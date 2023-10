Μεσανατολικό: Βίντεο με ένοπλους να πυροβολούν πολίτη στο Ισραήλ

Μαίνονται οι μάχες στο νότιο Ισραήλ, μετά την πρωινή εισβολή μαχητών της Χαμάς.

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες «σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» κατά των μαχητών που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

«Αυτή τη στιγμή, πολεμούμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. «Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας…Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος», δήλωσε ενώ ανέφερε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι «υπάρχουν απώλειες, φυσικά».

Παλαιστίνιοι ένοπλοι διείσδυσαν σε περιοχές του νότιου Ισραήλ ενώ εξαπολύθηκε ομοβροντία ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα το πρωί, σε μια αιφνιδιαστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Κάτοικοι πόλεων στο νότιο Ισραήλ έκαναν λόγο για ένοπλους μαχητές που κυκλοφορούσαν στους δρόμους και πυροβολούσαν προς πάσα κατεύθυνση, ακόμα και προς τους περαστικούς ή στους τοίχους των σπιτιών.

Ενδεικτικό είναι ένα βίντεο κάνει τον γύρο του ίντερνετ, όπου φαίνονται ένοπλοι της Χαμάς να πυροβολούν και να σκοτώνουν εν ψυχρώ έναν πολίτη, την ώρα που οδηγεί το αυτοκίνητό του, με το όχημα να τρακάρει εκτός ελέγχου πάνω σε άλλα.

Hamas terrorists continue to fire at everyone they come across in southern Israel. pic.twitter.com/3g50M8ufdF

— Faytuks News Δ (@Faytuks) October 7, 2023