σημεία στο Ισραήλ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι πολεμά σε 25 σημεία εντός του Ισραήλ σε μία μεγάλη έκταση. Ενδεικτικός είναι ο χάρτης που δημοσίευσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού, που σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις της Χαμάς εξελίσσονται σε μία περιοχή που είναι μεγαλύτερη από τη Λωρίδα της Γάζας.

Παρόμοια αναφορά γίνεται και από την ισραηλινή Haaretz που αναφέρει ότι «Παλαιστίνιοι μαχητές ελέγχουν μεγάλες περιοχές του ισραηλινού εδάφους και στρατιωτικά φυλάκια κοντά στη Γάζα».

Προσθέτει ακόμα ότι σε κάποιες περιοχές οι Παλαιστίνιοι κρατούν ομήρους στα σπίτια τους ενώ μάχες διεξάγονται έξω από αυτά.

18:01 Επιβεβαιώνει το Ισραήλ ότι η Χαμάς κρατά ομήρους

Ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής Αμυνας, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, επιβεβαίωσε ότι άμαχοι πολίτες και στρατιωτικοί βρίσκονται αιχμάλωτοι της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν απώλειες μεταξύ των Ισραηλινών Δυνάμεων Ασφαλείας (IDF), αλλά δεν υπάρχει ακόμα ακριβής αριθμός.

17:57 Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας γύρω από συναγωγές και εβραϊκά σχολεία στη Γαλλία

Η ασφάλεια ενισχύθηκε σήμερα, Σάββατο γύρω από χώρους λατρείας και εβραϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία, ιδιαίτερα στο Παρίσι και τα προάστια του, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ισραήλ η παλαιστινιακή Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

17:49 Επιβεβαιώνουν ισραηλινές πηγές ότι η Χαμάς όντως κρατά ομήρους

Όπως αναφέρουν οι NYT ο Νιρ Ντινάρ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, επιβεβαίωσε με γραπτό μήνυμα ότι η Χαμάς κρατά ομήρους Ισραηλινούς. Ο Ντινάρ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

17:36 Χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας ενέκρινε το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη χερσαία επιχείρηση που ενέκρινε το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ. Μία χερσαία επιχείρηση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και αιματηρή. Υπενθυμίζουμε ότι η Γάζα είναι το πιο πυκνοκατοικημένο μέρος του πλανήτη με πληθυσμό 21 εκατομμύρια.

17:35 Αξιωματούχος του ΟΗΕ επιβεβαιώνει ότι η Χαμάς κρατά Ισραηλινούς πολίτες και στρατιωτικούς στη Γάζα

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ και ένας διπλωμάτης με γνώση του θέματος δήλωσαν στους ΝΥΤ ότι τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν την ομηρία Ισραηλινών στρατιωτικών και πολιτών στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς υποστήριξε ότι πήρε «μεγάλο αριθμό» ισραηλινών ομήρων το Σάββατο.

17:30 Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σκοτώθηκαν 100 Ισραηλινοί

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον 40 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί στην επίθεση, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο αριθμός έχει πλέον αυξηθεί σε τουλάχιστον 100.

Ο αριθμός δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα.

17:29 Συνομιλία Νετανιάχου με Μπάιντεν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν τηλεφώνησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τόνισε ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ και υποστηρίζουν πλήρως το δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου είπε στον Μπάιντεν ότι θα υπάρξει μια παρατεταμένη και έντονη στρατιωτική εκστρατεία, αλλά «το Ισραήλ θα κερδίσει».

17:16 «Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να εισβάλουν από τη θάλασσα»

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το «σραηλινό ναυτικό σκότωσε δεκάδες τρομοκράτες που επιχείρησαν να εισέλθουν στο Ισραήλ από τη θάλασσα».

17:13 Νετανιάχου: Πρώτος στόχος η εκκαθάριση των εχθρών από τα εδάφη μας

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου Πολιτικής Ασφαλείας τονίζοντας ότι πρωταρχικός στόχος του ισραηλινού στρατού είναι η εκκαθάριση των εχθρικών δυνάμεων από την χώρα.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

17:11 Το Παλαιστινιακό παραμένει μια ανοιχτή πληγή στη Μέση Ανατολή

Όντως η ισραηλινή άμυνα δεν περίμενε μια τέτοια επίθεση, παρότι υποτίθεται ότι είναι κατεξοχήν προσανατολισμένη στο να αποκρούσει μια τέτοια επίθεση.

Και ανεξαρτήτως της κλίμακας των ισραηλινών αντιποίνων, που σίγουρα θα είναι ιδιαίτερα σκληρά, το αίσθημα «ασφάλειας» που υπόσχεται η ισραηλινή κυβέρνηση στους πολίτες της χώρας της σίγουρα δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα. Αυτό φαίνεται και στις αντιδράσεις στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Όμως, αυτό που δεν συζητάμε όσο πρέπει είναι ότι όσο δεν υπάρχει καμία πρόοδος στο Παλαιστινιακό θα υπάρχει βία. Είτε ως αντίσταση είτε ως απάντηση στην αντίσταση.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

17:09 Εικόνες από τον βομβαρδισμό της Γάζας

17:06 Αναμένεται δήλωση Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις και αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση τις επόμενες ώρες.

Πληροφορίες των ΝΥΤ αναφέρουν ότι η δήλωση Μπάιντεν θα κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος με την προηγούμενη που εξέδωσε ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και αφορούσε στην καταδίκη των επιθέσεων από τη Χαμάς.

17:03 Έχουμε αρκετούς Ισραηλινούς ομήρους για να απελευθερώσουμε όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera: «Καταφέραμε να σκοτώσουμε και να αιχμαλωτίσουμε πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες. Οι μάχες συνεχίζονται ακόμη. Όσον αφορά τους κρατούμενούς μας, σας λέω ότι η ελευθερία σας διαφαίνεται σε μεγάλο βαθμό. Με αυτά που έχουμε στα χέρια μας θα σας αφήσουμε ελεύθερους. Όσο συνεχίζονται οι μάχες, τόσο θα αυξάνεται ο αριθμός των αιχμαλώτων».

16:58 Και τα νοσοκομεία στη ζώνη επίθεσης του Ισραήλ – Δεν μπορούν να φτάσουν οι υγειονομικοί στους τραυματίες

Η Youmna ElSayed από το Al Jazeera που μεταδίδει από τη Γάζα αναφέρει ότι «υπάρχει στοχοποίηση από το Ισραήλ κάθε κίνησης προς τις περιοχές της ζώνης επίθεσης. Γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο για τα ασθενοφόρα και το ιατρικό προσωπικό να φτάσουν εκεί. Οι ντόπιοι κάτοικοι των περιοχών αυτών διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μεταφέρουν τα πτώματα και τους τραυματίες», δήλωσε η ίδια.

Η ElSayed πρόσθεσε ότι οι περιοχές που δέχονται επιθέσεις από το Ισραήλ περιλαμβάνουν τμήματα της πόλης της Γάζας και τη νότια περιοχή του Χαν Γιουνίς. Κατοικίες και νοσοκομεία είναι μεταξύ των στόχων.

16:55 Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός στη Γάζα – Στους 198 οι νεκροί Παλαιστίνιοι

Ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη Γάζα μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ αυξήθηκε σε 198, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα της υγείας.

Περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί.

16:42 Χαμάς: Είμαστε έτοιμοι για το «χειρότερο σενάριο» – Στόχος η ελευθερία

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι δήλωσε στο Al Jazeera ότι η οργάνωσή του είναι έτοιμη για «το χειρότερο σενάριο».

«Όλα τα σενάρια είναι πλέον πιθανά και είμαστε έτοιμοι για μια [ισραηλινή] χερσαία εισβολή», δήλωσε.

«Δεν πρόκειται για μια επιχείρηση (hit-and-run), ξεκινήσαμε μια ολοκληρωτική μάχη. Αναμένουμε ότι οι μάχες θα συνεχιστούν και το μέτωπο της μάχης θα επεκταθεί. Έχουμε έναν πρωταρχικό στόχο: την ελευθερία μας και την ελευθερία των ιερών μας τόπων», δήλωσε.

Ο Αρούρι δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία, στον αγώνα κατά της ισραηλινής κατοχής και στη διαφύλαξη των ιερών τους τόπων.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να ανταμειφθούμε με τη νίκη, την ελευθερία και την ανεξαρτησία», είπε.

16:34 Η Χαμάς αιχμαλώτισε υποστράτηγο

Σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media μαχητές της Χαμάς έχουν μπει σε στρατόπεδα στο Ισραήλ και έχουν πιάσει ομήρους αξιωματικούς. Ανάμεσά τους φέρεται να είναι και ο υποστράτηγος Nimrod Aloni.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε δείχνει τον Ισραηλινό υποστράτηγο να φοράει μαύρο μπλουζάκι και κοντό παντελόνι ενώ τον σέρνουν Παλαιστίνιοι μαχητές.

16:27 Τα μέτωπα των συγκρούσεων στο νότιο Ισραήλ

16:20 Η Χαμάς κρατά αιχμαλώτους ανώτερους αξιωματικούς του Ισραήλ

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς Σαλέχ Αλ Αρούρι δήλωσε στο Al Jazeera: «Έχουμε μεγάλο αριθμό ισραηλινών αιχμαλώτων, μεταξύ των οποίων και ανώτερους αξιωματικούς».

16:10 Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος Ιερουσαλήμ – «Ακούγονται συνεχώς εκρήξεις»

«Από τις 8:15 το πρωΐ τοπική ώρα ηχούν για έκτη συνεχόμενη φορά οι σειρήνες στην Ιερουσαλήμ. Στις 6:30 άρχισαν οι εκτοξεύσεις των ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας και συνεχώς ακούγονται εκρήξεις» είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Γαβριήλ Χαρίτος, κάτοικος Ιερουσαλήμ, Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Μπεν Γκουριόν.

«Αυτή τη στιγμή ακούω ένα κρότο έξω από την πόλη. Τον τοποθετώ βορειοδυτικά. Στις έξι και μισή λοιπόν, άρχισαν οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας με κατεύθυνση όχι μόνο τις πόλεις της μεθορίου, αλλά και το Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις μέχρι το πιο βόρειο σημείο του κεντρικού Ισραήλ».

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

16:00 Η Μάλτα ζητά συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η Μάλτα ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών μετά τις επιθέσεις στο Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters

15:45 Τουλάχιστον 160 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν

Ιατρικές πηγές στη Γάζα δήλωσαν στο Al Jazeera ότι τουλάχιστον 160 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις του Ισραήλ.

Ο αριθμός των τραυματιών έχει ξεπεράσει τους 1.000.

15:33 Νέα ομοβροντία ρουκετών εξαπολύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας πλήττοντας στόχους στο Ισραήλ

15:30 Τουλάχιστον 40 Ισραηλινοί νεκροί, 750 τραυματίες

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από την επίθεση της Χαμάς αυξήθηκε σε τουλάχιστον 40.

Ο προηγούμενος αριθμός, που αναφέρθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ήταν 22.

«Περισσότεροι από 750 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί«, σύμφωνα με το Al Jazzera, που προσθέτει ότι οι αριθμοί είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται.

13:37 Οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας «πιάστηκαν στον ύπνο» γράφει το BBC

Για μία παταγώδη αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ γράφει ο ανταποκριτής ασφαλείας του BCC, Φρανκ Γκάρντνερ λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική και παράλληλα μεγαλύτερη επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον της χώρας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

13:00 Οι διεθνείς αντιδράσεις για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Την απερίφραστη καταδίκη της για τις επιθέσεις στο Ισραήλ εξέφρασε η ευρωπαϊκή ηγεσία. Δείτε εδώ περισσότερα για τις διεθνείς αντιδράσεις. Την επίθεση καταδίκασε και η Ελλάδα. Ανάρτηση έκανε ο πρωθυπουργός. Εκκληση αυτοσυγκράτησης απηύθυνε ο Ερντογάν, ενώ το Ιράν «συνεχάρη τους παλαιστίνιους μαχητές».

12:00 «Είμαστε σε πόλεμο»

«Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Χαμάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στα εδάφη μας, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Όχι σε μια επιχείρηση ή σε μια κλιμάκωση. Βρισκόμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε. Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ξανά στο παρελθόν» ήταν η τοποθέτηση του Νετανιάχου σε ανάρτηση στο Twitter, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην «τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής», όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο Αμπάς έκανε την παραπάνω δήλωσε έπειτα από επείγουσα συνάντηση που είχε στη Ραμάλα με αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Ο παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία των εποίκων και των στρατευμάτων κατοχής»

12:45 Οι παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πολιτών και του στρατού, με τα διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς πολίτες και ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο ενός συνοριακού περάσματος στη Λωρίδα της Γάζας.

12:00 Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του ίντερνετ, όπου φαίνονται ένοπλοι της Χαμάς να πυροβολούν και να σκοτώνουν εν ψυχρώ έναν πολίτη, την ώρα που οδηγάει το αυτοκίνητό του, με το όχημα να τρακάρει εκτός ελέγχου πάνω σε άλλα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel , αρκετοί Ισραηλινοί κατηγορούν τις Αρχές ότι πιάστηκαν στον ύπνο.

11:53 «Ανευ προηγουμένου επίθεση»

Μια άνευ προηγουμένου διασυνοριακή και πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Υπάρχουν πολλά θύματα» καταγγέλλει σε ανάρτησή του στα social media ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

11:40 Επιχείρηση «Σιδερένια Σπαθιά» – 7 κοινότητες στα χέρια της Χαμάς

Το Ισραήλ απάντησε με σφυροκόπημα από αέρος της Γάζας ξεκινώντας την επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά.

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου», δήλωσε στα ΜΜΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Ισραήλ, αναφέροντας ότι έχουν ξεσπάσει μάχες μεταξύ των δυνάμεων της χώρας και αυτών της Χαμάς σε 21 σημεία στα νότια.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ. Στη Γάζα, οι κάτοικοι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες, φοβούμενοι ότι η σύγκρουση θα κρατήσει για ημέρες.

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες «σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» κατά των μαχητών που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

«Πολεμούμε»

«Αυτή τη στιγμή, πολεμούμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. «Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας…Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος», δήλωσε ενώ ανέφερε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι «υπάρχουν απώλειες, φυσικά».

Σύμφωνα με αναφορές, ένοπλοι μαχητές εισβάλουν σε σπίτια και κρατούν ομήρους.

Το κανάλι 13 του Ισραήλ αναφέρει ότι 7 κοινότητες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Αυτές περιλαμβάνουν τις πόλεις Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri και τη γενική διοίκηση της Γάζας.

11:30 Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Εκατοντάδες κάτοικοι από το βορειοανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σήμερα το πρωί ύστερα από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κουβαλώντας κουβέρτες και τρόφιμα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους προκειμένου να μετακινηθούν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.

Αεροπορικά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός, ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

Παλαιστίνιοι ένοπλοι κυκλοφορούν στους δρόμους.

Μας είπαν ότι υπάρχουν τρομοκράτες μέσα στο κιμπούτς, μπορούμε να ακούσουμε πυρά», δήλωσε μια νεαρή γυναίκα, ονόματι Ντβιρ, από το Κιμπούτς Μπίρι, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού μέσα από το καταφύγιο της.

11:20 Αναφορές για ισραηλινούς αιχμαλώτους

Σύμφωνα με το news18.com η Χαμάς έχει απαγάγει 35 στρατιώτες και πολίτες.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης επίσης ανέφεραν ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι από μαχητές. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Χαμάς ανήρτησε βίντεο που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ισραηλινούς αιχμαλώτους να μεταφέρονται στην Γάζα.

Το ισραηλινό δίκτυο Reshet 13 TV News μετέδωσε ότι ένοπλοι κρατούν αιχμαλώτους στην πόλη Οφάκιμ και ότι πέντε ένοπλοι παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη Σντερότ και σπίτια πυρπολήθηκαν.

Πηγή ασφαλείας είπε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι ενήμερος για τις πληροφορίες περί αιχμαλώτων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

11:00 Ανακοίνωση Νετανιάχου

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας τις επόμενες ώρες ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων.

Στη Γάζα, οι κάτοικοι μπορούσαν να ακούσουν τον βρυχηθμό από τις εκτοξεύσεις ρουκετών ενώ ανέφεραν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων μαχητών.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι ομάδες είχαν αποσταλεί σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Γάζα και ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οργάνωση που εκπροσωπεί τους εφέδρους, οι οποίοι σχεδίαζαν να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση λόγω των αντιρρήσεών τους στα σχέδια της κυβέρνησης για τη δικαστική μεταρρύθμιση, κάλεσε τα μέλη της να παρουσιαστούν.

10:30 Μαζί με τη Χαμάς ο Ισλαμικός Τζιχάντ

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Χαμάς στην επίθεση.

«Είμαστε μέρος αυτής της μάχης, οι μαχητές είναι δίπλα στους αδελφούς τους στις Ταξιαρχίες Κάσαμ μέχρι να επιτευχθεί η νίκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ Αμπού Χάμζα σε ανάρτηση στο Telegram.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξέφρασαν δυσπιστία για τη διείσδυση στο Ισραήλ. «Είναι σαν όνειρο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, μαχητές μέσα στην κατεχόμενη γη μας;», δήλωσε καταστηματάρχης στη Γάζα.

Δεν ήταν σαφές πώς οι επιτιθέμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διασχίσουν τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει ένα αιωρόπτερο, όπως αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο dpa, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά του.